BLE 84 ÅR: Colin Powell døde grunnet komplikasjoner etter å ha hatt Covid-19, forteller familien.

Colin Powell død, etter komplikasjoner med Covid-19

Tidligere utenriksminister i USA, Colin Powell (84), er død, etter å ha vært syk med coronasmitte.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dødsfallet skyldes komplikasjoner i forbindelse med Covid-19. Ifølge CNN bekrefter familien dette.

«General Colin L. Powell, tidligere utenriksminister og stabssjef i militæret, døde i morges grunnet komplikasjoner forårsaket av Covid-19. Vi har mistet en kjærlig ektemann, far, bestefar og en stor amerikaner», skriver familien, som legger til at Powell var fullvaksinert.

Powell var utenriksminister fra 2001–2005, da George W. Bush var president. Han var før det USAs forsvarssjef (1989-1993), og nasjonal sikkerhetsrådgiver (1987-1989).

Han ble USAs 65. utenriksminister og den første svarte amerikaner som har innehatt dette embetet.

Hylles av Bush

Som Chairman of the Joint Chiefs of Staff under President George H.W. Bush ble Powell hyllet for sin innsats under Gulfkrigen i 1990–91; men han ble senere mer kjent for å ha lagt frem feilaktige bevis for FN om at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen i februar 2003.

Powell, kjent som mer moderat enn resten av Bush-administrasjonen, stilte sin stilling til disposisjon, og ble etterfulgt av Condoleezza Rice.

Under presidentvalgkampen i 2008 støttet han demokraten Barack Obama, og ikke sin partifelle John McCain.

I en uttalelse sendt ut mandag hyller George W. Bush sin tidligere utenriksminister. Han ramser opp alle presidentene han hadde ulike jobber for.

– Han var så populær blant presidenter at han fikk «Presidentens frihetsmedalje» to ganger. Han var høyt respektert både i inn- og utland. Og viktigst av alt; Colin var en familiemann og en venn, skriver Bush som sender Powells familie varme tanker fra seg selv og kona Laura.

SMILTE: Colin Powell og George W. Bush var to glade herremenn den desemberdagen i 2000 da sistnevnte offentliggjorde at han hadde valgt førstnevnte som sin utenriksminister.

– Kunne blitt president

Kort tid etter at nyheten ble kjent tvitret seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, og USA-ekspert, Svein Melby at Powell er en av vår tids mest betydningsfulle amerikanere, og la til at han tror Powell kunne ha blitt president dersom han selv ville.

– Da jeg bodde i USA på midten av 90-tallet var det nærmest en aksjon for å få ham til å stille. Det sier litt om posisjonen han hadde. Han var en veldig respektert mann av de aller fleste, og jeg tro han kunne ha vunnet et presidentvalg, sier Melby.

Powell hadde da vist seg som en drivende dyktig general, forsvarssjef og sikkerhetspolitisk rådgiver.

Men Powell stilte ikke. Selv har han sagt at han ikke hadde den drivkraften som måtte til. Melby påpeker også at kona skal ha vært skeptisk. Hun var livredd for at han som svart president ville bli skutt. Dette var over ti år før Barack Obama ble den første svarte presidenten.

«Utdøende rase»

I stedet endte Powell altså etter hvert opp som utenriksminister. Det var i den jobben han fikk det som har blitt sett på som en svart flekk på rullebladet hans; de feilaktige bevisene fremlagt for FN om Iraks angivelige masseødeleggelsesvåpen.

I FN: I 2003 forsøkte Colin Powell å overbevise verden om at Saddam Husseins Irak hadde masseødeleggelsesvåpen. Dette ledet opp til invasjonen av landet og styrtingen av Hussein. Senere viste det seg at Irak ikke hadde slike våpen.

– Som general var Powell en som visste hva som var nødvendige forutsentinger for å bruke militærmakt på en effektiv måte for å nå politiske mål, men det sviktet litt denne gang. USA mistet på mange måter en selvkritisk og innsiktsfull gjennomgang av krigene etter 11. september-angrepene, og selv om Powell var en av dem som var kritisk brukte han nok ikke alle de midlene han kunne for å stoppe dette. Kanskje kunne han ikke stoppe det alene, men han kunne trolig ha medvirket til at man fikk en bedre kvalitetssikring av det man satte i gang, mener Melby.

Han omtaler uansett Powell som en svært sentral person i utformingen av amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk siden tidlig på 90-tallet. Dessuten mener USA-eksperten at den nå avdøde tidligere generalen og politikeren er en del av en «utdøende rase» i et USA som blir stadig mer splittet:

– Han ønsket å trekke landet sammen. Han var et kraftfullt sentrum i amerikansk politikk. Slike finnes det ikke så mange av lenger, avslutter Melby.