ØDELAGT: Havnebyen Mariupol er utbombet. Nå hevder ukrainske myndigheter at Russland kan ha brukt kjemiske våpen her.

Forsker om kjemiske våpen-påstander: − Våpen for desperate

Hvis påstanden om at Russland bruker kjemiske våpen stemmer, avslører det en desperat situasjon for Putin, mener forsker Cecilie Hellestveit.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: Nå nettopp

– Ofrene har pustevansker. Mest sannsynlig er dette kjemiske våpen! skriver leder for den ukrainske nasjonalforsamlingens komité for integrasjon i EU, Ivanna Klympusj, på Twitter 11. april.

Med det har representanten for ukrainske myndigheter vekket en stor bekymring for at en rød linje i krigen i Ukraina er krysset.

Forsker Cecilie Hellestveit har doktorgrad i krigens folkerett, og sier til VG på generelt grunnlag at bruk av kjemiske våpen avslører at en part er i en ekstremt presset situasjon.

– Det er våpen for desperate stater i desperate situasjoner. De politiske omkostningene ved bruken er veldig høye, så det vil fremstå som en irrasjonell handling for en stormakt som Russland, sier Hellestveit, som er ansatt ved Folkerettsinstituttet, til VG.

KRIGSFORSKER: Cecilie Hellestveit har forsket blant annet på Russlands krigføring i Syria.

Langsomme dødsfall

Det er totalforbud mot å bruke kjemiske og biologiske våpen.

Hellestveit har skrevet bok om Syria-krigen der det ble brukt kjemiske våpen. Hun forklarer at forbudet kommer av at man under første verdenskrig så at konsekvensene var så forferdelige at vestlige land ble enige om å forby all bruk.

– Det er våpen som er veldig «skitne», fordi det rammer sivile så vel som både egne og fiendens soldater. Bruken av det kan lede til langsomme og smertefulle dødsfall, eller livslange alvorlige skader, sier Hellestveit.

UTBRYTERLEDER: Donetsk-leder Eduard Basurins formuleringer blir tolket av Ukraina som en trussel om bruk av kjemiske våpen.

«Kjemiske tropper»

Bekymringen for at det nå foregår brudd på Kjemivåpenavtalen i Ukraina vokste mandag, etter et intervju som nestleder i forsvaret til utbryterrepublikken Donetsk ga til nyhetsbyrået RIA Novosti.

Lederen, Eduard Basurin, sa at det ikke gir mening å storme underjordiske festningsverk der ukrainske styrker har forskanset seg.

I stedet, sa han, burde russiske styrker først blokkere utgangene, og så vende seg til «kjemiske tropper som vil finne en måte å røyke muldvarpene ut av hullene deres», skriver New York Times.

Dette tolker ukrainske medier som en trussel om bruk av kjemiske våpen.

– Det er viktig å være klar over det forbløffende forhold at det ikke er forbudt i humanitærretten å true med å bruke kjemiske våpen når man er i en væpnet konflikt, sier Hellestveit.

VÅPENEKSPERTER: Ekspertise på kjemiske våpen fra FN samler bevismateriale av det som mistenkes å være kjemiske våpen brukt i Syria i 2013.

– Ekstremt stigmatiserende

Kjemivåpenavtalen åpner for at land har anledning til å ha enkelte kjemiske våpen for «ikke-fiendtlig bruk», rettshåndhevelsessituasjoner som politisituasjoner, pluss til forskning på motmidler.

Dermed er det ikke et blankoforbud mot å ha det, og Russland kan, i likhet med andre land, tenkes å ha små mengder oppbevart, forklarer konfliktforsker Hellestveit.

SVÆRT ALVORLIG: Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj sier han tar påstandene om bruk av kjemiske våpen svært alvorlig.

Men dersom Russland tyr til kjemiske våpen i krigen vil det ha ekstremt mye høyere omkostning enn nytteverdi, forklarer hun.

Russland har, som en stormakt i FNs sikkerhetsråd, samarbeidet i årevis med med Frankrike, Storbritannia og USA for å håndheve forbudet mot kjemiske våpen.

– Forbudet er kanskje det sterkeste forbudet vi har mot noen våpentyper. Bruken vil være ekstremt stigmatiserende og de politiske omkostningene vil være veldig høye. Land som Kina, som ikke har tatt avstand til Russland, vil ikke være begeistret for dette, sier forskeren.

Slik etterforskes det

Dersom det skal etterforskes hvorvidt kjemiske våpen er brukt, er det den fredsprisvinnende organisasjonen OPCW som får den oppgaven.

De må da få tilgang til ukrainsk territorium for å ta prøver og sikre bevismateriale. Organisasjonen har ikke mandat til å avgjøre hvem som har brukt det. Det blir opp til andre instanser, og der er straffedomstolen i Haag aktuell, forteller Hellestveit.

Ekspert på kjemiske våpen ved det britiske Royal United Services, Dan Kaszeta, mener at pusteproblemer hos ofre ikke er enbetydende med bruk av kjemiske våpen. Det kan skyldes at de har inhalert røyk som oppstår ved krigføring i industrialiserte områder, rapporterer BBC.

BESKYTTELSE: For å håndtere kjemiske våpen må beskyttelsen være utenom det vanlige, viser denne pressedemonstrasjonen fra Tyskland i 2013.

Tror du det er sannsynlig at Russland bruker slike våpen nå? spør VG forsker Hellestveit.

– Jeg tenker at det skal ganske sterke indikasjoner til før det er relevant å mistenke det. I utgangspunktene vil det ha formodningen mot seg at en vetomakt i FNs sikkerhetsråd benytter seg av det. Da måtte det ha skjedd noe som handler om desperasjon eller at noen lenger ned i systemet som har tatt saken i egne hender, mener Hellestveit.

Hvorfor tror du påstandene om bruk av denne typen våpen kommer nå?

– Det er en brutal våpentype. Men det er også svært stigmatiserende for bruker, og har en sterk effekt i forhold til å plassere fienden i et dårlig lys. Fordi det er så stigmatisert vil det alltid være påstander om at det er andre som står bak. Man vil alltid skylde på andre for å ha brukt kjemiske våpen, sier forsker Hellestveit.