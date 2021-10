Instagram-avsløringen: − Markant verre enn andre sosiale medier

Den tidligere Facebook-sjefen Frances Haugen forteller at unge kvinner med spiseforstyrrelser blir mer og mer deprimerte av å bruke appen.

Under høringen i Senatet tirsdag hevdet tidligere Facebook-ansatt Frances Haugen at selskapet holder tilbake informasjon, og også deler informasjon som de vet er skadelig for samfunnet, fordi de setter vekst og inntjening fremfor alt.

Hun pratet også om rapporten som viser at Instagram kan være skadelig for unge.

Haugen sa opp jobben sin som produktsjef i teknologiselskapet etter å ha hentet ut tusenvis av interne dokumenter.

– Jeg er her fordi jeg mener Facebook skader barn, skaper skiller og svekker demokratiet vårt, sa hun i høringen i Senatet tirsdag.

– Supertragisk

Facebook kjøpte Instagram for én milliard dollar i 2012. Ifølge den interne granskingen om Instagram oppga 13,5 prosent av tenåringsjentene at appen forverret selvmordstanker, mens 17 prosent sa at spiseforstyrrelsene ble verre, skriver Insider.

Haugen mener Instagram er «markant verre enn andre sosiale medier», som TikTok og Snapchat, fordi det er mer kroppsfokus og fordi appen gjør at man i større grad sammenligner seg med andre og andres livsstil, skriver Sky News.

– Og det som er supertragisk er at Facebooks egne undersøkelser viser at når disse unge kvinnene begynner å konsumere innhold om spiseforstyrrelser, blir de mer og mer deprimerte. Det fører faktisk til at de bruker appen mer, sier Haugen, og legger til:

– De havner i denne tilbakemeldingssirkelen hvor de hater kroppen sin mer og mer.

Ifølge varsleren avdekker undersøkelsene også at Instagram er markant verre enn andre sosiale medier.

Lekket dokumenter

Haugen står bak flere lekkasjer som har ført til skarp kritikk av Facebook. Søndag stilte varsleren opp i «60 Minutes» på CBS med anklager om at Facebook prioriterer profitt fremfor trygghet.

I tillegg til å dele de interne Facebook-dokumentene med Wall Street Journal og 60 Minutes, har Frances Haugen også gitt dem videre til amerikanske myndigheter, i håp om at det kan føre til strengere regulering av sosiale medier.

– Det var en konflikt mellom hva som var bra for brukerne og hva som var bra for Facebook, og Facebook valgte gang på gang å optimalisere for sin egen interesse ... Som å tjene mer penger.

Mark Zuckerberg

Opptatt av sikkerhet

I et svar til Tek svarer Facebook at 60 Minutes-intervjuet er villedende, og at det ikke tar hensyn til deres «betydelige investeringer for å brukere trygge på plattformen deres».

De skriver det er viktigere for Facebook å beskytte deres «community» enn å maksimere profitt, og peker på at de har 40.000 ansatte som jobber med sikkerhet og trygghet, og at de har investert 13 milliarder dollar siden 2016 på dette feltet.

Les hele svaret her. I etterkant av WSJ sine avløringer om Instagram. har Instagram selv publisert en forklaring på sine nettsider. Der skriver de at de ønsker å være transparente hva gjelder den interne forskningen de gjennomfører, og uttaler samtidig at forskningen ikke er svart-hvitt.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg har i et langt innlegg på Facebook kommentert Haugens påstander i høringen. Han skriver at det er nedslående å oppleve at Facebooks forskning blir «tatt ut av sammenhengen».

