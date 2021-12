TOK HEVN: To langurer har blitt fanget og anklaget for en bisarr hevngjerning.

Aper drepte 250 hundevalper i «gjengkrig»

Hundrevis av hundevalper har blitt drept i India. Lokalbefolkningen mener aper står bak.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

I landsbyen Lavool i Maharashtra-regionen i India har to langurer blitt fanget og satt bak lås og slå.

Ugjerningen de er anklaget for, er massedrap av hundevalper.

Lokalbefolkningen meldte fra om hendelsene etter at de ble vitne til det de beskriver som målrettede drap mot hundevalper i nabolaget, skriver The Guardian.

Dyrekrig

Ifølge lokale medier hersker det en bisarr «gjengkrig» mellom de to dyreartene i nærområdet.

Apene skal ifølge øyenvitner ha etterlatt valpene på tak og på toppen av trær, hvor de har dødd av mat- og vannmangel. I andre tilfeller har de blitt kastet ned og drept.

Ifølge lokalbefolkningen har apene vært så grundige i sitt arbeid at det ikke finnes noen flere hundevalper igjen i landsbyen.

– De siste månedene har det vært hendelser hvor omstreifende langurer har fanget hundevalper for å ta de med opp til betydelige høyder for så å kaste dem ned derfra. Minst 250 hunder har blitt drept så langt, uttalte en innbygger til det indiske nyhetsbyrået ANI.

Apene skal ifølge flere medier også ha angrepet barn på vei til skolen.

– Ikke bevist

Drapene skal være en hevngjerning som respons at flere hunder tok livet av en nyfødt ape for rundt en måned siden, skriver New York Post.

En representant fra myndighetene har imidlertid uttalt at det ikke finnes bevis for at apenes handlinger var motivert av hevn.

– Vi har ikke noe bevis for å støtte denne teorien. Det er dyreatferd, og vi kan ikke finne ut hvorfor de oppfører seg slik.

Ifølge DNAIndia er det heller ikke blitt bekreftet at en babyape først ble drept av hunder.

Lokale myndigheter har bekreftet at to mistenkte gjerningsmenn har blitt fanget, men at de ikke vil bli straffeforfulgt.

I stedet vil de bli sluppet fri i naturen.

– To aper involvert i hundedrap har blitt fanget av Nagpurs skogsavdeling i Beed, uttalte skogsvokter Sachin Kand.

Saken har fått stor oppmerksomhet i India og i enkelte internasjonale medier. På Twitter sirkulerer emneknaggen «MonkeyVsDoge», skriver det indiske nettstedet Opindia.

Lavool har en befolkning på rundt 5000 mennesker, og ligger i Beed-distriktet i Maharashtra, rundt 480 kilometer øst for Mumbai.