Orkanen Ida har nådd vindstyrke på 240 km/t. − Ekstremt farlig, sier værmelder

Innbyggerne i Louisiana evakuerer eller forbereder seg på en av de verste orkanene Louisiana har sett på 150 år. Amerikansk værmelder kaller orkanen «ekstremt farlig».

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Innbyggerne i Louisiana har fått orkan-advarsler mange ganger de siste årene, men orkanen Ida ser ut til å bli den verste på mange, mange år.

Orkanen øker i styrke jo nærmere den kommer land. Meteorologer varsler ifølge Fox 8 «livstruende stormflo, potensielt katastrofale ødeleggelser på grunn av vind og styrtregn.

Ida forventes å treffe land med full effekt søndag ettermiddag eller kveld, men et kraftig uvær går i forveien og har allerede begynt å gjøre seg gjeldende i området, ifølge CNN.

Søndag morgen oppdateres styrken til en kategori 4-orkan, som er det nest høyeste nivået på skalaen. Til sammenligning hadde Katrina en styrke i kategori 5 og førte til at 1800 mennesker mistet livet i regionen.

En stormflod på 3 til 4 meter sammen med vind på opptil 240 km/t kan etterlate sørøstlige deler av Louisiana «ubeboelig i uker eller måneder», ifølge en erklæring fra National Weather Service (NWS) i New Orleans.

Vindstyrken intensiverte seg til de rekordhøye verdiene i løpet av noen få timer søndag morgen.

Ordfører LaToya Cantrell i New Orleans anbefalte innbyggerne som har planer om å komme seg ut av byen til å gjøre det umiddelbart.

STORE SYSTEMER: Bildet viser kraftige værsystemer over det nord-amerikanske kontinentet. Orkanen Nora nede til venstre og orkanen Ida til høyre.

Ida er forventet å styrke seg ytterligere og basert på ferske satelittbilder later det til å være nært forestående, uttalte National Hurricane Center (NHC).

Videre sa de at Ida forventes å bli en «ekstremt farlig og stor orkan».

Guvernør John Bel Edwards i Louisiana beskriver alvoret slik, ifølge CNN:

– Ida blir en av de sterkeste orkanene som har truffet noe sted i Louisiana siden 1850-tallet.

– Dette er en veldig kraftig storm. Jeg vil ikke at folk som er på land skal bli tatt på sengen.

Over 4000 soldater og annet mannskap fra Nasjonalgarden i Louisiana er mobilisert, og 5000 står klare for å mobiliseres når orkanen treffer land.

FORBEREDER SEG: En mann spikrer kryssfiner foran en butikk i New Orleans mens han venter på orkanen Ida.

Orkanen er ventet å gå mot storbyen Baton Rouge mandag, da med forventet mindre kraftig vindstyrke.

– Orkanen ser ut til å ha startet sin intensiveringsfase, sier orkaneksperten Daniel Brown til avisen.

– Et gunstig vindmønster og varme vann og fuktig atmosfære muliggjør en ytterligere forsterkning over natten.

Alle flyvningene til og fra flyplassen i millionbyen New Orleans er kansellert fra søndag morgen lokal tid på grunn av orkanen. Nabostaten Mississippi har også erklært unntakstilstand.

En offentlig erklæring fra den nasjonale værtjenesten i New Orleans forteller hvor alvorlig situasjonen er.

«Dette er de siste timene til å forberede seg eller evakuere. [...] Når stormen først inntreffer vil redningsarbeidere trekke seg tilbake og DU MÅ KLARE DEG PÅ EGENHÅND», skriver de med store typer.

KØ: Lørdag var det trengsel utenfor sikkerhetskontrollen på flyplassen i New Orleans, Louisiana. Innbyggere evakuerte byen etter rapporter om at orkanen Ida raser mot land.

Vakthavende på Metereologisk Institutt, Magnus Haukland, følger med på hvordan orkanen utvikler seg.

– Det ser ganske heftig ut dette her, er hans umiddelbare kommentar.

En orkan i kategori 4 kjennetegnes blant annet ved at den har en vindstyrke på mellom 209 og 251 km/t, forklarer han.

– De forventer at det er spesielt vindkastene som vil være verst. Det kommer til å bli masse treskader og mange strømbrudd, sier Haukland.

STORT: Vakthavende ved Meterologisk Institutt, Magnus Haukeland karakteriserer som svært dramatisk.

Han legger til at området sørøst i Louisiana kommer til å rammes av veldig kraftig regnvær, så mye som 370 millimeter i døgnet de neste fem dagene.

– Det vil føre til at Mississippi-elven går over sine bredder, og er forventet å gå inn over land etter hvert. Det kan føre til en livstruende flom.

Bukten i Mexicogulfen villere vær fordi området har høyere temperatur i luften og havet, forklarer Haukeland.

– Derfor får lavtrykkene tilført mer energi og det er det som gjør at det kan bli så kraftig som det vi ser der.