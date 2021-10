forrige

fullskjerm neste FORSVARET: «Hamid» viser frem en t-skjorte han fikk fra det norske Forsvaret da han jobbet for dem. 1 av 2 Foto: Harald Henden, VG

Rødt om etterlatte Afghanistan-ansatte: − En stor skam for Norge

Rødt og SV vil presse på for at en ny regjering lar tidligere Afghanistan-ansatte av det norske Forsvaret få komme til Norge. Ap og Sp er klare på at det blir en sak for byråkratene.

VG kunne lørdag fortelle den ukjente historien til «Hamid» og andre tidligere ansatte av norske styrker ved «Camp Nidaors» i Mazar-e-Sharif.

Etter i flere år ha fått nei på søknader om å få komme til Norge, snudde regjeringen da Taliban inntok Kabul, og åpnet for at tidligere ansatte som sjåfører og renholdere skulle få hjelp til å komme seg til Norge.

Men akkurat da håpet blusset opp for de tidligere Afghanistan-ansatte, kom den knusende meldingen: Norske myndigheter ville ikke kunne hjelpe med evakuering likevel.

– Vi føler at de har etterlatt oss her, sier «Hamid», om norske myndigheter, og legger til om sin egen situasjon:

– Taliban har flere ganger kunngjort at dem som har jobbet for vestlige styrker, vil bli drept.

Se video under: «Hamid» forklarer om meldingene som første tente, og så knuste drømmen om å bli evakuert til Norge

Ny forskrift kommer

Den avtroppende regjeringen har nå satt i gang et arbeid med en ny forskrift for at tidligere Afghanistan-ansatte skal kunne søke om opphold i Norge, men hvilke kriterier som vil bli lagt til grunn, eller hvordan disse menneskene skal komme seg ut av Afghanistan, er ikke avklart.

Anniken Huitfeldt, (Ap), som har ledet Stortingets utenriks- og forsvarskomité de siste fire årene, svarer VG slik etter å ha lest saken om «Hamid»:

– Jeg forutsetter at de involverte departementene gjør det de kan for å finne løsninger. Samtidig som dette er en fortvilende situasjon for de involverte, er også situasjonen på bakken uoversiktlig og utreisemulighetene begrenset, sier Huitfeldt.

For Senterpartiet har Liv Signe Navarsete vært den mest profilerte utenriks- og forsvarspolitikeren de siste årene, men hun har ikke tatt gjenvalg til Stortinget.

– Da denne saken var oppe i Stortinget tidligere, så har vi i Senterpartiet ment at Norge skal stille opp for dem som har stilt opp for oss. Vi var også for at man skulle utvide fra å kun gi opphold til tolker, til også gi opphold til annet personell som jobbet med norske styrker, sier Navarsete til VG.

– Så det er bra hvis disse menneskene får en ny mulighet til å søke. Men kriteriene som gjelder for en slik søknad må håndteres av de rette instanser i Norge, fortsetter hun.

FORSVARET: Hamid har tatt vare på dokumenter og klær han fikk fra det norske forsvaret.

Presset fra venstresiden

En Ap-Sp regjering vil bli presset fra venstre av SV og Rødt på Stortinget. I SV har Karin Andersen i mange år vært mest profilert på dette feltet, hun ble ikke gjenvalgt til Stortinget, men er fortsatt engasjert i denne typen saker:

– Dette er ille. Norske myndigheter må stå ved løftet om å få disse menneskene ut av Afghanistan, der de er i fare, sier hun til VG.

– Jeg har hatt kontakt med noen av dem dette gjaldt og bedt regjeringen sikre at løftet står ved lag, men regjeringen bare sklir unna. Disse menneskene har jobbet for oss, og Norge har et ansvar for dem nå, fortsetter Andersen.

SKUFFET: De tidligere lokale ansatte i Afghanistan er skuffet over at Norge ikke har tatt hånd om dem under den vanskelige situasjonen i Afghanistan. «Hamid» står helt til høyre i bildet.

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes lar seg provosere av det han har lest i VG om de tidligere Afghanistan-ansatte:

– Det er en stor skam for Norge at regjeringen har sviktet folk som er i livsfare fordi de har jobbet for den norske staten i Afghanistan, sier Moxnes.

– Den nye regjeringen må snarest ta grep for å redde ut tidligere forsvarsansatte, kvinneaktivister, minoriteter, flyktninger som ble tvangsutsendt fra Norge og andre som trenger beskyttelse, og som denne regjeringen har overlatt til Taliban, fortsetter han.

TALIBAN: Soldater fra Taliban vokter en nylig erobret veisperring utenfor Mazar-e-Sharif 23. september.

Slik svarte regjeringen

Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet ville ikke svare konkret på saken til «Hamid», selv om han løftet taushetsplikten for å gi VG innsyn. I stedet fikk VG følgende svar om den generelle situasjonen for tidligere Afghanistan-ansatte:

– Vi forstår at situasjonen er krevende for dem som ble igjen, og som ønsket seg ut, uttalte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til VG, om saken til «Hamid».

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) forklarte at man hadde som ambisjon å evakuere mange flere enn det som ble praktisk mulig.

– Det var rett og slett fordi situasjonen var helt uoversiktlig og kaotisk, og den dagen vårt team, og alle andre land, skulle gjøre en siste innsats for å få ut så mange som mulig, kom en terrortrussel og bomben gikk av. Da måtte vi gi beskjed til folk om at de ikke skulle komme til flyplassen, forklarte hun.