NEKTET: Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko nektet for at han skulle gå inn i Ukraina.

Hevder hviterussiske soldater er på ukrainsk territorium

Kun timer etter at Hviterusslands president nektet for at hans land skulle gå inn i Ukraina, hevder ukrainske myndigheter at hviterussiske soldater er i landet.

– Hviterussiske soldater er i Tsjernihiv-regionen, skriver parlamentet Verkhovna Rada på Twitter.

Bare noen timer før nektet den hviterussiske presidenten for at landet skulle gå inn i Ukraina.

– Den hviterussiske hæren deltar ikke i militæraksjonen. Vi kan bevise dette for alle. Russland har ikke engang tatt opp dette med oss. Vi har ikke planer om å delta i spesialoperasjonen i Ukraina i fremtiden. Det er ikke behov for dette, sa Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko til statlige medier tirsdag ifølge BBC.

ALLIERTE: Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko og Vladimir Putin er tette allierte.

Frykten de siste dagene har vært at hviterussiske styrker skal bli med i kampen om å innta Kyiv.

I tillegg er vestlige land og Ukraina sterkt kritiske til at Russland brukte hviterussisk territorium til å starte invasjonen. Mandag sa hviterusserne ja i en folkeavstemning til å endre grunnloven slik at atomvåpen kan plasseres på landets territorium.

Folkeavstemningen førte til demonstrasjoner i flere byer og over 200 ble arrestert, ifølge Reuters.

En talsperson for USAs utenriksdepartement, Ned Price, sa mandag at Russland hadde latterliggjort Hviterusslands suverenitet ved å starte invasjonen av Ukraina fra Hviterussisk territoriet.