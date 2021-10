PATRULJERER: Taliban-soldater ute på patrulje i Kabuls gater.

IS-terror truer Taliban: − Villige til å begå enda mer grusomme terrorhandlinger

IS i Afghanistan bruker Talibans terrormetoder for å angripe det nye Taliban-styret. Krigen mellom de to ekstreme islamistgruppene trappes nå opp.

Av Nilas Johnsen

Sikkerheten både i Afghanistans herjede hovedstad Kabul, og i landet for øvrig, er den siste måneden blitt rapportert som bedre enn på mange år.

Hovedårsaken er at de mange tusen soldatene ved kontrollpunktene nå tilhører den gruppen som tidligere var den største terrorfaren, nemlig Taliban.

Etter å ha vunnet makten i Afghanistan i en brutal lynkrig som endte med at Taliban rykket inn i Kabul, har islamistgruppa lovet at sikkerheten skal bli bedre i det islamske emiratet.

RYKKET UT: En Taliban-kriger på vakt i gatene nær moskeen som ble angrepet i helgen.

Men Taliban er i en årrekke blitt truet av en konkurrent som har dratt terroren lenger, og vist større vilje til å ramme sivile, nemlig IS-Khorasan (ISK), som terrorhæren Den islamske staten kalles i Afghanistan.

– IS bruker jo terror på samme måte som Taliban har gjort, men er villige til å begå enda mer grusomme terrorhandlinger, og skape etnisk og religiøs konflikt ved at de rammer sjiamuslimer, forklarer Afghanistan-ekspert og PRIO-forsker Kristian Berg Harpviken.

IS i Afghanistan har i flere år markert seg ved å begå terrorangrep av en råskap som har fått også Taliban til å gå til krig mot dem.

VEISPERRING: Soldater fra Taliban satte opp en veisperring nær moskeen som ble angrepet søndag kveld.

Angrep mødre i fødeavdeling

IS har blant annet angrepet moskeer der sjiamuslimer var samlet i bønn; de har stått bak bombeangrep på fødeavdelingen ved et sykehus; og under den kaotiske tilbaketrekkingen ved flyplassen i Kabul sendte IS selvmordsbombere inn blant de sivile.

Talibans maktovertagelse hare bare delvis klart å stanse terroren fra IS, for i helgen smalt det igjen: Minst fem sivile ble drept da en bombe eksploderte ved inngangen til en moské i Kabul der moren til Talibans talsmann ble bisatt, ifølge innenriksdepartementet.

Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid sa selv på Twitter søndag at det er både drepte og sårede sivile etter eksplosjonen under seremonien i Eidgah-moskeen.

PÅ VAKT: Taliban-soldater ved Eidgah-moskeen etter angrepet.

Angrepet ved moskéen er det første store som rammer Afghanistans hovedstad siden USAs styrker forlot landet, skriver NTB.

Foreløpig informasjon tyder på at eksplosjonen ble utløst av en veibombe. Tre mistenkte er pågrepet, opplyser en annen Taliban-talsmann, Bilal Karimi. Han tilføyer at etterforskningen pågår.

Taliban hevder at de har «utslettet» en lokal IS-celle i Kabuls 17. distrikt, i den nordlige delen av hovedstaden, skriver Reuters. Lokale medier meldte først om lyden av harde kamper i området, så kom meldingen fra Taliban-talsmannen:

«IS-basen ble fullstendig ødelagt og alle IS-medlemmer på innsiden er drept etter et besluttsomt og vellykket angrep».

De siste dagene har det vært en rekke mindre IS-angrep mot Taliban i Parwar nord for Kabul og i Nangarhar-provinsen i øst.

ANGREPET: Dette er Eidgah-moskeen som ble angrepet med en veibombe av IS i helgen.

Slik er IS en trussel

PRIO-forsker Harpviken forklarer at det kun finnes svært usikre anslag på hvor mange IS-krigere som er aktive i Afghanistan.

– Det anslås mellom 1000 og 3000 væpnede krigere, men man vet ikke om de tallene er til å stole på. IS vil uansett ikke kunne være en ordinær, militær motstander av Taliban, sier Harpviken.

– Måten IS vil fortsette å være en trussel på er villigheten til å begå ekstrem terror, og det at organisasjonen kan ta opp i seg misnøyde kommandanter som hopper av fra Taliban, utdyper han.

IS kritiserte Taliban for å ha forhandlet med den vestligstøttede regjeringen, og forsøkte å sabotere fredsprosessen.

– Faktum er at IS og Taliban har vært i krig siden 2015, og at Taliban nok har gjort mer for å bekjempe IS i Afghanistan enn den NATO-støttede regjeringshæren klarte, sier Harpviken.

PS: Den amerikanske storavisen The Washington Post har avdekket hvordan amerikanske styrker tidligere har brukt droner for å hjelpe Taliban i kampsituasjoner mot IS.