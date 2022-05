STENGTE NED: Bildet, tatt 17. mai 2022, viser ansatte ved en jernbanestasjon i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang, desinfiserestasjonen for å forebygge coronasmitte.

Radiokanal: Coronasyke kvinner i Nord-Korea må føde i varehus

Nord-Koreas smittevernstiltak kan ha ført til flere dødfødsler i landet, ifølge radiokanalen Free Radio Asia.

Av Silje Lien Sveen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Myndighetene i Nord-Korea plasserer angivelig gravide kvinner som er smittet av corona i varehus, på gårder, fabrikker og hoteller som er hasteomgjort til karantenesentre.

Det melder Free Radio Asia (RFA), gjengitt av Insider.

Radiokanalens kilder beskriver karantenesentre med svært dårlige forhold, noen ganger satt opp i tomme industrianlegg, som ikke er utstyrt for å behandle gravide kvinner som er smittet med coronaviruset.

De dårlige fasilitetene kan ifølge kanalen ha ført til flere dødfødsler. En kvinne forteller til RFA at hun vet om to konkrete kvinner, som mistet barnet sitt under fødsel på ett av karantenesentrene.

– Karantenemyndighetene behandlet bare kroppene til de dødfødte barna, og gir ikke ytterligere behandling eller omsorg til mødre med høy feber og symptomer på fødselsdepresjon, skal en anonym kvinne ha uttalt til kanalen.

En annen kilde skal ha fortalt at flere kvinner sliter med høy feber, svangerskapsforgiftning og store smerter.

Alvorlige symptomer

På Anju hotell i Sør-Pyongan, skal rundt 200 beboere være isolert. Blant disse skal flere være gravide med alvorlige coronasymptomer, opplyser en kilde til kanalen.

Den eneste medisinske behandlingen kvinner i karantene i Sør-Pyongan-provinsen mottar, er to smertestillende midler per dag - den samme medisinen som ble gitt til alle Covid-pasienter i Nord-Korea, fortalte kildene til RFA.

Nyhetene om de angivelige dødfødslene, skal ifølge innbyggere føre til misnøye blant de lokale beboerne i provinsen.

– Lokale beboere klager over at myndighetene dreper gravide kvinner og deres babyer, skal en kilde ha uttalt til RFA.

RESTRIKTIVT: Nord-Koreas leder Kim Jong Un har beordret nasjonal nedstenging og mobilisert tropper for å hindre smittespredning i landet.

Svakt helsevesen

Nord-Korea meldte om sitt første coronatilfelle 12. mai i år, og beordret nedstenging kort tid etter. Men landet sliter med mangel på medisin, vaksiner og begrenset testkapasitet.

Siden det første tilfellet ble meldt, anslås det at over to millioner er smittet av viruset.

– Dette er helt katastrofalt for et land med et av verdens dårligste helsevesen, uttalte seniorrådgiver i Røde Kors Torben Bjørke til VG den gang.

Landet har ifølge offentlig informasjon ikke vaksinert noen av sine 25 millioner innbyggere, og takket nei til vaksiner fra blant annet Novavax – blant annet fordi de skal ha fryktet bivirkninger.