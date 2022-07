PRESIDENTER: Joe Biden lytter til Xi Jinping under det virtuelle toppmøtet i november i fjor.

President Biden og Xi Jenpeng har avtalt å møtes – ansikt til ansikt

Statsoverhodene i USA og Kina har avtalt å møtes for første gang siden Biden ble valgt til president. Under en videosamtale torsdag kom president Xi Jinping med kraftige advarsler om å blande seg inn i Kinas forhold til Taiwan.

Torsdag morgen, amerikansk tid, gjennomførte de to presidentene sitt femte toppmøte på videotelefon. Samtalen skal ha vart i to timer og 17 minutter.

Forholdet mellom USA og Kina har vært særdeles anspent den siste tiden.

Noe av årsaken er at den demokratiske partitoppen Nancy Pelosi planlegger å reise til Taiwan, hvilket USA formelt sett anerkjenner som en del av Kina.

Tirsdag kveld opplyser en amerikansk embetsmann at Joe Biden har avtalt å møtes ansikt til ansikt, ifølge nyhetsbyrået AFP. Tid og sted er foreløpig ikke kjent.

– Leker med ilden

I samtalen skal Xi blant annet ha bedt USA om å følge Kinas «Ett Kina»-prinsipp.

«Ett Kina»-prinsippet handler om at Taiwan er en del av Kina og at en gjenforening av øya og fastlandet er målet på lengre sikt.

– De som leker med ilden, vil bli brent, skal Xi ha uttalt til statlige kinesiske medier ifølge Reuters.

– Jeg håper USA kan innse dette.

Spørsmålet om Taiwan, ble i forkant sett på som det mest brennbare på dagsorden.

– Kina er sterkt imot Taiwans uavhengighet og innblanding fra eksterne krefter, skal Xi ha sagt.

Ifølge Det hvite hus skal Joe Biden i videosamtalen med Xi fortalt at USAs politikk på Taiwan ikke har endret seg.

Presidenten skal også ha sagt at USA er sterkt imot ensidige forsøk på å endre tilstanden eller undergrave fred og stabilitet over Taiwanstredet.

Det ble på forhånd ventet at de to verdenslederne skulle drøfte krigen i Ukraina og handel, subsidier og sanksjoner.

Statlig kinesisk TV melder at de også diskuterte «kinesisk-amerikanske relasjoner og saker av felles interesse», skriver NTB.

De to presidentene skal ha gitt teamene deres i oppgave om å fortsette å følge opp dagens samtale, spesielt for å ta opp klimaendringer og helsesikkerhet, sier Det hvite hus i en uttalelse.

Omstridte besøksplaner

The Financial Times skrev i forrige uke at Demokratenes mektige speaker i Kongressen, Nancy Pelosi, planlegger å besøke Taiwan i august. Pelosi er nummer tre i rang i det offisielle USA, etter president og visepresident.

Ikke siden 1997 har en så høytstående politiker besøkt Taiwan. USA har ikke diplomatiske forbindelser til Taiwan, men har forpliktet seg til å bidra til landets forsvar.

Pelosi har ikke endelig bekreftet at hun vil reise, men Kina har likevel reagert skarpt, og lovet mandag å svare resolutt med kraftfulle tiltak.

– Hun har vært en iherdig støttespiller for Taiwans selvstendighet i flere tiår, sa professor ved Institutt for forsvarsstudier Øystein Tunsjø til VG onsdag.

Info Taiwan, Kina og USA Taiwan (Republikken Kina) ble opprettet på den kinesiske øya Formosa i 1949, etter kommunistenes seier i borgerkrigen på fastlandet.

Folkerepublikken Kina ser Taiwan som en opprørsprovins som fortsatt er en «uatskillelig del av Kina», og fordømmer alle skritt mot en mer selvstendig status.

Også Taiwan-regjeringen har helt siden 1949 holdt fast ved «Ett Kina»-prinsippet om at Taiwan er en del av Kina og at en gjenforening av øya og fastlandet er målet på lengre sikt.

Taiwan er i dag et demokrati med 24 millioner innbyggere. En stadig sterkere opinion slår til lyd for at Taiwan skal gå sin egen vei som selvstendig nasjon, løsrevet fra Kina.

Taiwan har også vært et stadig tilbakevendende stridsemne i forholdet mellom Beijing og Washington

USA brøt de formelle diplomatiske bånd med Taiwan i 1979, men har holdt fast ved rollen som beskyttelsesmakt. Amerikanske våpenleveranser har satt Beijing i harnisk. Kilde: Store Norske Leksikon Vis mer

Avlyste reise

Mens det er Biden-administrasjonen som utøver amerikansk utenrikspolitikk, har Kongressen en friere rolle. Der har Taiwan bred støtte.

– Kongressmedlemmer behøver ikke ta samme ansvar som presidenten. Biden må ta Kinas aggresjon inn over seg og avveie ulike hensyn, sier Tunsjø.

Pelosi skulle egentlig fløyet til Taiwan i april, men avlyste grunnet corona. USAs president synes ikke hun bør reise i august.

– De militære synes ikke det er en god idé akkurat nå, uttalte Biden – som er sjef for landets væpnede styrker – til reportere forrige onsdag.

I mars pratet Kinas president og USAs president sammen under en videosamtale der krigen i Ukraina var et sentralt tema.