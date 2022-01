Et nederlandsk F-35-fly

Ukraina-krisen: Nato sender krigsskip og jagerfly

Spenningen stiger på den Ukrainske grensen, der Russland har utstasjonert over 100.000 soldater. Nato sender nå flere skip og jagerfly for utplassering i Øst-Europa, og USA vurderer å styrke sin militære tilstedeværelse.

I natt varslet USAs president Joe Biden at en opptrapping i Nato-land i Øst-Europa er under oppseiling, og mandag morgen svarte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Nato vil fortsette å gjennomføre alle nødvendige tiltak for å beskytte og forsvare alle allierte, inkludert å styrke den østlige delen av alliansen. Vi vil alltid svare på en hver svekkelse av vår sikkerhet, inkludert å styrke vårr kollektive forsvar, skriver Stoltenberg i en pressemelding.

Nato styrker allerede nå beredskapen og sender flere skip og jagerfly for utplassering i Øst-Europa.

Dette gjør de ifølge pressemeldingen for å forsterke den allierte avskrekkingen og forsvaret samtidig som Russland fortsetter sin militære oppbygning i og rundt Ukraina.

Blant de nye utplasseringene, er fire danske F-16-fly som skal ha base i Litauen og spanske skip som blir sendt for å bli med i Natos marine styrke. Spania vurderer også å sende jagerfly til Bulgaria, mens Frankrike har uttalt at de er klare til å sende tropper til Nato-landet Romania, som vil ledes av Nato, heter det i pressemeldingen.

VURDERER OPPRUSTNING: USAs president Joe Biden ser på mulighetene for å sende soldater til Nato-allierte østeuropeiske land som svar på russernes militære tilstedeværelse på Ukraina-grensen, ifølge The New York Times.

Åpnet ny flanke

Nederland sender også to F-35-fly til Nato-landet Bulgaria. Disse vil være på plass fra april for å støtte Natos luftforsvar i regionen. I tillegg har Nederland satt et skip og landbaserte tropper på «stand by» til sendes til Natos responsstyrke.

Og USA har også gjort det klart, skriver Nato, at de vurderer å øke sin militære tilstedeværelse i østlige deler av alliansen.

Frykten for en russisk invasjon blir stadig større. Russland har utplassert rundt 100.000 styrker i nærheten av grensen til Ukraina, i tillegg til å sender tropper til Hviterussland, noe som åpner enda en flanke som Ukraina må forsvare ved en eventuell invasjon. Russland nekter for at de har planer om å angriper Ukraina.

I HVITERUSSLAND: Russiske stridsvogner i Hviterussland.

USA trekker ut ambassade-ansatte

I et reiseråd publisert søndag informerer det amerikanske utenriksdepartementet om at amerikanske borgere blir bedt om å forlate Ukraina. Samtidig beordres familier til ambassadeansatte i hovedstaden Kiev til å forlate landet.

– Amerikanske borgere i Ukraina bør være klar over at russiske militæraksjoner hvor som helst i Ukraina vil ha alvorlig innvirkning på ambassadens evne til å yte konsulære tjenester, inkludert assistanse ved avreise, heter det i uttalelsen.

Ansatte som ikke regnes som avgjørende for driften av ambassaden, har fått beskjed om at de kan forlate landet på den amerikanske statens regning.

Øvrige amerikanere oppfordres til å vurdere å forlate landet.

Årsaken er at USA frykter at Russland er nær ved å utføre et «betydelig militært angrep» på Ukraina.

– Sikkerhetsforholdene, spesielt langs Ukrainas grenser, på Russland-okkuperte Krim og i Russland-kontrollerte østlige Ukraina, er uforutsigbare og kan forverres med kort varsel, står det i reiserådet.

EU avventer

Også Storbritannia har begynt å hente ut noen ambassadeansatte fra landet, melder BBC. Men dette er prematurt, sier den ukrainske regjeringen.

EU kommer ikke til å gjøre som USA og hente hjem familiene til diplomater utstasjonert i Ukraina, ifølge EUs utenrikssjef.

– Vi kommer ikke til å gjøre det samme fordi det ikke er noen spesifikk årsak til det, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell da han ankom et møte med EUs utenriksministre mandag. Der kommer også USAs utenriksminister Antony Blinken til å delta over videolink.

– Vi må ikke dramatisere situasjonen så lenge forhandlingene pågår – og de fortsetter, sa Borrell.

PÅ RANDEN AV KRIG?: Ukrainske soldater VG nylig besøkte i en treningsleir i Kiev var forberedt på det verste.

Vurderer kraftig militær opptrapping

Russland avviser at landet planlegger et angrep på naboen. Men situasjonen på grensen, der Russland har stasjonert over 100.000 soldater, blir stadig mer anspent.

USAs presidenten Joe Biden skal nå være i ferd med å vurdere å trappe opp den amerikanske militære tilstedeværelsen i Øst-Europa, melder The New York Times søndag.

Presidenten skal lørdag ha fått presentert alternativer til nye sikkerhetsstrategier i øst, inkludert scenarioer der USA sender mellom 1000 og 5000 tropper til Nato-allierte land, ifølge avisen. Antallet soldater ville kunne økes kraftig dersom situasjonen eskalerer i Ukraina.

Å sende amerikanske soldater til Ukraina selv skal imidlertid være utelukket.

Biden ventes å ta en beslutning til uken, ifølge kildene til The New York Times.

STÅR KLARE: Russiske stridsvogner og artilleri i Yelnya.

– Øker sjansen for russisk suksess

En militær opprustning i Øst-Europa ville vært et vendepunkt i Biden-regjeringens strategi, som så langt har valgt dialog over sabelrasling.

USAs utenriksminister Antony Blinken og Russlands Sergej Lavrov fant ingen løsning på situasjonen, men ble enige om å holde døren åpen for nye møter og mer dialog.

Denne uken forflyttet Russland tropper også til den hviterussiske grensen, og åpnet enda en flanke der Ukraina kan bli angrepet.

– Det øker sjansen for russisk suksess, sa oberstløytnant Palle Ydstebø, ekspert i militærstrategi ved Krigsskolen til VG søndag.