Skogbrann i Spania – hundrevis evakuert

Nesten 800 mennesker er evakuert fra boligene sine, og veier er sperret etter at det brøt ut skogbrann i Malaga-provinsen sørvest i Spania.

Brannmannskap kjempet torsdag mot flammene i et fjellområde utenfor feriebyen Estepona, som ligger sørvest for Marbella. Det er også satt inn 29 fly og helikoptre i slukningsarbeidet.

Brannen brøt ut onsdag kveld og spredte seg i løpet av natten.

Ordføreren i Estepona, José Gracia Urbano, sier at det etterforskes om brannen kan være påsatt ettersom den startet på to ulike steder sent på kvelden samtidig som det ble sterkere vind.

Røyk fra brannen har ført til at en 14 kilometer lang strekning på motorveien AP-7 er stengt.

200 brannfolk er satt inn i kampen mot flammene, som ikke er under kontroll.

