Se dokumentar: «Hostile»

Storbritannia oppleves av flere som et stadig mer fiendtlig samfunn, hvor migranter behandles så dårlig at de til slutt forlater landet frivillig. Anthony hadde bodd der i 52 år da han fikk beskjed om at nå var det slutt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

VG har kun rettigheter til å vise «Hostile» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 9 år.