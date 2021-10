BLE 84 ÅR: Colin Powell døde grunnet komplikasjoner etter å ha hatt Covid-19, forteller familien.

Colin Powell død med Corona

Tidligere utenriksminister i USA, Colin Powell (84), er død, etter å ha vært syk med coronasmitte.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dødsfallet skyldes komplikasjoner i forbindelse med Covid-19. Ifølge CNN bekrefter familien dette.

«General Colin L. Powell, tidligere utenriksminister og stabssjef i militæret, døde i morges grunnet komplikasjoner forårsaket av Covid-19. Vi har mistet en kjærlig ektemann, far, bestefar og en stor amerikaner», skriver familien, som legger til at Powell var fullvaksinert.

Powell var utenriksminister fra 2001–2005, da George W. Bush var president. Han var før det USAs forsvarssjef (1989-1993), og nasjonal sikkerhetsrådgiver (1987-1989).

Han ble USAs 65. utenriksminister og den første afroamerikaner som har innehatt dette embetet.

Som Chairman of the Joint Chiefs of Staff under President George H.W. Bush ble Powell hyllet for sin innsats under Gulfkrigen i 1990–91; men han ble senere mer kjent for å ha lagt frem feilaktige bevis for FN om at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen i februar 2003.

Powell, kjent som mer moderat enn resten av Bush-administrasjonen, stilte sin stilling til disposisjon, og ble etterfulgt av Condoleezza Rice.

Under presidentvalgkampen i 2008 støttet han demokraten Barack Obama, og ikke sin partifelle John McCain.

VG kommer tilbake med mer