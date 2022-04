TILFLUKT: I tunnelene under stålfabrikken Azovstal har opp mot 1000 sivile søkt tilflukt.

Zelenskyj-rådgiver: Prøver å storme Azovstal

Russiske styrker skal ha gjenopptatt luftangrep mot stålverket Azovstal i byen Mariupol, ifølge den ukrainske presidentrådgiveren.

President Volodymyr Zelenskyjs rådgiver sier ifølge Reuters videre at russiske styrker prøver å utføre operasjoner for å storme stålverket i den beleirede byen Mariupol lørdag.

– Fienden prøver å knuse den siste motstanden til forsvarerne av Mariupol i Azovstal-området, sier presidentrådgiver Oleksiy Arestovych.

Azovstal er byens siste skanse, og fabrikken fra 1933 er bygget for å tåle atomkrig. Nå er den omringet av russerne.

På stålverket Azovstal har 2000 ukrainske soldater forskanset seg. De er underlegne i antall og våpen, og de er omringet. Men de nekter å overgi seg. Mange av dem tilhører den paramilitære Azov-Bataljonen, som har hatt koblinger til høyreekstreme.

I tunnelene under fabrikken, har opp mot 1000 sivile søkt tilflukt. Deres tilstand og skjebne er ukjent, og man vet ikke nøyaktig hvor mange som fremdeles er i live.

– Det er vanskelig å gi et nøyaktig anslag, men vi tror at mellom 300-1000 sivile gjemmer seg i Azovstal-stålverket, sa Mariupols ordfører Vadym Boichenko på en pressekonferanse torsdag.

En video som skal være fra bunkeren under fabrikken, og skal være filmet av Azov-bataljonen, gir angivelig et innblikk i forholdene de sivile lever under. Azov-bataljonen har blitt en del av det ukrainske forsvaret. Videoen er publisert på brigadens offisielle YouTube-konto.

I videoen deler soldatene ut mat til barna. Rundt dem henger håndklær og tøy på snorer.

Azovstal er et av Europas største stålverk. Fabrikken består av talløse bygninger strødd utover et område på 11 millioner kvadratmeter.

Stålverket startet driften under Sovjet-tiden, men måtte stenge under tyskerens okkupasjon av Mariupol. I 1943 ble fabrikken gjenoppbygd, etter at Sovjet hadde gjenvunnet kontroll.

Azovstal produserte mer enn fire millioner tonn stål årlig – inntil russernes invasjon, ifølge New York Times.

Uklar situasjon i Mariupol

Russlands president Vladimir Putin skal for få dager siden ha gitt de russiske styrkene ordre om å ikke angripe stålverket. I stedet fikk de beskjed om å beleire anlegget.

Det er fortsatt uklart hva som er situasjonen i Mariupol etter at Russland torsdag erklærte at byen er «befridd».

– Byen fortsetter å stå imot russerne, hevdet Zelenskyj i sin faste videotale torsdag kveld.

– Til tross for hva okkupantene sier om dem, sa presidenten.

Tidligere sa han at byen ikke var helt fortapt.

Byen har vært beleiret i snart to måneder, og torsdag kunngjorde Russlands president Vladimir Putin i en opptreden med forsvarsminister Sergej Sjojgu på statlig TV at kampene for å «befri Mariupol» har vært vellykkede.

Videre gratulerte han Sjoigu og sa at han trakk ordren om å storme stålverket Azovstal i byen, der de gjenværende ukrainske styrkene og angivelig også hundrevis av sivile, har forskanset seg.

Harde kamper i øst

Guvernøren i Luhansk-regionen i Ukraina forteller ifølge Reuters om harde kamper i området lørdag.

– Alle de ukrainsk-kontrollerte byene i den østlige regionen Luhansk blir lørdag konstant bombardert av russiske styrker, sier guvernør Serhiy Haidai.

Guvernøren sier ukrainske styrker forlot posisjoner der for å omgruppere seg, men at flyttingen ikke utgjorde et kritisk tilbakeslag, skriver Reuters.

Russland nekter for å sikte mot sivile områder.

Ifølge en rapport fra den ukrainske generalstaben har russiske enheter befestet stillinger flere steder i Øst-Ukraina det siste døgnet.

Det russiske forsvarsdepartementet sier at deres styrker har ødelagt 66 militære mål i Ukraina i natt, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass. De hevder også å ha skutt ned et ukrainsk jagerfly og tre helikoptere i Kharkiv-regionen. Ukraina har ikke bekreftet eller avkreftet dette.

Russiske styrker har det siste døgnet gjennomført angrep mot byen Slavjansk i Donetsk-regionen og skaffet seg fotfeste i den lille byen Lozova, som er et stort jernbaneknutepunkt i Kharkiv-regionen, ifølge den ukrainske generalstaben.

Også flere andre steder i Donetsk-regionen og i Luhansk-regionen har russiske styrker utvidet stillingene sine, der de forbereder ytterligere offensiver, ifølge rapporten.

Lørdag morgen skriver imidlertid Storbritannias forsvarsdepartement i sin daglige etterretningsoppdatering at russiske styrker, til tross for økt aktivitet, ikke har gjort vesentlige framskritt det siste døgnet. Det skyldes ukrainske motangrep, skriver de.