LOCKDOWN: Politifolk i smittevernutstyr står i et nabolag som er stengt ned i Shanghai 15. april.

Befolkningen i Shanghai er på bristepunktet: − Ting begynner å rakne

Mens Shanghai er inne i sin tredje uke med nedstenging, blir befolkningen stadig med misfornøyde – og sultne. Ekspertene tror myndighetene bør endre strategi – men sier det kan bli vanskelig.

Publisert: Nå nettopp

Over to år etter at coronaviruset først ble oppdaget i Kina, har smitten skutt i været flere steder i landet. Millionbyen Shanghai er rammet av smitteverntiltak av de sjeldne:

Går man ut døren, risikerer man å bli arrestert. I byens finansdistrikt sover mange ansatte på kontoret for å holde hjulene i gang.

– Ingen får lov til å forlate byggene sine, ikke engang for å kjøpe mat, skrev CNN-journalist David Culver om situasjonen.

Byen har vært stengt ned siden 28. mars, og er inne i sin tredje uke med isolasjon. Lokale myndigheter har ansvar for å brødfø byens borgere – men leveransene strekker ikke til. På sosiale medier sirkulerer videoer av jamrende skrik fra sultne innbyggere.

DESINFISERING. Pandemiansatte i smittevernutstyr jobber med å desinfisere et nabolag i Shanghai 15. april.

South China Morning Post skriver om sultne innbyggere som plyndrer dagligvarebutikk, mens droner flyr over skyene og ber de «kontrollere sjelens ønske om frihet».

Alle som tester positivt i Shanghai, må isolere seg på egne karantenesentre. Men over 20.000 nye smittetilfeller hver dag, sliter myndighetene med å finne nok plass til alle.

Samtidig ser smitteverntiltakene ikke ut til å ha ønsket effekt. Likevel endrer ikke myndighetene strategi. Onsdag sa president Xi Jinping at «forebyggings- og kontrollarbeid ikke kan slappes av».

Og med ingen gjenåpning i sikte, vokser sinnet i befolkningen seg stadig høyere, skriver South Morning China Post.

SMITTEVERN: Helsearbeidere i smittevernutstyr står utenfor en bygning som er stengt ned i Shanghai 15. april.

– Ting begynner å rakne

Torbjørn Færøvik, forfatter og Kina-ekspert, sier at ting nå er i ferd med å rakne for regimet og Kinas kommunistparti (KKP), det statsbærende partiet i landet.

– De er veldig opptatte av at alt skal være så perfekt, men nå begynner jo ting å rakne, i hvert fall i de større byene. Spørsmålet partiet nå må stille seg er om de skal endre strategi slik de har gjort i mange vestlige land og betale prisen som følger med det, eller om de skal opprettholde sin nulltoleranse, sier Færøvik.

Ifølge enkelte anslag er det rundt 400 millioner kinesere som er rammet av en eller annen grad av nedstenging. Den økende misnøyen i Shanghai – og ellers i landet – kommer på et dårlig tidspunkt for KKP, mener eksperten.

– Det får også følger for økonomien og for partiledelsen, som nå forbereder sin 20. partikongress til høsten, der Xi Jinping på ny skal krones til en slags keiser og gå løs på en tredje periode, sier han.

– Det er jo veldig ubeleilig for partiet og for Xi ikke minst, som forsøker å fremstå som ufeilbarlig.

BÅSER: Helsearbeidere jobber på det provisoriske sykehuset etablert på National Exhibition and Convention Center i Shanghai 8. april.

Økende misnøye

Flere medier, deriblant BBC har gjengitt videoer som viser sammenstøt mellom politi og sivile i Shanghai. Færøyvik sier at bråk og tumulter i gatene indikerer at det finnes en underliggende misnøye i befolkningen, som kan skape politiske problemer for regimet.

MATLEVERANSE: Det jobbes med å distribuere mat til innbyggerne i Shanghai 15. april.

Matbudene i Shanghai jobber på spreng med å levere mat til den innesperrede befolkningen. Men de er ikke rigget til å betjene 26 millioner mennesker.

– De har ikke kapasitet. Det er tomt i kjøleskap, frysere, matboder, og det er småunger og gamle og syke som ikke får tak i mat og medisiner, sier eksperten.

– Når sulten begynner å bite i magen og tarmene, da er det ikke så veldig gøy lenger. Derfra kan veien være kort til opptøyer og oppløp.

FRISKE IGJEN: Noen av de første pasientene som har blitt friske etter gjennomgått covid-19 går utenfor det provisoriske sykehuset på Shanghai Convention & Exhibition Center 9. april.

Bør endre kurs

Dersom KKP fortsetter å opprettholde dagens politikk, tror Færøyvik at situasjonen vil gå fra vondt til verre.

– Jeg tror at partiet før eller senere må skifte kurs i sin coronapolitikk. Hvis ikke de gjør det, vil det oppstå dype splittelser blant kineserne, sier han.

Men når partiet har investert veldig mye prestisje i sin opprinnelige strategi vil det å forandre den kunne oppleves smertefullt, erfarer Kina-eksperten.

– Men det som skjer nå kan også slå sprekker innad i partiet, fordi det kan være ulike oppfatninger om hvilken vei de bør gå.

Og med fravær av meningsmålinger og frie valg, medfølger også en gnagende usikkerhet til hvor KKP egentlig har sitt eget folk, forklarer Færøvik.

– Men jeg tror kommunistpartiet vil takle dette på sikt og komme unna med det. Men i en perioden nå kan de bli stilt overfor veldig store utfordringer både av helsemessige, økonomisk og politisk art

SYKEHUS: En helsearbeider bærer utstyr utenfor et provisorisk sykehus i Shanghai 15. april.

Tre ting bekymrer

Til tross for rekordhøye smittetall i Norge, har den norske regjeringen ikke innført nye, strenge smitteverntiltak denne våren. Preben Aavitsland fra FHI sier til VG at det kan virke som om kinesiske myndigheter har smittebekjempelse som hovedmål – ikke sykdomsbekjempelse.

– De ser ikke ut til å stole på at vaksinasjon beskytter mot alvorlig sykdom. De har veldig sterkt portforbud, noe som de fleste fagfolk og politikere her hjemme avviste, sier han.

Dersom de særdeles strenge tiltakene i Shanghai vedvarer, er Aavitsland særlig bekymret tre ting: Forsyninger av nok mat og drikkevann, ivaretagelse av syke personer med tanke på forverring og forsyning av nødvendige legemidler – og hele befolkningens psykiske helse.

– Men særlig de som har psykisk sykdom fra før, for eksempel personer med angstlidelser eller depresjon.