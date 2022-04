YOUTUBESPØK: USC i Los Angeles 11. mars 2020.

Universitet saksøker youtubere etter «pranks»

University of Southern California saksøker nå to youtubere for å ha skapt «redsel og forstyrrelse» etter å ha tatt seg inn i forelesningssaler for å filme innhold.

Det var på USC i Los Angeles youtuberne Ernest Kanevsky og Yuguo Bai fant ut de ville spille noen et puss, såkalte «pranks», til YouTube-kanalene sine.

Fredag ila en dommer dem midlertidig besøksforbud på campus og andre universitetsbygninger.

Ingen av youtuberne er studenter ved universitetet, men de tok seg inn i fakultetet Mark Taper Hall of Humanities ved tre tilfeller for å filme videostunt, ifølge rettsdokumentene Los Angeles Times har fått tilgang til.

Den nyeste hendelsen fant sted 29. mars, da Kanevsky og Bai tok seg inn i en holocaust-forelesning mens de lot som de var et medlem av den russiske mafiaen og Hugo Boss.

Opptrinnet skapte panikk blant studentene som forsøkte å rømme fra forelesningssalen. Ifølge rettspapirene skal noen ha snublet over seter og lagt igjen datamaskiner og ryggsekker i forsøket på å unnslippe det de oppfattet som en troverdig trussel i klasserommet.

– Jeg var nær døren og begynte å løpe. Alle bare stakk i full panikk, sa en student til studentavisen USA Annenberg Media.

Også i september og november i fjor, skal de to og ikke navngitte medhjelpere ha tatt seg inn på fakultetet, ifølge søksmålet.

I september skal de de to samt én medhjelper ha brukt fysiske virkemidler for å tvinge foreleseren ut av rommet, før de tok over forelesningen og utsatte studentene for «fornærmelser og nedverdigende oppførsel».

I november skal de, sammen med to ukjente medhjelpere, ha tatt seg inn i klasserommet utkledd som figurer fra TV-serien «Squid Game» og latt som de kidnappet noen. Bai skal ha ropt «Om de får tak i meg, dør familien min.»

LA Times skriver at Kanevskys YouTube-kanal har over 110.000 abonnenter og flere enn 8,3 millioner visninger. Blant innholdet skal det være dusinvis av videostunt fra universiteter, på treningssentre, restauranter, og stranden.

Søksmålet ber i tillegg til besøksforbud om skadeerstatning og dekning av advokatutgifter.

I en uttalelse sier universitetet at de prioriterer sikkerheten og velferden til studentene og de ansatte.

– Rettsavgjørelsen burde sees som en advarsel om at den typen oppførsel av disse eller andre personer ikke vil bli tolerert.