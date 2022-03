Søstrenes krigsskjebner

De er født og oppvokst sammen i Ukraina. Men nå er de spredt tusenvis av kilometer fra hverandre. I Trondheim venter Nataliia hver dag på livstegn fra sine kjære søstre.

I byen Berdychiv, 185 kilometer unna Kyiv, vokste de opp sammen. Men siste gang de var samlet, var for over tre år siden.

I Istanbul i Tyrkia sitter nå Svetlana (45) på et hotellrom. Hun har nettopp flyktet fra Russland, landet som har vært hennes hjem i 18 år.

I Kyiv gjemmer lillesøsteren Oksana (36) seg i en venninnes kjeller. Den ukrainske hovedstaden er hovedmålet for den russiske hæren, som i februar invaderte nabolandet.

– Du kan ikke forestille deg hvor vanskelig dette er. Jeg ber hver eneste dag, sier Oksana i en tekstmelding.

I VG vil søstrene kun bruke fornavn, ut fra identifiseringshensyn.

– Soldatene skyter

I Trondheim venter Nataliia (42) daglig på livstegn fra søstrene sine. Hun flyttet til Norge rett før krigen brøt ut.

– Disse ukene har vært de vanskeligste i mitt liv. Hjertet mitt er knust fordi mine nærmeste er i fare, forteller hun.

Spesielt er hun redd for Oksana, som er bosatt i Kyiv

– Lillesøsteren min er redd om natten, fordi det er spesielt da soldatene skyter, sier Nataliia.

– Storesøsteren min, Svetlana, er mer eller mindre trygg. Men hun er strandet i Tyrkia og vet ikke hva som vil skje videre.

På hotellrommet i Istanbul gjemmer katten Eva seg i skapet. – Hun føler stresset og følelsene våre, sier Svetlana.

– Kalte oss fascister

Etter at hun giftet seg i 2004, flyttet Svetlana fra Ukraina til en by i Russland. Mannen hennes er russisk, men ble født i Ukraina.

– Jeg har aldri skjult det faktum at jeg egentlig er ukrainsk. Jeg har alltid vært stolt av nasjonaliteten min, sier Svetlana.

Men etter annekteringen av Krim-halvøya i 2014 og konfliktene i Donetsk- og Luhansk-regionene, er det blitt mer og mer vanskelig å være ukrainsk i Russland, ifølge henne.

– Den russiske propagandaen ble overveldende. De spredte budskapet om at Ukraina var full av nynazister. Jeg prøvde å forklare til folk at det var løgn, men ikke alle trodde på meg. Jeg mistet mange venner, sier hun.

– En eldre nabo skjelte en gang ut meg og barna mine og kalte oss fascister. Styret på skolen til datteren min sluttet også å invitere meg på foreldremøter. Det var veldig spesielt.

Stengte bankkontoen

Oksana, Svetlana og Nataliia har alltid stått hverandre nær. Da krigen brøt ut i Ukraina, sendte Svetlana penger til lillesøsteren i Kyiv. Det førte til at bankkontoen hennes ble stengt, sier hun.

Ifølge russisk lov er det høyforræderi å yte «økonomisk, logistisk, rådgivning eller annen bistand» til «aktiviteter rettet mot sikkerheten til den russiske føderasjonen». Strafferammen er 12–20 år i fengsel.

Nylig foreslo den russiske statsdumaen også et nytt lovforslag, som tilsier at påtalemyndigheten vil kunne bruke personopplysningene til russere for å samle inn data i straffesaker, skriver URA News.

Svetlana forklarer at dette gjør at flere får tilgang til informasjonen om at hun tidligere har hatt ukrainsk pass, og at hun har sendt penger til en ukrainsk statsborger.

– Jeg ble redd for å bli ansett som en landsforræder.

– Truet med arrestasjon

En telefon fra politiet ble vendepunktet. Svetlana hevder at de anklaget henne for forbrytelser hun ikke hadde begått.

– De sa de skulle komme hjem til meg, arrestere meg, og ta fra meg barna mine. Det var da jeg skjønte at vi måtte forlate landet.

Svetlana og mannen eide og drev en blomsterbutikk, som solgte varer over hele Russland. Nå er de arbeidsløse.

– Vi forlot leiligheten vår, forretningen jeg og min mann har bygget opp, og bilen vår.

Ekteparet betalte over 800.000 rubler, tilsvarende 60.000 norske kroner, for flybillettene til Tyrkia.

Da familien flyktet fra Moskva, ble katten Eva med i bagasjen. – Vi kunne aldri ha forlatt henne, sier Svetlana.

Nå håper hun å gjenforenes med søsteren i Norge. Men passene til Svetlana og familien er russiske, ikke ukrainske. Hun går derfor ikke inn under den kollektive beskyttelsen som er innført for ukrainske flyktninger.

Advokat Brynjulf Risnes mener at norske myndigheter også bør åpne grensene for russere som frykter for sitt eget liv.

– Jeg ønsket ikke å endre passet mitt, men det var utfordrende å bo i Russland å ikke ha russisk statsborgerskap, sier Svetlana til VG.

Familien ønsker likevel ikke å søke asyl som politiske flyktninger, da de har familie i Russland som de en dag håper å kunne returnere til.

Hus står klart

Fra Trøndelag har Nataliias norske svigerfamilie forsøkt å hjelpe Svetlanas familie. Ifølge Utlendingsdirektoratet kan russiske borgere søke om besøksvisum eller oppholdstillatelse i Norge. Men slike søknader tar tid.

– Vi har et hus stående klart til dem. Men utfordringen nå er å få dem hit, forteller Nataliias svigersøster, Beate Bjerkenås, til VG.

– Vi engasjerte en advokat som kontaktet ambassaden og ba om en hastebehandling av søknadene deres.

I et automatisk svar fikk advokaten dette svaret:

«Ambassaden har for tiden stor pågang av henvendelser og vi prioriterer søknader der det er hasteaspekt knyttet til velferdshensyn, for eksempel alvorlig sykdom.»

Bjerkenås sier onsdag at de har kontaktet den norske ambassaden i Ankara, Tyrkias hovedstad, etter råd fra UDI. Håpet er at de kan bidra med å hastebehandle søknaden deres.

Farlig å forlate Kyiv

Før krigen brøt ut, jobbet Oksana som mellomleder i det internasjonale teleselskapet Vodafone. Nå gjemmer hun og familien seg i en kjeller hos en venninne.

Hun er usikker på om hun kan forlate Kyiv. Hun vet ikke hvordan.

– Det er veldig skummelt å dra nå, for sivile blir drept over alt. Denne redselen over det som skjer, den kan ikke uttrykkes med ord, skriver hun i en tekstmelding.

Hun hadde aldri trodd at en krig skulle ramme Europa i 2022.

– Det er ingen tårer igjen. Vi har bare styrke til å be for dem som beskytter oss.

I en ny melding dagen etter skriver Oksana:

– Akkurat nå er det stille. Jeg ber konstant for slutten på krigen.

– Snakkes hver dag

Selv om Nataliia er trygg i Norge, klarer hun ikke finne roen.

– Det eneste jeg klarer å tenke på, er hvordan jeg skal hjelpe familien min – og resten av Ukraina.

For Svetlana har det vært vanskelig å besøke søstrene i Ukraina de siste årene, spesielt grunnet pandemien.

Nå vet hun ikke når de vil ses igjen.

– Situasjonen har vært ekstremt vanskelig etter at krigen startet. Jeg tenker på søsteren min i Kyiv hele tiden, som må gjemme seg for bombene, sier hun.

– Men vi er veldig nære og snakkes hver dag. Vi har alltid hatt tro på at en dag vil alt bli bra igjen, og at vi vil se hverandre igjen.

Onsdag morgen, etter at denne artikkelen ble skrevet, får VG opplyst at Oksana nå likevel har klart å forlate Kyiv og Ukraina, og at hun er på vei til Norge - og den ene søsteren sin.

– Det ble for farlig å være her - det er konstante eksplosjoner over alt. Jeg bestemte meg for at jeg måtte dra, forteller hun.