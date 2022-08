En død og flere skadet etter værkaos på spansk festival: − Aldri opplevd noe så ekstremt

Kraftige vindkast har ført til at deler av hovedscenen på Medusa Festival falt ned og skadet flere personer. Norske Espen Ellingsen ble vitne til dramaet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Det var veldig spesielt, jeg har aldri opplevd noe så ekstremt, sier Ellingsen (29) til VG på telefon fra Spania.

Han og en kompis befant seg på Medusa Festival natt til lørdag, hvor en 28 år gammel mann omkom, og minst 17 personer er skadet etter værkaos.

Kraftige vindkast førte blant annet til at deler av hovedscenen falt ned og skadet flere personer.

– Vi var på «mainstage» fem minutter før, men gikk for å kjøpe oss noe mat. Plutselig stoppet musikken på alle scenene samtidig som det plutselig kom masse vind, sier Ellingsen.

– Vinden var full av sand og vann, og var glovarm. Jeg så ingenting og det var nesten sånn at vi måtte føre oss frem i blinde.

– Fullstendig kaos

Medusa Festival er en stor elektronisk musikkfestival i Spania. Blant artistene som er oppført på programmet er David Guetta, Afrojack og danske Martin Jensen.

På grunn av hendelsen er festivalen midlertidig stanset, skriver arrangementet på sin offisielle Instagram-konto.

Ellingsen sier det var politimannskap «overalt» som hjalp til med å evakuere folk ut av festivalområdet.

– Syv-åtte menn som forsøkte å holde en svær bygningsstruktur på plass slik at det ikke skulle blåse vekk. Ting rundt teltene på campen var fløyet overalt og det var fullstendig kaos, folk måtte holde på teltene sine.

– Opprinnelig var det masse sikkerhet på området, men veldig mange av gjerdene forsvant med vinden.

– Aldri opplevd lignende

Det var natt til lørdag at flere spanske medier meldte om værkaos under festivalen. Videoer publisert på sosiale medier viser også at helsepersonell var til stede.

Lørdag morgen bekreftet spansk politi på Twitter. at en person er død og at minst 17 personer er skadet.

Til tross for kaos opplevde ikke Ellingsen og kompisen situasjonen så dramatisk.

– Vi var ikke klar over at det var så alvorlig før i dag.

– Jeg er fra Vesterålen og er vant til vær, men jeg har aldri opplevd lignende. Det var nesten på kanten til at det var vondt på kroppen, sier Ellingsen.