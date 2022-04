I SKYTTERGRAVENE: Ukrainske soldater avbildet i et område mellom Donetsk og Luhansk mandag.

Luhansk-guvernør: Russiske styrker angriper «fra alle kanter»

Guvernøren i regionen Luhansk sier at myndighetene forsøker å evakuere folk mens russiske styrker angriper «fra alle kanter».

Det er «umulig å anslå antall drepte sivile», sier den ukrainske guvernøren Serhiy Haidai under en pressekonferanse tirsdag, gjengitt av Reuters.

– Vi har offisielle statistikker på rundt 200 døde, men i realiteten er det mange flere, sier han.

Mandag kveld startet Russlands planlagte storoffensiv mot Donbas-regionen i Øst-Ukraina.

Ifølge guvernøren har ukrainske tropper nå trukket seg ut av byen Kreminna, som ble tatt av russiske styrker mandag.

Haidai sier at russiske styrker skjøt og drepte fire sivile som prøvde å evakuere i en bil mandag morgen. Han skriver på Telegram at mange hus i byen er totalskadet etter angrepene de siste døgnet.

– Fienden bomber høyblokker, vel vitende om at sivile fremdeles er der.

I tillegg skal nesten hele Luhansk være uten strøm etter at en høyspentlinje ble ødelagt i et russisk angrep. Strømbruddet skal ramme 215 bosetninger i regionen, ifølge guvernøren.

– Situasjonen er kritisk, skriver han.

Russland: Neste fase er i gang

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov bekrefter tirsdag at den neste fasen av det de kaller en «spesialoperasjon» i Ukraina er i gang.

– Det begynte i natt med artilleribeskytning ved hovedlinjen på fronten her. Det er tydelig at de har startet offensiven, sa oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen til VGTV i et intervju tirsdag morgen.

Lavrov sier at målet med den russiske operasjonen i Ukraina er en «fullstendig frigjøring av Donetsk- og Luhansk-republikkene», men at Russland ikke vil erstatte regimet i Ukraina.

Russisk ultimatum

Tirsdag formiddag melder talsperson for de prorussiske separatistene i Donetsk, Eduard Basurin, at spesialstyrker har begynt å storme stålverket Azovstal i Mariupol.

Ukrainsk side meldte natt til mandag om at nettopp dette stålverket er stedet der 1000 sivile har søkt tilflukt sammen med ukrainske soldater.

Ifølge lokale myndigheter er det mest kvinner med barn og eldre som oppholder seg her, skriver Guardian.

Separatistlederen Denis Pusjilin sier til nyhetsbyrået at målet er å «frigjøre» de som er i stålverket «så fort som mulig».

Russland forsøker nå å presse den ukrainske siden til å overgi seg, ved å gi soldatene frist til klokken 12 Moskva-tid til å legge ned våpnene sine.

Ramzan Kadyrov, president i Tsjetsjenia, sier at «banditter i Mariupol» vil bli overvunnet i løpet av dagen, og at stålverket vil bli utslettet, ifølge RIA Novosti.

Russiske styrker holder seg ikke til å bombe stålverket, skriver Petro Andryushchenko, rådgiveren til Mariupols ordfører.

– Russere treffer boligområder, sier rådgiveren på Telegram.

Andryushchenko hevder også at russerne tvinger sivile til å ha på seg hvite bånd, de samme som russiske styrker bruker, slik at ukrainske snikskyttere skal ta feil av de ukrainske sivile og russiske soldater.