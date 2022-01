STATSMINISTER: Boris Johnson er i hardt vær, men mange tror likevel han overlever som regjeringssjef.

Skjebneuke for Boris Johnson

LONDON (VG) Neste uke kan bli uvanlig intens for Storbritannias statsminister. Da er rapporten som kan avgjøre Boris Johnsons politiske fremtid ventet.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

Det er neppe mange nordmenn som har hørt om den britiske byråkraten Sue Gray. Det kan fort endre seg. Det er nemlig den tidligere pubverten som har fått oppdraget med å utføre den britiske regjeringens interne granskning av skandalen som har fått kallenavnet «partygate».

Gray, som til daglig har en høyere stilling på regjeringskontoret, fikk jobben med å lede granskningen etter at Simon Case i desember måtte trå til side da det kom rapporter om at en aldri så liten fest var holdt på hans eget kontor.

Men selv om Gray er et ukjent navn, også for mange briter, ble hun av BBC allerede i 2015 beskrevet som «den mektigste personen du aldri har hørt om». Hun har ledet interne granskninger før.

Resultatet av granskningen som nå pågår er ventet å komme neste uke. Flere britiske medier har sagt at det kan skje allerede mandag.

Folk rundt henne sier Gray vil være «rettferdig», men «nådeløs», fordi hun ifølge The Guardian er en type person som ikke vil ta lett på at man har brutt covidreglene. Særlig ikke dersom det er de som har laget reglene som har brutt dem.

GRANSKER: Sue Gray er den ukjente kvinnen som nå er midt i sentrum for «partygate»-dramaet.

Rykter om ny fest

I starten handlet granskningen om to fester holdt i 10. Downing Street, hvor statsministeren har både kontor og bolig, fra førjulstiden i 2020. Etter hvert har den utvidet seg til å handle om en rekke fester. Inkludert to som ble arrangert kvelden før begravelsen til Dronning Elizabeths ektemann og minst en statsministeren selv har innrømmet å ha vært tilstede på.

Sistnevnte skjedde i mai 2020, mens landet var nedstengt og sosiale samlinger av den typen var ulovlig. Johnson har hevdet at han trodde det var et jobbarrangement. Hans tidligere rådgiver Dominic Cummings, som har falt i unåde hos statsministeren, har hevdet at Johnson ble advart om at dette var en fest med alkohol. Statsministerens kontor har så langt nektet for dette.

Ifølge The Guardian har Gray gått «kirurgisk» gjennom minst ni fester holdt i perioder med coronarestriksjoner. Samme avis sier det går rykter om at Gray har blitt informert om en mulig tiende fest, angivelig holdt av hans kone i statsministerens egen leilighet. Disse ryktene er så langt ikke bekreftet.

ODDS: Foran parlamentet hadde et spillselskap fredag satt opp odds for når Boris Johnson forlater statsministerposten og hvem som tar over for ham.

Uansett skal Gray ifølge avisen ha fått tilgang til logger som viser hvilke ansattes adgangskort som har blitt brukt for å komme seg til de områdene av Downing Street festene skal ha vært i mens de har pågått.

– Informasjonen er konkluderende. Dette vil ikke være noen som sier «jeg så han, eller henne, på en fest». Dette er bevis på hvem som var der og hvor mange som var der til enhver tid. (….). Dette er bevisene, sier en kilde som kjenner Gray.

– Umulig å si

Parlamentsmedlemmet Christian Wakeford, som i forrige uke skiftet parti fra De konservative til Arbeiderpartiet (Labour) i protest mot Johnson, tror statsministeren vil få problemer med å overleve uansett resultatet av Grays rapport. I The Guardians søndagsutgave, The Observer, sier han at statsministeren kommer til å få sjokk dersom han trur rapporten vil redde ham.

KLAR TALE: En banner med teksten «spark ham ut - Stopp Boris» hang etter et fly som lørdag flydde over fotballstadion til Leeds United.

– Fundamentet er allerede råttent, og mange av mine tidligere kolleger har allerede kommet til konklusjonen at han ikke er i stand til å lede partiet. Ikke bare fordi han er blitt skadelig for partiets sjanser til å vinne velgere, men fordi han ikke er skikket til å lede landet, sier Wakeford.

Han tror mange nok mener det til at det kan ende med et nytt ledervalg i partiet. En av Johnsons egne sa rett til ham i parlamentet forrige uke «for guds skyld, gå!»

– Men vil de gjennomføre det? Det er opp til dem. Det jeg vet er at i distrikter som Bury South (hans eget journ.anm.) har velgerne gjort opp sin mening om ham. Da blir det et spørsmål om parlamentsmedlemmene vil lytte til sine velgere eller til partiets innpisker (personen som i parlamentet jobber for å skaffe statsministeren de stemmene han trenger journ.anm,), sier Wakeford

En tidligere statsråd fra De konservative sier – anonymt til The Guardian – at det ikke er vanskelig å se at Boris Johnson er i trøbbel nå, men våger likevel ikke spåi hvordan dette vil ende.

– Jeg vil anslå at han har en 50/50-sjanse til å komme seg gjennom Sue Grays rapport. Deretter avhenger det av hva som skjer og hvordan han leder. Det er rett og slett umulig å si.

HOS BBC: Visestatsminister Dominic Raab ble søndag morgen intervjuet av den britiske statskanalen.

Boris bestemmer

I et intervju med BBC søndag morgen sa visestatsminister Dominic Raab at Johnson må gå av dersom Grays rapport slår fast at statsministeren har misledet, eller løyet for parlamentet når han tidligere har svært på sin kjennskap til og kunnskap om de ulike festene.

– Æreskoden for ministre er veldig klar på at dersom du misleder parlamentet så er det grunn for å måtte gå av, sa Raab.

Visestatsministeren påpekte likevel at regjeringen står samlet bak Johnson, og grunnga det blant annet med at det han han omtaler som en suksessfull kampanje for å få briter til å ta tredje vaksinedose mot corona, og at landet til uken vil lette på en rekke restriksjoner.

Raab ønsket ikke å svare på om Grays rapport vil bli publisert i sin helhet. Det er det faktisk Boris Johnson selv som avgjøre, men Raab insisterte likevel på at det kom til å være «full åpenhet» rundt den.

– Det er opp til statsministeren å bestemme hvordan prosessen skal være, sa visestatsministeren.

Det er statsministeren selv som etter at rapporten er klar har myndighet til å eventuelt straffe politiske medarbeidere som har brutt regler under landets nedstengning. Viser det seg at han selv har brutt dem er det ventet at flere av hans egne partifeller i parlamentet vil kreve avstemning om mistillit mot ham.

En håndfull har allerede gjort det, men minst 54 må gjøre det for at en avstemningen skal bli holdt. Skjer det så må minst halvparten av de 359 konservative parlamentsmedlemmene stemme for at han skal gå av. Blir det færre kan Boris Johnson fortsette til tross for at mange av hans egne altså ikke lenger mener han er den rette til å lede partiet og landet.

Dominic Raab antydet for øvrig søndag at det kan ta noe lengre tid enn forventet før rapporten, som er blitt sagt kommer til å være på 25 sider, er klar.