VURDERER OPPRUSTNING: USAs president Joe Biden ser på mulighetene for å sende soldater til Nato-allierte østeuropeiske land som svar på russernes militære tilstedeværelse på Ukraina-grensen, ifølge The New York Times.

Ukraina-krisen: USA vurderer militær opprustning i Øst-Europa

Spenningen stiger på den Ukrainske grensen, der Russland har utstasjonert over 100.000 soldater. Nå vurderer president Joe Biden å øke USAs militære tilstedeværelse i Nato-allierte land.

Av Ingri Bergo og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I et reiseråd publisert søndag informerer det amerikanske utenriksdepartementet om at familier til ambassadeansatte i hovedstaden Kiev har fått beskjed om å forlate landet.

Ansatte som ikke regnes som avgjørende for driften av ambassaden, har fått beskjed om at de kan forlate landet på den amerikanske statens regning.

Øvrige amerikanere oppfordres til å vurdere å forlate landet.

Årsaken er at USA frykter at Russland er nær ved å utføre et «betydelig militært angrep» på Ukraina.

– Sikkerhetsforholdene, spesielt langs Ukrainas grenser, på Russland-okkuperte Krim og i Russland-kontrollerte østlige Ukraina, er uforutsigbare og kan forverres med kort varsel, står det i reiserådet.

PÅ RANDEN AV KRIG?: Ukrainske soldater VG nylig besøkte i en treningsleir i Kiev var forberedt på det verste.

Vurderer kraftig militær opptrapping

Russland avviser at landet planlegger et angrep på naboen. Men situasjonen på grensen, der Russland har stasjonert over 100.000 soldater, blir stadig mer anspent.

USAs presidenten Joe Biden skal nå være i ferd med å vurdere å trappe opp den amerikanske militære tilstedeværelsen i Øst-Europa, melder The New York Times søndag.

Presidenten skal lørdag ha fått presentert alternativer til nye sikkerhetsstrategier i øst, inkludert scenarioer der USA sender mellom 1000 og 5000 tropper til Nato-allierte land, ifølge avisen. Antallet soldater ville kunne økes kraftig dersom situasjonen eskalerer i Ukraina.

Å sende amerikanske soldater til Ukraina selv skal imidlertid være utelukket.

Biden ventes å ta en beslutning til uken, ifølge kildene til The New York Times.

STÅR KLARE: Russiske stridsvogner og artilleri i Yelnya.

– Øker sjansen for russisk suksess

En militær opprustning i Øst-Europa ville vært et vendepunkt i Biden-regjeringens strategi, som så langt har valgt dialog over sabelrasling.

USAs utenriksminister Antony Blinken og Russlands Sergej Lavrov fant ingen løsning på situasjonen, men ble enige om å holde døren åpen for nye møter og mer dialog.

Denne uken forflyttet Russland tropper også til den hviterussiske grensen, og åpnet enda en flanke der Ukraina kan bli angrepet.

– Det øker sjansen for russisk suksess, sa oberstløytnant Palle Ydstebø, ekspert i militærstrategi ved Krigsskolen til VG søndag.