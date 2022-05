En boligblokk i Kharkiv er ødelagt av russisk artilleriild.

Ukrainsk fremgang kan true russernes forsyningslinjer: − Leverer over forventning

Ukrainernes fremgang ved Kharkiv kan være en ny fase i krigen: – Motoffensiven er et formidabelt svar fra ukrainsk side, sier Tom Røseth ved Forsvarets høyskole.

Av Sven Arne Buggeland

Det amerikanske Instituttet for krigsstudier ISW skriver torsdag at den ukrainske motoffensiven nær russergrensen nord for Kharkiv har tvunget russiske tropper på defensiven.

Kharkiv var et av de første angrepsmålene for de russiske invasjonsstyrkene som invaderte Ukraina 24. februar. Ukrainas nest største by ligger bare 30 kilometer sør for grensen.

Men ukrainske styrker drev russerne tilbake i harde og blodige gatekamper og har siden beholdt kontrollen over millionbyen i nordøst – til en høy pris:

Fra stillinger rundt byen har russerne bombardert Kharkiv i ti uker. Mer enn 2000 bygninger er ødelagt eller lagt i ruiner. Mange sivile er døde, hundretusener evakuert.

Sivile skadet i et russisk angrep mot Kharkiv 16. april.

– Skubber russerne unna

For å stilne den uopphørlige beskytningen, har ukrainske styrker siden slutten av april gjenerobret bosetninger rundt Kharkiv og drevet russerne lenger unna.

2. mai tok ukrainerne tilbake Staryj Saltiv, 40 kilometer øst for Kharkiv. Siden er russerne og deres feltartilleri presset til retrett fra landsby etter landsby.

– Motoffensiven har vart i flere dager. De klarer å skubbe russerne lenger og lenger unna Kharkiv, sier hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth til VG.

En ødelagt russisk stridsvogn ved den gjenerobrede ukrainske landsbyen Vilkhivka.

Det kan resultere i at storbyen kommer utenfor rekkevidde for russisk artilleri.

– De kan fortsatt rammes av flyangrep og missiler, men det er utrolig viktig å få lettelser i artilleriilden, for å ta vare på sivilbefolkningen i en veldig stor by, sier Røseth.

– Overmenneskelig styrke

I en tale tirsdag sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ifølge The Guardian at «okkupantene gradvis blir presset bort fra Kharkiv».

– Jeg er takknemlig for alle som forsvarer oss og holder linjen. De viser overmenneskelig styrke når de fordriver armeen av inntrengere, uttalte Zelenskyj.

Britisk etterretning skriver i en oppdatering torsdag at Russlands prioritering av operasjoner i Donbas-regionen har gjort deres styrker utplassert i fylket Kharkiv «sårbare for den mobile og høyt motiverte ukrainske motangrepsstyrken».

Ukrainernes fremgang kan også bli en trussel mot russernes forsyningslinjer til Izium. Byen 120 kilometer sørøst for Kharkiv er et viktig kommandosenter for russernes operasjoner.

Donbas er målet

Etter at Vladimir Putin ga opp å ta hovedstaden Kyiv, har målet for russernes hovedstyrke vært å omringe de ukrainske troppene i Donbas og okkupere hele regionen.

– Den sørlige frontlinjen er vanskelig å flytte, for der er posisjonene befestet over tid. Men fra Izium i nordøst har russerne hatt fremgang, påpeker Røseth.

Han tror russerne slipper opp omkring Kharkiv for å samle styrkene og gå sør fra Izium.

– De ville ikke gitt opp der hvis de ikke hadde fått så mye motstand, men de må prioritere det som er viktigst for dem – fortsatt fremgang i Luhansk, sier Røseth.

Luhansk og Donetsk er de to fylkene i Donbas-regionen øst i Ukraina.

Britisk etterretning skriver torsdag at russernes angivelige tilbaketrekning fra fylket Kharkiv skjer for å omorganisere og forsyne sine styrker etter tunge tap.

– Når styrkene er gjenopprettet, vil de trolig bli utplassert på den østlige siden av elven Donets, hvor de vil beskytte den vestlige flanken av Russlands hovedstyrke og forsyningsrutene for operasjoner nær byen Izium, heter det i britenes oppdatering.

Bildet viser angivelig et angrep mot en russisk militærkolonne nær Izium.

Nå kan den ukrainske motoffensiven legge hindringer for russernes fremdrift.

Veien fra moderlandet til fronten i Donbas går øst for Kharkiv. Der frakter russerne viktige forsyninger som våpen og ammunisjon, drivstoff og personell.

– Betydelig gevinst

– Hvis russerne må omgruppere og fordele styrkene sine for å beskytte forsyningslinjen, vil det være en betydelig operasjonell gevinst for ukrainerne, sier Tom Røseth.

Han tror angrep mot forsyningslinjene kan forstyrre russernes kampanje i Donbas.

– Da må russerne igjen justere logistikklinjene, noe de har slitt med hele veien. De er svake på logistikk og personellflyt og klarer ikke skape gode fundament for nye angrep.

Røseth sier at ukrainerne har vært standhaftige, holdt høy moral og kjempet hardt.

– Etter at russerne sa at de skulle prioritere å ta Donbas, er motoffensiven et formidabelt svar fra ukrainsk side. De leverer over forventning så langt, sier Røseth.

Han er overrasket over at den russiske militære ledelsen ikke har endret taktikk og strategi og justert seg til den ukrainske trusselen på en bedre måte.