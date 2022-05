POLITISK STØTTE: På det nordiske statsministermøtet i København i forrige uke, fikk Sverige og Finland sterk politisk støtte for det tilfellet av de søker seg til Nato. Nå skal dette følges opp med nye sikkerhetsløfter. Fra venstre statsministrene Jonas Gahr Støre, Mette Frederiksen, Magdalena Andersson og Sanna Marin.

Opplysninger til VG: Norge vil gi Sverige og Finland sikkerhets-løfter

Ifølge VGs opplysninger jobber de nordiske Nato-landene Norge, Danmark og Island sammen med Sverige og Finland, om en felles politisk erklæring som skal være med og understøtte Sveriges og Finlands sikkerhet i de neste månedene.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Erklæringen skal inneholde politisk, og trolig også militær, støtte til de to landene i det som omtales som «den grå perioden» fra landene søker seg til Nato, og fram til formelt medlemskap.

– Det er tett kontakt på høyeste politiske nivå om dette, sier en sentralt plassert kilde til VG.

VG får opplyst at man ikke ønsker å omtale dette som en «garanti», fordi den absolutte sikkerhetsgarantien i Nato-pakten bare kan gjelde for medlemsland.

Den nordiske planen, som den norske regjeringen er aktivt med på å utforme, er å gi Sverige og Finland det som omtales som en politisk bindende erklæring mellom tre Nato-land og to søkerland i Norden.

Russlands trusler

Bakteppet er Russlands trusler mot land som søker seg til Nato, og advarsler til Natos 30 medlemsland mot å ta opp nye medlemmer.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har sagt til finske YLE at dersom landene søker, kan Nato-landene uttrykke støtte til dette gjennom politiske erklæringer, men også større nærvær av militære styrker og flere øvelser i Østersjø-regionen.

Ifølge VGs kilder er de nordiske regjeringene opptatt av å finne en balanse mellom å avskrekke Russland fra å true Sverige og Finland – og samtidig ikke bidra til økt militær spenning i regionen.

Den «grå perioden» er tiden fra de to landene søker om medlemskap og til den formelle prosessen er avsluttet, og søkerlandene får Natos felles sikkerhetsgaranti etter artikkel 5 i Nato-traktaten.

Artikkel 5 er kjernen i Nato-alliansen: Et angrep på ett medlemsland anses som et angrep på alle, og man har en plikt til å bidra til å forsvare landet som blir angrepet.

Formelle søknader om medlemskap i Nato ventes å bli fremmet fra regjeringene i Finland og Sverige i løpet av få dager.

I dag: Johnson til Stockholm og Helsinki

Også andre land i Nato ventes å komme med sterke erklæringer de neste dagene.

I dag onsdag er den britiske statsministeren Boris Johnson på lynvisitt i Sverige og Finland. Johnson skal først møte statsminister Magdalena Andersson i Stockholm.

Ifølge Aftonbladet vil de to lederne undertegne en avtale om økt forsvars- og sikkerhetssamarbeid mellom Sverige og Storbritannia.

NATO-STØTTE: I mars var USAs president Joe Biden, Frankrikes president Emmanuel Macron og den britiske statsministeren Boris Johnson på toppmøte i Nato. Alle tre har uttrykt sterk støtte til Sverige og Finland – om de søker seg til Nato. I dag er Boris Johnson i Stockholm og Helsinki.

Deretter reiser Johnson videre for å treffe Finlands president Sauli Niinistö i Helsinki onsdag kveld.

Ifølge avisen Helsingin Sanomat har Finland og Storbritannia skrevet seg sammen i en politisk erklæring hvor Storbritannia lover politisk støtte til Finland, i den tiden det tar å få Nato-medlemskapet formelt godkjent i parlamentene i alle Natos 30 medlemsland.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal ha et eget møte med Boris Johnson denne uken. Fredag tar Johnson imot den norske statsministeren i Londons statsministerbolig 10 Downing Street.

Nordisk forsvarsministermøte

VG er kjent med at nordisk støtte til Sverige og Finland er tema på et nordisk forsvarsministermøte i Kirkenes onsdag, hvor den norske forsvarsministeren Bjørn Arild Gram (Sp) er vertskap.

«Nordisk samarbeid er viktigere enn noensinne. Alle Nordiske land har både egne og felles utfordringer, som følge av situasjonen i Ukraina. Dette er noe som vil bli diskutert, sammen med Finland og Sveriges mulige medlemskap i NATO. Et NATO medlemskap vil også skape en ny dynamikk mellom alle de nordiske landene, sier Gram i en pressemelding før Kirkenes-møtet.

De nordiske forsvarsministrene skal besøke Norges grense mot Russland og møte de norske soldatene som vokter grensen.

Idet Finland blir medlem av Nato, blir landets 1340 kilometer lange grense mot Russland også Natos yttergrense. Til sammenligning er den norsk-russiske grensen 198 kilometer lang.

Nøkkeltema

Både for Finland og Sverige er det et poeng å gjøre den grå perioden så kort som mulig. Og den ambisjonen deles av Nato – hvor generalsekretær Jens Stoltenberg har sagt at han vil ta imot søknadene med åpne armer – dersom de søker.

– Det er et nøkkeltema for oss nå, om Finland og Sverige søker, å gjøre søknadsperioden så kort som mulig. Det er i alles interesse. Å bevege seg raskt vil være den beste sikkerhetsgarantien vi kan få, sa Finlands statsminister Sanna Marin til VG etter et nordisk statsministermøte i København 4. mai.

– Men vi snakker også med større Nato-land om hva slags sikkerhetsgarantier vi kan få. Vi konsulterer store land som USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland om dette, la hun til.