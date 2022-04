TILFLUKT: I tunnelene under stålfabrikken Azovstal har opp mot 1000 sivile søkt tilflukt.

Zelenskyj-rådgiver: Prøver å styrte Azovstal

Russiske styrker skal ha gjenopptatt luftangrep mot stålverket Azovstal i byen Mariupol, ifølge den ukrainske presidentrådgiveren.

Av Thea Rosef

Publisert:

President Volodymyr Zelenskyjs rådgiver sier ifølge Reuters videre at russiske styrker prøver å utføre operasjoner for å storme stålverket i den beleirede byen Mariupol lørdag.

Azovstal er byens siste skanse, og fabrikken fra 1933 er bygget for å tåle atomkrig. Nå er den omringet av russerne.

På stålverket Azovstal har 2000 ukrainske soldater forskanset seg. De er underlegne i antall og våpen, og de er omringet. Men de nekter å overgi seg. Mange av dem tilhører den paramilitære Azov-Bataljonen, som har hatt koblinger til høyreekstreme.

I tunnelene under fabrikken, har opp mot 1000 sivile søkt tilflukt. Deres tilstand og skjebne er ukjent, og man vet ikke nøyaktig hvor mange som fremdeles er i live.

– Det er vanskelig å gi et nøyaktig anslag, men vi tror at mellom 300-1000 sivile gjemmer seg i Azovstal-stålverket, sa Mariupols ordfører Vadym Boichenko på en pressekonferanse torsdag.

Azovstal er et av Europas største stålverk. Fabrikken består av talløse bygninger strødd utover et område på 11 millioner kvadratmeter.

Stålverket startet driften under Sovjet-tiden, men måtte stenge under tyskerens okkupasjon av Mariupol. I 1943 ble fabrikken gjenoppbygd, etter at Sovjet hadde gjenvunnet kontroll.

Azovstal produserte mer enn fire millioner tonn stål årlig – inntil russernes invasjon, ifølge New York Times.

Uklar situasjon i Mariupol

Det er fortsatt uklart hva som er situasjonen i Mariupol etter at Russland torsdag erklærte at byen er «befridd».

– Byen fortsetter å stå imot russerne, hevdet Zelenskyj i sin faste videotale torsdag kveld.

– Til tross for hva okkupantene sier om dem, sa presidenten.

Tidligere sa han at byen ikke var helt fortapt.

Byen har vært beleiret i snart to måneder, og torsdag kunngjorde Russlands president Vladimir Putin i en opptreden med forsvarsminister Sergej Sjojgu på statlig TV at kampene for å «befri Mariupol» har vært vellykkede.

Videre gratulerte han Sjoigu og sa at han trakk ordren om å storme stålverket Azovstal i byen, der de gjenværende ukrainske styrkene og angivelig også hundrevis av sivile, har forskanset seg.