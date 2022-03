LOKFØRER: Ferenc Gyüre har kjørt flere av ekstraavgangene mellom Záhony og Budapest, og har også kjørt inn i til Ukraina under krigen.

Ferenc (51) redder flyktninger med tog fra Ukraina

ZÁNONY STASJON (VG) Mens over tre millioner ukrainere har flyktet fra Russlands invasjon, har togene fortsatt å gå. Én av de som har fraktet dem det siste stykket, er Ferenc Gyüre (51).

– Det er veldig tøft. Det som gjør mest vondt er å se barna som kommer bærende på bagasjen, det er det som er den sterkeste påkjenningen, sier han til VG.

Lokføreren, som har 32 års erfaring bak seg i yrket, blir blank i øynene når han snakker om hva han og kollegene har sett når de har kjørt toget over grensen fra Ungarn, inn i nabolandet som er i krig.

– Man ser kvinnene og barna som går på toget, de gråter, og fedrene får bare være med på plattformen når togene drar fordi de ikke kan forlate landet, sier han.

– Det er veldig uforutsigbart, du vet ikke hvor lang tid det tar å ta inn folk, eller hvor mange som venter.

De ungarske togene kjører på andre skinner, og reiser ikke lenger enn til Chop eller Mukatsjevo. Der tar de over passasjerene fra sine ukrainske kolleger, som reiser videre inn i landet igjen.

SLEKTNINGER: Flere ungarere har familie og venner i regionen like forbi gensen. Ferencs mor kommer opprinnelig derfra, og han har i dag flere søskenbarn i området.

– Jeg må være sterk

Gyüre har klatret ned stigen fra førerhuset i toget han senere skal kjøre videre med, og myser mot solen mens han forteller fra plattformen. Han har god tid – det er ingen som vet når neste tog har avgang.

Over høyttaleranlegget ropes det opp at toget mot hovedstaden er 270 minutter forsinket, en av få beskjeder som kommer på både ungarsk og engelsk.

Ukrainske flyktninger som kommer hit får såkalte solidaritetsbilletter. Da kan de reise videre til Budapest gratis etter å ha registrert seg. Selv om lokføreren også har kjørt over grensen, er det slike turer han har hatt flest av, og som han kjører nå.

Etter hvert begynner flere av de som venter langs perrongen å finne seg en plass på toget. En av dem er Sima (24) fra Kyiv. Hun finner seg et sete lang fremme sammen med hunden Choocha, lukker øynene mens hun lener seg mot vinduet, før hun gir opp forsøket på å sove.

IKKE ALENE: Sima (24) har reist videre uten familien, men har med seg hunden Choocha.

Sima forteller VG at hun dro fra Kyiv med familien den første dagen med krigshandlinger. De var sammen i Uzjhorod ved grensen i vest i rundt to uker, men fordi søsteren er høygravid var det komplisert å reise videre. Derfor har hun fortsatt alene.

– Jeg har noen venner i Budapest. Jeg er stresset, men jeg må være sterk, forteller hun, mens hun skjelver på hendene.

– Jeg skriver til vennene mine i Kyiv. Virkeligheten er ikke vakker nå, men jeg tror at som ukrainere må vi være positive og støtte landet vårt.

Litt lenger bak i toget siter en familie fra Kharkiv som har bestemt seg for å dra videre til Tsjekkia, uten at de vet helt hvor de vil ende opp. Ingen av dem snakker engelsk, så de tror det vil være enklere med språket.

SAMME VEI: Anastasia Sheludko (24), Dimitri Melnik (26) og Dominika (5) vil til Tsjekkia. Familiefaren sier han fikk fritak fra militær tjeneste på grunn av helse.

– Måtte kjempe for en plass

Nær 2,6 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina, aller flest til Polen. Over 250.000 har også kommet til grenselandet Ungarn.

I regionen like forbi grensen, Karpato-Ukraina, bor det også mange med ungarsk opphav og tilknytning. Men de som reiser gjennom Záhony kommer fra ulike deler av landet.

Mørket har begynt å senke seg når neste tog med flyktninger fra Chop ankommer stasjonen, like før toget mot Budapest til slutt kjører videre. Flyktningene ledes ut av toget i mindre grupper.

FRA UKRAINA: Passasjerene på toget fra Ukraina må vente inne i toget, mens de ledes ut til registreringen i grupper.

Blant de første som følges fra toget mot området bak stasjonen der det gjennomføres registrering og utdeling av mat og klær, er paret June Emanuel (23) og Daria (25). Hun bærer den gråtende datteren Belle på tre måneder tett inntil brystet, og forsøker å roe henne ned.

– Vi dro fra Kyiv til Lviv, og tok bussen videre til Mukatsjevo der vi sov i leiligheten til noen venner. Å komme seg ut fra Kyiv var forferdelig, på stasjonen var det tusenvis av folk. Vi måtte kjempe for en plass på toget. Og for å komme på bussen måtte vi stå i 11 timer. Men tak Gud for at vi er her nå, sier Emmanuel

I SIKKERHET: June, Daria og Belle Emanuel har fullført den siste tog-etappen ut av Ukraina. De forteller at de første delene av reisen var vanskeligere.

Ukrainske menn får ikke forlate landet, men Emmanuel har foreløpig bare nigeriansk og trinidadisk statsborgerskap. Han flyttet først til Ukraina som student, og ble igjen da han møtte Daria.

Flere internasjonale medier har meldt om at blant annet indiske og nigerianske studenter har hatt store problemer med å komme seg ut av Ukraina, og møtt rasisme fra polske grensevakter.

– Rasismen ja. Ikke på denne grensen, kanskje på den polske grensen, for der er det så utrolig mange folk. Så de ivaretar ukrainere mer enn de svarte – men det er som det er. Alle prøver å komme seg i sikkerhet, så jeg tror de prøver å sette sine egne folk først, sier han om det.

Paret planlegger å dra videre til Nederland der de har familie som kan ta dem imot. Først må de komme seg til Budapest med neste tog og finne et sted å sove i noen netter. Mens de venter på at neste tog mot skal annonseres beveger de seg inn i stasjonsbygningen med de andre som er ferdig registrert, og gjør seg klare til å fortsette på reisen.