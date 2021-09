– TEKNOSELSKAPER HAR SENTRAL ROLLE: Valiant Richey leder OSCEs arbeid mot menneskehandel og utnyttelse av barn på nettet. Han mener hva norsk politi har funnet på det amerikanske nettstedet VG nylig omtalte, er viktig.

OSCE-topp: − Teknologiselskaper må ikke overse overgrepene på deres plattformer

– Det er lett for kriminelle å gli under radaren, sier en tidligere ansatt i livestreaming-selskap hvor flere hundre «modeller» skal ha budt fram barn for overgrep. Nå reagerer Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSCE) på at internettselskaper overser omfanget av overgrep som foregår på plattformene deres.

– Teknologiselskapene kan ikke vende det blinde øyet mot den veldokumenterte utnyttelsen av barn og andre som er å finne i stor skala på deres nettplattformer.

Det sier Valiant Richey, leder for seksjonen i OSCE som arbeider mot overgrep av barn og menneskehandel. Richey er tidligere statsadvokat i Seattle, byen hvor hovedkvarteret til nettstedet VG skrev om tidligere i høst.







I VGs avsløring kom det fram at norsk politi mener at nettstedet med base i Seattle kan ha lagret et stort antall videoer som dokumenterer overgrep mot barn. Nettstedet er et av de største i verden som tilbyr streaming av seksuelt innhold, og eies av det amerikanske selskapet Accretive Technology Group.

Etterforskningen til norsk politi viste at én nordmann skal ha brukt over 140.000 kroner på å betale for å se overgrep bli begått mot barn, av andre brukere på nettstedet.

Nå reagerer OSCE-toppen Richey på VGs artikkel.

- Artikkelen beskriver hvilken sentral rolle teknologiselskaper har i arbeidet mot menneskehandel, og hvordan deres plattformer kan bli - og ofte blir - misbrukt av menneskehandlere i stor skala, sier han til VG.

OSCE ble, som navnet sier, etablert under på midten av syttitallet, under den kalde krigen, som et samarbeidsorgan mellom øst- og vestmaktene.

Organisasjonen arbeider med temaer som truer sikkerheten i Europa, som krigen i Bosnia-Herzegovina på 1990-tallet, de siste årenes krise i Ukraina - og nå også økningen av menneskehandel og internettrelaterte overgrep.

Gir teknoselskapene ansvaret

Richey mener at dagens internasjonale lovverk for å sikre barn mot seksuell utnyttelse på nett, i praksis er ikke-eksisterende.

- Det er et stort behov for et omfattende lovverk mot dette. Men selskapene kan ikke av den grunn overse overgrepene som begås på deres plattformer.

En talsperson for selskapet sa i VGs avsløring at de ikke har hatt kontakt med annet politi enn norsk politi de siste fem årene, og mener at det ikke stemmer det norsk politi mener; at kjøpere og selgere av direktesendte overgrep møtes på deres nettplattform.

Norsk politis opptelling viser imidlertid at over 400 «modeller» på nettsiden bekreftet av de hadde tilgang til mindreårige det kunne begås overgrep mot, for betaling.

Richey mener at teknologiselskapene har et særlig ansvar i kampen mot overgrep.

- De har et kritisk ansvar for å sikre at plattformene deres ikke bli misbrukt med mål om å utnytte noen seksuelt, spesielt barn, sier han til VG.

– Lett for kriminelle

Siden VGs avsløring av hvordan det amerikanske nettstedet har flere personer med kjennskap til nettstedet tatt kontakt. Noen har arbeidet som moderatorer, andre har kjennskap til nettstedet fordi de selv driver et nettsted som selger streaming av sex. De ber om å ikke bli identifisert på grunn av deres tilknytning til selskapet. VG kjenner deres identitet.

– Jeg tror forbrytere over tid har skjønt at det er lett å gli under radaren på nettstedet.

Personen jobbet på nettstedet omkring tiden da den dømte nordmannen var aktiv der.

Den tidligere ansatte forteller at mange former for seksuelt misbruk ble diskutert.

- Nettstedet var klar over ulike former for overgrep, men jeg kan ikke huske at overgrep mot barn ble tatt opp. Det ble aldri nevnt som noe vi normalt skulle se etter. Moderatorene passet på at det ikke ble utført sex med dyr, og sørget for at «modellen» virkelig var personen på kamera.

Kan bruke maskinlæring

Personen sier at det er teknisk mulig å bruke kunstig intelligens og maskinlæring til å skille mellom voksne og mindreårige, og slik reagere dersom et barn vises på kamera.

– Det er ikke umulig å få til. Da jeg jobbet der, brukte de ikke teknologi for å oppdage uønskede hendelser i videoene. De har programmerere, men de jobber med å utvikle nye inntektsstrømmer og utføre analyser, heller enn å jobbe med å oppdage overgrep.

En annen ansatt, sier at selskapet har tett kontakt med politiet.

– Det jeg kan si, er at de har veldig strenge retningslinjer for hva som er lov og ikke. Da jeg jobbet der, var de langt mer redde for å ta risiko enn konkurrentene, forteller denne.

- Jeg ser det som veldig lite sannsynlig at moderatorene ville aktivt tillate overgrep, hvis de så det. De mest populære «modellene» på den tiden var middelaldrende kvinner.

– Jobber for å forhindre overgrep

Visse ansatte i selskapet har alltid tilgang til videoene som direktesendes og lagres med tanke på å bruke dem i annonsering. Arkivene som hadde lagret videoene som norsk politi fikk oversendt, er det imidlertid færre som har tilgang til, forteller den tidligere ansatte.

En talsperson for Accretive Technology Group skriver til VG at det stemmer at de har automatiserte søk etter kodeord.

Hun forteller at de har teknologi som sammenlikner personen foran kamera med personen som har registrert seg, for å hindre at det vises andre personer foran kamera enn personen som Accretive har registrert og godkjent.

- Alle verktøyene vi har, det være seg moderering gjort av ansatte, automatisert maskinlæring eller annet, er rettet mot å forhindre overgrep mot barn, sier talspersonen.