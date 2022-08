1 / 4 FORBEREDER SEG: Tirsdag startet Taiwan militærøvelser i den sørlige delen av Taiwan. FORBEREDER SEG: Tirsdag startet Taiwan militærøvelser i den sørlige delen av Taiwan. FORBEREDER SEG: Tirsdag startet Taiwan militærøvelser i den sørlige delen av Taiwan. FORBEREDER SEG: Tirsdag startet Taiwan militærøvelser i den sørlige delen av Taiwan. forrige neste fullskjerm FORBEREDER SEG: Tirsdag startet Taiwan militærøvelser i den sørlige delen av Taiwan.

Ekspert om Kinas taktikk: − Kveler Taiwan sakte

Kina forsøker å knekke Taiwans motstandskraft ved å fortsette militærøvelser rundt øya, og blokkere for handel. – De flytter kniven nærmere strupen, forklarer ekspert.

Den massive maritime øvelsen skulle vært avsluttet søndag. Men fortsatt patruljerer kinesiske jagerfly og krigsskip rundt den omstridte øya Taiwan.

– At en slik øvelse kan fortsette på ubestemt tid, viser at Kina vil kvele Taiwan sakte, sier Torbjørn Færøvik.

– Kina bruker en kombinasjon av økonomiske, diplomatiske og militære midler til å legge et vedvarende press på Taiwan, utdyper historikeren, som er en av Norges fremste eksperter på Kina.

Han mener militærøvelsen, som begrenser Taiwans mulighet til å drive handel, fremstår mer og mer som en blokade.

Ett av målene er å skremme bedrifter fra Japan, Sør-Korea, EU-land og Nord-Amerika fra å investere på Taiwan, mener Færøvik.

Kinas maktdemonstrasjon kommer i etterkant av besøket fra den amerikanske kongresslederen Nancy Pelosi i forrige uke. Hun lovte støtte til demokratibevegelsen på Taiwan.

SKULLE AVSLUTTE: Dette bildet fra det statlige nyhetsbyrået Xinhua viser kinesiske jagerfly i en øvelse rundt Taiwan søndag.

– Forbereder invasjon

Taiwans utenriksdepartement mener Kina forbereder en invasjon gjennom virkemidlene som tas i bruk under øvelsen.

Taiwans utsending til Norge og Sverige, ambassadør Vincent Yao, skriver til VG at Kina bruker velkjente midler, men i nytt og større omfang.

– Kina forbereder seg på invasjonen av Taiwan: Militærøvelser, rakettoppskytinger, cyberangrep, desinformasjon og økonomisk tvang er et forsøk på å svekke den offentlige moralen i Taiwan, sier Yao til VG.

Yao, som ikke har diplomatstatus siden Norge ikke anerkjenner Taiwan som et selvstendig land, sier Kina har brukt Pelosi-besøket som påskudd, men lenge har hatt en intensjon om å presse Taiwan.

Internasjonal skipsfart og handel gjennom Taiwanstredet, som skiller øya fra fastlandet, er allerede skadelidende, forklarer han

– Kina prøver å avskrekke andre land fra å blande seg inn i deres forsøk på å invadere Taiwan. Øvelsen skal nekte tilgang til området, og gir et klart bilde av Kinas ambisjoner, som er å endre status quo i Taiwanstredet og hele regionen.

– Opptrapping

Kina-ekspert Færøvik tror ikke det vil komme en fullskalainvasjon nå.

– Kina har fortsatt ikke nok kort på sin side til å starte en krig. Det kan skje i fremtiden, men ikke nå. Men de flytter kniven nærmere Taiwans strupe. Ønsket er å tvinge Taiwan inn i forhandlinger med Kina.

Taiwan holder nå en egen militærøvelse med skarpe våpen for å øve på å forsvare seg mot Kina. Øvelsen ble kunngjort før krisen ble utløst, og er en del av øyas årlige forsvarsøvelser.

Øvelsen, som fortsetter torsdag, inkluderte utplassering av hundrevis av soldater og rundt 40 artillerikanoner, ifølge det taiwanske forsvaret.

Samtidig var det 45 kinesiske fly og ti skip som befant seg i Taiwanstredet.

Øystein Tunsjø, Kina-ekspert og professor ved Institutt for forsvarsstudier, sier risikoen for ulykker, kollisjoner eller andre utilsiktede hendelser øker med to militærøvelser i samme område.

– Det vi ser er en opptrapping. Jeg tror fortsatt ikke det er en reell invasjon som planlegges, men Kina vil holde øvelser på ubestemt tid i ulik form i farvannet rundt Taiwan, sier Tunsjø.

– Det er samme taktikk som de i ti år har brukt i territorielle konflikter i Sør-Kinahavet og Østkinahavet: Maritim milits, kystvakten og marinen brukes for å legge et konstant press, fortsetter han.

FYRER AV: Taiwanske soldater fyrer av 155 mm Howitzer artilleri under en øvelse tirsdag.

Ny «normal»

Stein Tønnesson, Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning (Prio), tror heller ikke at vi ser forstadiet til en full krig, men at Kina etablerer en «ny normalsituasjon» for å påvirke Taiwan.

– Det er en eskaleringsspiral. Missiler som skytes over Taiwan, militærøvelser i så mange soner at det ser ut som en fremtidig blokade, sier Tønnesson.

Han mener Pelosis besøk var en dumhet, ved at radikale krefter i Beijing har kunnet bruke det som påskudd til å øke konfliktnivået.

– Det er trist å se så sterke midler tas i bruk. Jeg tror fortsatt ikke det blir en krig nå, men man kan se for seg at Kina for eksempel invaderer en av de mindre øyene administrert av Taiwan, sier Tønnesson.

Tønnesson mener noe av det kraftigste signalet sendes til USA.

– Kina har avbrutt klimaforhandlinger med USA og avbrutt en viktig militær dialog med USA. Det er svært alvorlig.

USA har lovet Taiwan å støtte landet dersom Kina går til krig, men bare dersom Taiwan ikke selv har fremprovosert krigen. Kina ønsker å innlemme Taiwan for fullt igjen, mens flere taiwanere ønsker fullstendig uavhengighet.

Taiwan heter offisielt Republikken Kina, men øya har i praksis hatt fullt selvstyre siden 1949 etter kommunistenes seier i Fastlands-Kina.

Kina har truet med å invadere øya dersom Taiwan erklærer selvstendighet.

Dette står striden om:

Konflikten går tilbake til borgerkrigen i Kina. Da kommunistene seiret i 1949, tok nasjonalistene base på Taiwan.

Kina ser fortsatt på Taiwan som en opprørsprovins, og fordømmer alle skritt mot selvstendighet.

Taiwan er et selvstyrt demokrati med 24 millioner innbyggere. Regjeringen der ønsker skritt mot mer offisiell selvstendighet.

I 2016 nektet Taiwan å akseptere Kinas doktrine om at Taiwan er en del av «ett Kina», og Beijing brøt all formell kontakt.

Kina boikotter alle land som anerkjenner Taiwan som selvstendig stat. Norge anerkjenner ikke Taiwan.

Heller ikke USA anerkjenner Taiwan som selvstendig, men har en rolle som beskyttelsesmakt.

Kilde: Store Norske Leksikon/NTB/Wikipedia