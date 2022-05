BARKER SAMMEN: Tilhengere og motstandere av fri abort krangler utenfor Høyesterett i Washington D.C.

Demokratene vil lovfeste fri abort: − Sjansene er ganske små

Omkampen om lovfestet fri abort for alle kvinner i USA er trolig tapt på forhånd: – Totalt urealistisk, sier Sofie Høgestøl om tilhengernes sjanser for å vinne høstens mellomvalg.

Demokratene er i harnisk etter lekkasjen som varsler at Høyesterett i juni vil omstøte en dom fra 1973 som sikrer alle amerikanske kvinner lik rett til selvbestemt abort.

Når de 50 amerikanske delstatene får ansvaret for abortlovgivningen, forventes minst 26 av dem å forby abort eller legge sterke hindringer i veien for svangerskapsavbrudd.

Demokratenes ledere i Kongressen Nancy Pelosi og Chuck Schumer anklaget umiddelbart konservative høyesterettsdommere for å rive grunnloven i filler.

Faller dommen som beskytter abortrettigheter på nasjonalt nivå, vil demokratene prøve å få lovfestet selvbestemt abort i hele USA – men det blir ikke enkelt.

– Sjansene er ganske små, sier jusprofessor Geir Stenseth til VG før lovforslaget om abort kommer opp i Senatet neste onsdag.

Mulighetene anses heller ikke store for at demokratene klarer å mobilisere nok aborttilhengere i høstens mellomvalg til å fremkalle et politisk jordskjelv.

– Det er større sannsynlighet for at demokratene taper delstater, sier førsteamanuensis i internasjonale studier ved Oslo Nye Høyskole Hilde Restad til VG.

Demokratenes leder i Senatet Chuck Schumer og hans partifeller fordømmer konservative høyesterettsdommere.

Etter at Texas langt på vei forbød abort, vedtok Representantenes hus i september i fjor å lovfeste abortrettigheter på nasjonalt nivå gjennom loven om kvinnehelse.

218 demokrater stemte for, 210 republikanere og en enslig demokrat stemte mot.

Men loven må også vedtas i Senatet, det andre kammeret i USAs nasjonalforsamling. Der kommer lovforslaget fra Representantenes hus opp onsdag.

De to partiene har 50 senatorer hver. Senatets leder, visepresident Kamala Harris har dobbeltstemme og kan vippe avstemninger i demokratenes favør.

Så enkelt er det ikke i dette tilfellet – og det skyldes en taktikk som kalles filibuster.

Forhalingstaktikk

Filibuster er en bevisst forhalingstaktikk som hindrer en sak i å komme til avstemning ved å holde debatten gående – og dermed blir vedtak i praksis stanset.

Støtte fra 60 senatorer behøves for å stanse debatten og tvinge frem en avstemning.

Senatet kan med simpelt flertall sette filibusterreglene til side. Det har de tidligere gjort, både ved utnevning av føderale dommere og utnevning av høyesterettsdommere.

Men slik utvei fordrer at alle demokratene stemmer for – og det er langt fra sikkert.

PROTESTERER: «Aldri igjen» står skrevet på kleshengeren i metall som denne demonstranten holder i San Francisco.

– Filibusterprosedyren har lang tradisjon, nettopp for å slippe vedtak som akkurat er over grensen for flertall, forklarer jusprofessor ved Universitetet i Oslo Geir Stenseth.

Han mener at filibusterreglene har minsket polariseringen etter partilinjer.

– Fordi alle endringer må ha 60 prosent støtte i Senatet, må beslutninger forankres i begge politiske leire. Ulempen er at det er vanskelig å få til radikale endringer.

– Reversere reformer

Stenseth trekker linjene tilbake til kampen for borgerrettigheter og sosiale rettigheter i USA.

– Den gang ledet Høyesterett an, fordi det var vanskelig å få til en progressiv utvikling i Kongressen. Abortavgjørelsen var et virkelig radikalt grep fra Høyesterett.

Stenseth viser til «Roe mot Wade»-dommen fra 1973, som ga kvinner over hele USA rett til selvbestemt abort til fosteret er levedyktig, ved utgangen av 22. svangerskapsuke.

– I dag åpner det konservative flertallet i Høyesterett for å reversere en del sosiale reformer. Fenomenet er en del av den sosialt konservative bølgen i USA, som republikanerne lener seg mot.

– Ingen vits å prøve

Joe Manchin III er senatoren som forventes å gå mot sine egne, hvis demokratene prøver å parkere filibusterreglene for å presse gjennom nasjonal abortlovgivning.

Manchin stemte med republikanerne, da de i fjor høst avviste å sette forslaget om å innlemme retten til abort i loven om kvinnehelse på Senatets agenda.

Den konservative senatoren fra delstaten Vest-Virginia er også mannen som torpederte Joe Bidens sosiale reformpakke til 2000 milliarder dollar, «Build Back Better».

De republikanske senatorene Susan Collins og Lisa Murkowski støtter selvbestemt abort, men har ifølge New York Times ikke vært villige til å sette filibusterreglene til side.

– Hvis ikke Manchin endrer standpunkt, er det ikke noe poeng for demokratene å prøve å få lovforslaget til Senatet, sier førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole Hilde Restad.

MARSJERER FOR FRI ABORT: Amerikanere demonstrerer iTucson, Arizona.

– Totalt urealistisk

Demokratene håper at abortsaken vil oppildne unge velgere og kvinner i forstedene. 8. november står 33 senatorer på valg i det såkalte mellomvalget i USA.

– Med mindre demokratene gjør et historisk brakvalg, virker det totalt urealistisk at de skal få 60 seter i Senatet, sier jurist og USA-ekspert Sofie Høgestøl.

Førsteamanuensis Hilde Restad er enig.

– Det er større sannsynlighet for at demokratene taper stater. Etter et presidentvalg er det vanlig at presidentens parti taper litt. Og i tillegg er det økonomien, sier Restad.

– Den store X-faktor

Hun viser til den skyhøye inflasjonen i USA. For vanlige amerikanere er levekårene svekket, fordi prisene på mat, bensin og bolig har skutt kraftig i været.

– Abort kan nok konkurrere med inflasjon om oppmerksomhet i høstens valgkamp. Men abort kan også mobilisere de kristenkonservative for republikanerne, sier Restad.

Høgestøl mener det er usikkert hvordan det vil spille inn, når de første voldtatte kvinnene som blir nektet abort, står frem i mediene før mellomvalget.

– Abort er den store X-faktor. Hva skjer når guvernøren sier til en voldtatt tenåring at hun bare må bære frem barnet – der det ikke finnes mammaperm og sosiale støtteordninger?