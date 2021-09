Tirsdag 7. september: Dette skjedde i natt

Det er stor spenning i Brasil før uavhengighetsdagen feires tirsdag. Det er ventet demonstrasjoner som mange frykter blir voldelige. I et åpent brev signert tidligere presidenter, statsministre og fremtredende offentlige personer på venstresiden, uttrykkes det frykt for at president Bolsonaro muligens planlegger kupp i forbindelse med neste års valg.