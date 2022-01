forrige



fullskjerm neste «BIG APPLE»: Statsminister Jonas Gahr Støre er mandag på besøk hos Norges FN-delegasjon i New York. 1 av 3 Foto: Gisle Oddstad / VG

Støre om russisk angrep på Ukraina: − Ikke usannsynlig

New York (VG) Norge har ingen planer om å sende militære styrker til Nato-landene i øst for å avskrekke Russland. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG i New York mandag.

Nato har varslet mandag at flere allierte land, blant annet Danmark, øker sine militære bidrag til andre medlemsland i den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina.

Norge har nå soldater i Litauen som en del av Natos forsterkede forsvar i øst.

– Norge bidrar gjennom Natos fremskutte styrker i Litauen. Det er det ingen forandring på. I tillegg har vi en lang kyst og er Natos øyne og ører i nord. Det skal vi fortsatt gjøre grundig, og har ingen planer ut over det, sier Støre til VG.

TROR PÅ DIPLOMATI: Støre mener det politiske og diplomatiske sporet må prioriteres i Ukraina-konflikten.

Den norske fregatten Fridtjof Nansen seiler nå med en amerikansk hangarskipgruppe i Middelhavet, og går nå i gang med en omfattende

Nato-ledet marine og luft-øvelse der. Støre sier at regjeringen ikke har vurdert om fregatten eventuelt skal bidra i ytterligere avskrekking mot Russland i regionen.

– De gjør en god og profesjonell jobb sammen ned USA, sier Støre, som ikke vil spekulere i eventuelle nye oppdrag.

Viktig uke

VG ber Støre kommentere Natos økte militære beredskap som Nato-sjef Jens Stoltenberg varslet tidligere mandag:

– Det er ikke unaturlig at Natos medlemmer også tenker på sin egen sikkerhet og beredskap når det er en kraftig troppe-oppbygging i deres nærområde. Men det et det diplomatiske og politiske sporet vi nå må legge vekt på, sier han.

Denne uken skal Nato og USA gi Russland skriftlige svar, og så har Russland sagt at president Putin vil vurdere svarene og veien videre.

– Der blir denne uken veldig viktig, legger den norske statsministeren til.

– Er faren for militært angrep fra Russland mor Ukraina, økt eller minket de siste dagene?

– Den er slik den har vært. Den er mulig og ikke usannsynlig. Og jeg tror at det er slik det russiske lederskapet vil ha det: uavklart. Og det slik det russiske lederskapet vil etterlate inntrykk av som et viktig pressmiddel for Russland. Da må de åpne demokratiene tenke klokt og klart og ikke la seg provosere unødvendig men hellet ikke være naive, sier Støre.

UD endrer reiseråd

Mandag ettermiddag har Utenriksdepartementet (UD) gått ut med nye reiseråd for Ukraina. De fraråder nå alle ikke-nødvendige reiser til landet.

– På grunn av den spente og uforutsigbare situasjonen i Ukraina skjerper Utenriksdepartementet reiserådet, heter det i en pressemelding fra departementet.

Utenriksdepartementet har siden 2014 frarådet alle reiser til og opphold i fylkene Donetsk og Luhansk, samt på den okkuperte Krim-halvøya.

Nå innfører Utenriksdepartementet altså i tillegg et reiseråd som gjelder hele landet.

NYE RÅD: En av hærens treningsleirer i hovedstaden Kiev i Ukraina.

– Situasjonen i Ukraina kan endre seg på svært kort varsel. Last ned Reiseklar-appen og registrer din reise slik at norske myndigheter kan nå deg med viktige meldinger, skriver UD som råd til de som er nødt til å reise til landet.

– Er du allerede i Ukraina, oppfordrer vi deg også til å følge utviklingen tett. Gjør grundige vurderinger av egen sikkerhet, inkludert å få oversikt over utreisemuligheter dersom det skulle bli nødvendig.

UD opplyser til Dagbladet at de foreløpig ikke har bestemt at de vil kalle hjem eller evakuere personell fra den norske ambassaden.

– Vi har imidlertid planer klare for både hjemkalling og evakuering som vi kan iverksette dersom sikkerhetssituasjonen tilsier at dette er nødvendig for å ivareta sikkerheten til våre ansatte, skriver de i en epost til avisa.