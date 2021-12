Kampen om det sorte gullet

Kampen om det sorte gullet Produksjon av kull skal «fases ned», har klimatoppmøtet avgjort. For disse gruvearbeidere er det allerede en kamp på liv og død.

Publisert: Nå nettopp

Glasgow, lørdag 13. november. Klokken tikker mot åtte på kvelden, og man er allerede langt på overtid under klimatoppmøtet Cop26.

I kulissene pågår en heftig dragkamp. Delegatene er blitt enige om et ambisiøst utkast til en avtaletekst. Det mest oppsiktsvekkende er en setning om å fase ut det fossile brennstoffet kull.

Men verdens to mest folkerike land, India og Kina, er misfornøyde. De vil endre forslaget. Da den endelige avtaleteksten legges frem er teksten endret til det langt mindre forpliktende ønsket om å fase ned bruken av kull.

Kina kunne presse på i visshet om at USA hadde vist vilje til å inngå et slikt kompromiss.

Men det er India som fronter det kontroversielle forslaget. Også India vet at landet har støttespillere, om ikke så mektige, så i hvert fall tallrike: I mange utviklingsland har kull fortsatt en betydning som minner om den det hadde i Europa under den industrielle revolusjonen.

I mange afrikanske land er kullet fortsatt kjent som det sorte gullet.

Malawi er et slikt land.

Omtrent all energikrevende industri i Malawi drives på kull. Og i mange områder er kullgruver den eneste arbeidsgiveren.

I Karonga-distriktet, nær grensen til Zambia og Tanzania, finnes flere kullgruver der arbeiderne ikke har kontrakter, må levere på knallharde produksjonskrav, trekkes i lønn eller risikerer sparken hvis de har sykedager, og knapt nok har sikkerhetsutstyr.

– Det er det nærmeste jeg har kommet moderne slaveri. Utnyttelsen er så grov og så fullstendig, forklarer Håvard Hovdhaugen i Kirkens Nødhjelp, på telefon til VG fra Malawi.

Kirkens Nødhjelp har gjennomført feltbesøk i to av gruvene i Karonga, i samarbeid med lokale organisasjoner.

– Underbetalingen og de forferdelige sikkerhetsforholdene var rystende. Dette er en jobb arbeiderne tar med livet som innsats, sier Hovdhaugen.

Den norske organisasjonen fikk tilgang til å ta bilder i to av de femten gruvene i området. De intervjuet flere av de ansatte, og hadde møter med både gruveledelsen og det lokale arbeidstilsynet.

– Det finnes omtrent ingen andre arbeidsgivere i området. Selv om arbeiderne vet at det går på livet løs å jobbe under slike forhold, har de ikke annet valg. Fattigdommen driver dem, sier Hovdhaugen.

Hver kveld ber gruvearbeider Pililan Mzuma til gud om å overleve neste arbeidsdag. – Jeg er sliten hele tiden. Alt jeg gjør er å jobbe, spise og sove, forteller vennen Layson Ngwira.

For å nå frem til arbeidsdagen må de to 21-åringene stå opp midt på natten, og ta fatt på den flere timer lange veien inn til gruvene i fjellene bak landsbyen.

I det de går inn i gruven, vet de at de tar en betydelig risiko.

– Jeg er livredd hver eneste dag og har vært døden nær flere ganger. En gang slukket lommelykten, så jeg ikke fant veien ut. Jeg var fanget i gruven i timevis, forteller Pilian, via Kirkens Nødhjelp.

Uten verneutstyr måtte han føle seg frem langs veggene i gruven. Selv om han ropte på hjelp, var det ingen som hørte ham inne i fjellet. Han vandret rundt, skrekkslagen, i timevis.

– Alt var bare helt mørkt, jeg trodde jeg skulle dø. Den ene veggen var i ferd med å kollapse. Jeg hørte stener løsne mens jeg gikk der i blinde.

Gruvearbeiderne har ikke nok personlig sikkerhetsutstyr og veldig dårlig belysning, rapporterer Kirkens Nødhjelp.

De har heller ikke masker på, så kullstøv pustes rett i lungene.

– Det er veldig klaustrofobisk inne i gruvegangene, varmen slår mot deg, luften er tett og det kullsvart, forklarer Håvard Hovdhaugen.

– Inngangen til gruven holdes oppe med tømmerstokker, men innover i gangene er det bare kull rundt deg på alle kanter, beskriver han.

Gruvegangene blir trangere og trangere, så man må gå bøyd. Driften er basert på håndkraft. Kullet løsnes med hammer og meisel.

– Vi vet aldri om vi får lønn eller om vi har jobb dagen etter. Ofte må vi vente i tre måneder på lønn. Vi har lange arbeidsdager uten pauser, vi har ikke arbeidskontrakt og sykefravær er ikke akseptert, forteller gruvearbeider Layson.

Han forteller at han fikk sparken fordi han gikk i begravelse til et nært familiemedlem. Men siden de trengte folk, ble han kommandert tilbake.

– Slik holder de på. Jeg blir ikke behandlet som et menneske. Alt jeg vil er å gi barna mine en bedre fremtid enn dette. Det er det jeg risikerer livet mitt for.

Pililan nikker.

– Det er så vondt at vi ikke har noen verdi. Vi har ingen fremtid, vi har ikke drømmer lenger. Alt handler om å klare seg gjennom neste dag.

– Jobber vi ikke fort nok, blir vi skreket til. Det er så hardt, det hadde aldri gått dersom vi var svake, sier Layson.

Kullet fraktes ut av gruvene med trillebår. Hver arbeider må levere 25 trillebårlass per dag.

At risikoen er svært stor understrekes av en tragisk hendelse: Under arbeidet med denne artikkelen, får VG opplyst at en arbeider i en av gruvene som Kirkens Nødhjelp har besøkt har omkommet i en ulykke.

Ulykken er bekreftet til VG av det offentlige arbeidstilsynet i Karonga, som sier forholdene rundt hendelsen vil bli undersøkt.

VG har kontaktet direktøren for denne gruven, Magoli Gondwe. Han gir først en lang forklaring, der han understreker at gruven følger lokale sikkerhetskrav, som han mener er tilstrekkelige.

Sikkerhetstiltakene er ikke på nivå med vestlige land, men holder standarden som er påkrevd i flere afrikanske land, sier Gondwe.

Gruvedrift er av natur risikabelt, forklarer direktøren. Man kan ikke gardere seg mot ulykker, mener han.

Direktøren mener hans gruve på urettferdig vis er blitt hengt ut av lokale organisasjoner, som fremstiller arbeidsforholdene på en ufordelaktig og usann måte.

– De vil på fordomsfullt vis gi vår gruve et dårlig rykte, for å kunne rapportere videre til Vesten og slik få tilgang til bistandsmidler, avslutter han samtalen med.

Den videre dialogen skjer gjennom skriftlige meldinger, der direktøren skriver følgende om ulykken som endte med et dødsfall:

– Vi har drevet gruven i 7–8 år, og har mellom 100–200 sesongarbeidere månedlig. Vi har hatt ett dødsfall, en ulykke forårsaket av arbeiderens egen skjødesløshet, ikke grunnet gruvesikkerheten. Det var hans første dag på jobben, og han brøt med prosedyrene. Dødsfallet vil bli gransket, skriver gruvedirektøren til VG.

Han sender senere VG en lenke til bransjenettstedet Mining and Trade News, der dødsfallet er omtalt, og der direktøren gjentar budskapet om at ulykken ikke skyldtes dårlig sikkerhet i gruven.

Men at det har skjedd alvorlige ulykker i gruven tidligere, er det ingen tvil om.

I oktober 2019 gikk Gresswell Kayange på jobb i gruven med en dårlig magefølelse. Da steiner raste over ham gikk han fra sterk familiefar til lam og hjelpeløs i løpet av sekunder.

Den dagen var han førstemann på jobb klokken tre om natten, og ville egentlig ikke gå inn alene.

– Siden jeg måtte levere 35 trillebårlass, bestemte jeg meg for å gå inn. Det var mye kull som skulle ut, så jeg tenkte det var best å komme i gang.

Den første steinen treffer hodet og slår ham i bakken. De neste treffer beina, magen og hoften.

– Jeg husker ingenting før jeg våkner og er ute av gruven. Da står mange over meg og prøver å få meg til å bevege meg. Bena mine var helt numne, jeg klarte ikke å røre på meg og jeg hadde vondt over alt.

Et langt sykehusopphold ender med verst tenkelig beskjed.

– Jeg fikk sjokk da jeg fikk beskjed fra legene om at jeg aldri kunne gå igjen. Nå er alt håpløst. Jeg kan ikke gjøre noen ting. Kun være til bry for familien min. De må gjøre alt for meg.

Den skadede arbeideren hevder gruven ikke har gitt ham erstatning som lovet.

Nå forsøker Gresswell å lære seg å gå korte avstander med skinner på beina. Gruvesjef Everson Msiska hevder de betalte Gresswells legeutgifter og ga erstatning.

Siste fase av kullproduksjonen skjer ute i det fri. I et deponi noen kilometer fra selve gruven, sitter kvinner i blå uniformer i en sirkel med hakke i hånd.

Fire ganger om dagen kommer en lastebil med kull, som skal deles, siles, og så lastes på nytt. Sola steker, det er ingen steder å søke ly i heten.

En av arbeiderne er Crissy Mbana. 60-åringen jobber fra morgen til kveld som om hun fortsatt var 20 år, hvis ikke nekter gruvesjefen å betale henne.

– Her må alle jobbe like mye uansett alder. Jeg skal levere 18 trillebårlass om dagen, klarer jeg ikke det så får jeg enten halv lønn eller ingen lønn i det hele tatt.

Mens de forteller Kirkens Nødhjelp om arbeidssituasjonen sin, blir de ropt til av formannen. Han sier de blir oppsagt hvis de fortsetter å snakke. Han ber dem gå tilbake til arbeidet.

– Det er fryktelig å sitte her i solen hele dagen. Vi blir behandlet som hunder, sier Crissy. – Vi har det så tøft, men vi har ikke noe valg. Dette er eneste måte å tjene penger på her

Gruvedirektør Magoli Gondwe lovet først VG å komme tilbake med svar på skriftlige spørsmål om sikkerhetstiltak og arbeidernes rettigheter, men velger så å ikke svare på disse spørsmålene.

VG har også vært i kontakt med det lokale arbeidstilsynet i Karonga, ved Peck Chawinga, som bekrefter at han er informert om inspeksjonene som Kirkens Nødhjelp har gjennomført i gruvene.

Han forklarer til VG at arbeidstilsynet har en egen handlingsplan mot «morderne slaveri», og at det jobbes for å få kullgruvene til å blir tryggere og bedre arbeidsplasser.

– Det er riktig at vi har involvert oss i arbeidet med gruvene som Kirkens Nødhjelp har varslet om. Under våre rutineinspeksjoner oppfordrer vi arbeidsgiverne til å bedre arbeids- og sikkerhetsforhold, sier Chawinga til VG.

Hva så med klimaet? Og de miljømessige farene forbundet med kullgruver?

Hverken gruveeieren eller arbeidstilsynets leder vil svare på VGs spørsmål om dette, men sistnevnte viser til at kullgruvene er distriktets viktigste arbeidsgiver.

At kullproduksjonen påvirker miljøet, kan man se med det blotte øye.

Rundt gruvene er skogen kuttet ned, fordi tømmeret trengs til å støtte opp gruveganger. Og hele området er dekket av kullstøv, som både gruvearbeidere og lokalbefolkningen puster inn.

– Klimaendringer og beslutningen om å fase ned kull er nok ikke noe tema her lokalt. Hverken fagforeninger, arbeidstilsynet eller gruveeiere er opptatt av det, sier Håvard Hovdhaugen i Kirkens Nødhjelp.

Malawi har nettopp lagt planer for å bygge et nytt kullkraftverk, grunnet landets økende behov for elektrisitet.

– Miljøet påvirkes av gruvedriften, fordi kullet fraktes vekk i åpne lastebiler på humpete veier. Trær og gress langs hele veien har sort støv på seg. Og i landsbyene inn mot gruvene, går barna og hoster, sier Hovdhaugen.

– Men det er ikke vilje til å avslutte gruvedriften. Her handler det om å putte brød på bordet.

Foto i Malawi: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Rapport om gruvearbeiderne: Anette Torjusen/Kirkens Nødhjelp