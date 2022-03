Overlegent russisk flyvåpen har ikke kontroll i luften. Eksperter forklarer hvorfor

Russerne har ennå ikke lykkes med å ta kontroll over ukrainsk luftrom, deres avanserte kampfly er blitt stående på bakken. Det overrasker eksperter på krigføring i luften.

– Så langt fremgår ikke operasjonene spesielt godt planlagt eller gjennomført, uttaler forskningsleder Dag Henriksen og førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.

De understreker at det gjenstår å se hvordan luftkrigen utvikler seg i Ukraina:

– Et klokt sted å starte for enhver som skal anvende makt, er aldri å undervurdere en motstander. Det kan synes som om det er en lærdom Russland smertelig erfarer på nytt.

Professor Dag Henriksen er forskningsleder ved Luftkrigsskolen.

Professor Henriksen og førsteamanuensis Haga påpeker at Russland den 24. februar åpnet invasjonen av Ukraina slik enhver USA-ledet operasjon har startet de siste 30 år.

Krigens innledende fase handler om å ta ut motstanderens luftforsvar med raketter så raskt som mulig. Målet er radarer, fly, flystriper og bakkebasert luftvern.

– Hensikten er å etablere full kontroll med luftrommet over motstanderen så raskt som mulig, for så å angripe øvrige deler av fiendens militære kampkraft fra luften.

Slik gikk det ikke. Ukrainas luftforsvar ble ikke tatt ut, ukrainske fly og droner kan fortsatt benyttes i mindre angrep som har effekt mot russiske helikoptre og bakkestyrker.

Det militære styrkeforholdet mellom Ukraina og Russland:

Henriksen og Haga minner om at Ukraina lenge har forberedt seg på en russisk invasjon. Partene kjenner hverandres systemer og sårbarheter og kan planlegge deretter.

– Så de spredte styrkene, sluttet å bruke målbelysningsradarene og plasserte dem i skjul. Mye tyder på at russerne ikke hadde kontroll på hvor de befant seg, sier ekspertene.

Kjent svakhet

De opplyser at mangel på strategisk etterretningsressurser som kan oppdatere bildet av motstanderen, er en kjent svakhet i det russiske flyvåpenet.

– Det gjør det mulig for ukrainske styrker å benytte radarene i korte, avgrensede tidsrom, slik at de kan oppdage et russisk fly og avfyre skudd før russerne angriper dem.

Det russiske Su-34 jagerbombeflyet fotografert 19. januar i år.

Henriksen og Haga er overrasket over at ukrainske fly fortsatt kan operere i lav høyde for å unngå russiske radarsystemer.

De påpeker også at manglende eller ineffektivt russisk bakkebasert luftvern i deler av Ukraina har muliggjort operasjoner med ukrainske kampdroner.

300 fly på bakken

Mens allierte i 1999 besluttet å fly høyt for å unngå håndholdte luftforsvarssystemer, har slike raketter i Ukraina hatt effekt mot russiske helikoptre som flyr sakte i lav høyde.

Og så langt har russerne latt være å sette inn sine mest avanserte kampfly. Cirka 300 Su-30, Su-34 og Su-35 er innen rekkevidde fra Ukraina, men står stort sett på bakken.

– Russland har begrenset med presisjonsstyrte våpen, og det kan være mangel på personell som er kvalifisert til å bruke dem, sier Dag Henriksen og Lars Peder Haga.

Hviterussiske og russiske Su-30 jagerfly på felles tokt under militærøvelsen rett før invasjonen i Ukraina.

– Ikke tatt på alvor

De viser til at russiske piloter sannsynligvis trener rundt halvparten som mange timer som det som regnes som et minimum i Nato.

Samtidig har deler av russernes bakkebaserte luftvern som skulle beskytte deres fly og helikoptre, blitt stående i trafikkork og har ikke rukket frem til fronten i tide.

– Dette kan tyde på at en rett og slett ikke har tatt en ukrainsk lufttrussel på alvor, sier Henriksen og Haga ved Luftkrigsskolen.

Russiske kampfly i formasjon over Moskva, under paraden 24. juni 2020, som markerte 75 års jubileet for Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland.

Deres vurderinger deles av Justin Bronk ved britiske tenketanken Royal United Services Institute (RUSI), som analyserer forsvars- og sikkerhetspolitikk.

– Russiske kampfly og deres flåte av jagerbombefly er fremdeles stort sett fraværende fra de mer og mer brutale kampene i Ukraina, sier luftkrigsspesialisten i RUSI til VG.

Sårbare i lav høyde

Men Bronk legger til at det har vært merkbart flere angrepstokt fra et lite antall russiske Su-34 jagerbombefly de siste to dagene, spesielt på kveldstid.

– Fordi de ennå ikke har oppnådd herredømme i luften og ikke har iverksatt en storstilt offensiv for å ta ut Ukrainas luftforsvar, flyr russerne i lav høyde. Det gjør dem sårbare for beskytning fra bakken og skulderfyrte våpen, sier Bronk.

Henriksen og Haga sier at Russland i begrenset grad har øvd på større, sammensatte angrep med ulike systemer for å påvirke motstandernes luftforsvar.

Bronk mener russerne sannsynligvis også frykter å bli skutt ned av sine egne, fordi deres evne til å samordne luftangrep og bakkestyrker er begrenset.

– Holdt igjen kapasitet

Henriksen og Haga spør seg om de russiske flyavdelingene i det hele tatt har kapasitet til å planlegge slike operasjoner, på grunn av manglende personell og kompetanse.

De tror russernes feilvurdering om minimal ukrainsk motstand også kan ha ligget til grunn for planleggingen av bruk av kampfly.

– Det tilsynelatende ønsket ved starten av kampanjen om å føre en rask og «friksjonsløs» krig kan ha ført til at mye av den offensive luftkapasiteten har blitt holdt igjen.

– Kan bli mer hardhendte

Ekspertene ved Luftkrigsskolen tror russernes vilje til å ta større risiko og bruke mer hardhendte metoder kan øke, etter hvert som den ukrainske motstanden blir større.

Også Justin Bronk minner om at det russiske luftvåpenet kan bli satt inn i konflikten i Ukraina på kort varsel og med dødbringende ildkraft.

Han mener det er grunn til å frykte luftangrep som ikke er målrettede.

Det vil dramatisk kunne øke de sivile tapene i Ukraina.