EU: Ukraina har levert søknad om medlemskap.

Ukraina har levert EU-søknad: − Kan ikke starte før krigen er over

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier de kan få status om kandidat innen kort tid. Men et fullverdig medlemskap vil ta lang tid.

Publisert:

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier mandag ettermiddag at Ukraina har levert sin søknad om EU-medlemskap.

Dette kan ifølge presidenten gjøre at landet kan få status som kandidat til medlemskap «innen få uker».

– Vi tror sterkt at denne prosessen vil skje i løpet av de kommende ukene, og at det vil være positivt for oss og vårt folk – gitt prisen de har betalt på veien mot uavhengighet og demokrati, sier Zelenskyj ifølge Reuters mandag.

Kan få status som kandidat

Når Ukraina har levert søknad om medlemskap, kan de i første omgang få status som kandidat til medlemskap.

Men det å bli fullverdig medlem av EU kommer til å ta lang tid. Kandidat-status er begynnelsen på en prosess med å hjelpe landet mot medlemskap.

– Flere land på Balkan søkte om medlemskap tidlig på 2000-tallet og er fortsatt kandidatland. Det er sannsynlig at det vil ta enda lengre tid for Ukraina, sier Pernille Rieker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

Hun forsker blant annet på EU og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk i NUPI.

EU: Forsker ved NUPI Pernille Rieker forteller at Ukraina kan få status som kandidat for medlemskap.

Ukraina og EU må forhandle om en rekke politikkområder, og Ukraina må oppfylle EUs krav før de eventuelt kan bli medlem.

– Dette er en lang prosess, og med tanke på at Ukraina er et land i krig, kan ikke prosessen starte før krigen er over, sier Rieker.

Samtidig forteller hun at dette er en symbolsk viktig støtte i en vanskelig tid, men det har ingen praktisk betydning før krigen er over.

– Det kan gi håp til Ukraina om at de en gang i fremtiden vil kunne bli medlem i EU, sier Rieker.

EU imot søknaden

Uttalelsene fra Zelenskyj kom under et møte med Matti Maasikas.

Han er Estlands utsending til EU, og tok imot søknaden på vegne av unionen.

– Jeg er beæret over å ta imot Zelenskyjs svar på EU-kommisjonens spørreskjema, som han fikk for kun ti dager siden, skriver Maasikas i et Twitter-innlegg.

– Ekstraordinære tider krever ekstraordinære skritt og ekstraordinært tempo, skriver han videre.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen overrakte søknadsskjemaet til president Zelenskyj, da hun besøkte ham i Kyiv før påske.