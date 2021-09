Her viser Taliban frem amerikansk krigsutstyr

Flere amerikanske militærkjøretøyer og minst et militærhelikopter ble vist frem av Taliban.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I Kandahar, den nest største byen i Afghanistan og stedet den militante islamistgruppen Taliban oppsto, holdt gruppen onsdag en seiersparade.

Det skjer etter at de siste amerikanske flyene mandag forlot Afghanistan, og USAs og NATOs 20 år lange krig i landet med det var ferdig. Norge har hatt en militær tilstedeværelse i landet siden årsskiftet 2001/02.

Taliban tok tilbake makten i landet for litt over to uker siden, etter at regimet i 2001 ble veltet av internasjonale styrker i kjølvannet av al-Qaidas terrorangrep mot USA 11. september 2001.

Under seiersparaden onsdag viste Taliban-soldater frem amerikansk krigsutstyr, inkludert en lang rekke terrengkjøretøy og et helikopter med et Taliban-flagg hengende etter seg. Minst et Black Hawk-helikopter er også sett over byen de siste dagene, skriver BBC.

Utstyret ble beslaglagt etter at afghanske forsvars- og sikkerhetsstyrker overga seg i by etter by under Taliban-offensiven.

PARADE: Taliban-krigere sitter på kjøretøyer med Taliban-flagg under onsdagens parade i Kandahar.

Også norsk utstyr ble igjen i Afghanistan da Forsvaret mandag forlot landet. På flyplassen i Kabul ble Forsvarets pansrede biler, ATV-er og containere stående igjen.

Mandag kveld tok Taliban kontrollen over flyplassen.

På en cricketbane i Kandahar satt hvitskjeggede Taliban-ledere i skyggen i lenestoler mellom trebord, idet de ventet på at paraden skulle starte. Rundt satt hundrevis av andre og ventet, skriver NTB.

Det har gått rykter om at Talibans leder Haibatullah Akhundzada, som bor i Kandahar men som har holdt seg utenfor rampelyset de siste årene, skulle dukke opp til paraden onsdag, men han kom ikke. Byens nye guvernør holdt tale til folkemengden.

Dagen før samlet tusener av Taliban-tilhengere seg i gatene i Kandahar, viftet med flagg og ropte «Gud er størst» for å feire USAs uttrekking.