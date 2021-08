SATELLITBILDE: Orkanen Ida slik den ser ut fra verdensrommet.

Ida raser mot land i 165 km/t

Innbyggerne i Louisiana kan vente seg en svært kraftig orkan, nøyaktig 16 år etter Katrina-tragedien.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Innbyggerne i Louisiana har fått orkan-advarsler mange ganger de siste årene, men orkanen Ida ser ut til å bli den verste på mange år.

Orkanen øker i styrke jo nærmere den kommer land. Meteorologer varsler ifølge Fox 8 «livstruende stormflo, potensielt katastrofale ødeleggelser på grunn av vind og styrtregn. Det er ventet å treffe innenfor de neste 24 timene.

National Hurricane Center meldte like før klokken 02 søndag at orkanen er 460 kilometer sørøst for Houma i Louisiana, og på det tidspunktet hadde orkanen raste orkanen i 165 km/t.

FORBEREDER SEG: En mann spikrer kryssfiner foran en butikk i New Orleans mens han venter på orkanen Ida.

Meteorologer anslår at Idas vindstyrke kan komme opp mot 209 km/t når den treffer land søndag ettermiddag, skriver Nola.com. Orkanen er ventet å gå mot storbyen Baton Rouge mandag, med mindre kraftig vindstyrke.

– Orkanen ser ut til å ha startet sin intensiveringsfase, sier orkanseksperten Daniel Brown til avisen.

– Et gunstig vindmønster og varme vann og fuktig atmosfære muliggjør en ytterligere forsterkning over natten.

Alle flyvningene til og fra flyplassen i millionbyen New Orleans er kansellert fra søndag morgen lokal tid på grunn av orkanen. Nabostaten Mississippi har også erklært unntakstilstand.

Oljeselskapet Exxon begrenser produksjonen ved raffineriet i Baton Rouge.

Forberedelsene til orkanen kommer samtidig med at Lousiana har vært og er hardt rammet av coronapandemien.

Staten befinner seg ifølge NBC midt i et alvorlig utbrudd, med flere enn 3400 nye tilfeller registrert fredag.

Minst 2684 personer er innlagt på sykehus.

– Vi var allerede i full katastrofemodus og er klare for denne stormen, sier Warner Thomas, daglig leder for et stort helseforetak.

Han har beordret at det skaffes til veie mat, medisiner og medisinsk utstyr for å vare i 10 dager.

– Dette er noe vi som bor i Louisiana er vant til, og vi befinner oss i den modusen nå, sier han.