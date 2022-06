– KRISE: Lederen for FNs befolkningsfond, Natalia Kanem, møtte VG i Oslo tirsdag.

Slår alarm om Ukraina: − Stor fare for trafficking og voldtekter

– Det vil bli født barn som følge av voldtekt i denne krigen. Vi må sikre at de blir ivaretatt, sier Natalia Kanem, som er leder for FNs befolkningsfond.

Dr. Natalia Kanem er i Norge og har signert en avtale med utenriksminister Anniken Huitfeldt om 232 millioner kroner i støtte til kamp mot seksualisert og kjønnsbasert vold i humanitære kriser.

Huitfeldt brukte ordene «sjokkerende, hjerteskjærende og uakseptabelt» om det som skjer mot kvinner og jenter i krigsherjede land som Ukraina.

– Norges bidrag vil bidra til å redde mange liv, sier Natalia Kanem.

ØKT STØTTE: Utenriksminister Anniken Huitfeldt og Dr. Natalia Kanem, lederen for FNs befolkningsfond (UNFPA) signerte tirsdag avtalen om Norges støtte til organisasjonen.

– 90 prosent av flyktningene fra Ukraina er kvinner og barn, og det er stor fare for trafficking og voldtekter, sier Dr. Natalia Kanem da VG møter henne på Grand Hotell i Oslo tirsdag.

– En del av vår jobb er å advare mot farer. Når man er på flukt, er det vanskelig å vite hvem som er venn eller fiende. De må vite hvem de setter seg inn i en bil eller buss med.

Voldtekt som våpen

FN kjenner til at voldtekt brukt som våpen, også skjer i Ukraina-krigen.

– Jeg var selv i Moldova, på grensen til Ukraina, for noen uker siden og møtte gravide kvinner på flukt. Jeg er sterkt bekymret for deres situasjon, sier hun.

Noen land som flyktningene ender opp i har strenge abortlover, og FN forholder seg til den lovgivning som finnes i landet.

– Det vil bli født barn som følge av voldtekt i denne krigen. Vi må sikre at de blir ivaretatt, sier Kanem.

– Hvordan tenker dere å gjøre det?

– Vi må sikre at ørge for å få mødrene og samfunnet rundt til å forstå at barna er uskyldige i dette og at de skaper en familie til tross for hvordan barnet ble til.

Ifølge FNs rapporter er det daglig kvinner som dør i verden på grunn av utrygge aborter.

– MÅ VÆRE ÆRLIG: – Det står alarmerende dårlig til med verden nå, sier Dr. Natalia Kanem.

Ukraina er bare ett av en lang rekke land som bekymrer Dr. Natalia Kanem og FNs befolkningsfond med tanke på seksualisert og kjønnsbasert vold. Afghanistan, Syria, Jemen og Sør-Sudan er andre.

– Vi har nå mange konflikter og kriger i verden som ødelegger livet for kvinner og jenter.

Forverring med Corona

Hun peker også på pandemien som en forverrende faktor for kvinners situasjon.

– Volden mot kvinner og jenter økte som en følge av lockdown, sier hun.

– Jeg må være ærlig å si at det ser ganske ille ut for tiden, men det er håp når vi ser på generasjonen av unge mennesker. De har gjerne et annet tankesett når det gjelder for eksempel synet på kjønn, sier Natalia Kanem, som selv er 67 år.

– Det er ikke alle som ser på seg selv som enten kvinne eller mann. Denne diskusjonen er ny for store deler av verden, men er viktig at vi åpner opp for. Menneskerettighetene gjelder for alle kjønn.