DREPT: Amerie Jo Garza (10).

Dette er ofrene etter Texas-massakren

TEXAS/OSLO (VG) 10 år gamle Amerie Jo Garza skal ha prøvd å ringe 911 før hun og 18 andre barn og to lærere ble drept under skolemassakren i Texas tirsdag.

Faren til 10 år gamle Amerie Jo Garza bekrefter overfor ABC News at datteren hans var en av elevene som ble drept i tirsdagens skoleskyting i Uvalde, Texas.

De 19 drepte barna skal alle være mellom syv og ti år gamle. To lærere er også drept.

Fjerdeklassingen Amerie Jo Garza, som nettopp hadde fylt 10 år, skal ha prøvd å ringe 911 da hun ble skutt.

«Mitt barnebarn ble skutt og drept for å prøve å ringe 911, hun døde som en helt mens hun prøvde å få hjelp for henne og hennes klassekamerater,» skrev bestemoren Berlinda Irene Arreola i en tekstmelding til The Daily Beast.

«Takk alle sammen for deres bønner og hjelp med å prøve å finne barnet mitt. Hun er funnet. Min lille skatt flyr nå høyt med englene. Ikke ta et sekund for gitt. Klem familien din. Fortell dem at du elsker dem. Jeg elsker deg Amerie Jo», skriver faren Angel Garza til ABC i en uttalelse.

DREPT: Et av gjerningspersonens ofre var åtte år gamle Uziyah Garcia.

Xavier Lopez (10) er også identifisert av familien som et av de 19 barna som ble drept på skolen. Han gikk i fjerde klasse.

Bare timer før skytingen deltok moren på en prisutdeling for sønnen. Da visste hun ikke at det kom til å være siste gang hun så ham, sier Lopez` fetter til ABC.

En annen av gjerningspersonens ofre var åtte år gamle Uziyah Garcia.

Rojelio Torres og Annabell Guadalupe Rodriguez (10) døde også i skytingen, kunngjorde familiemedlemmene deres ifølge NYPost.

MISTENKT: 18 år gamle Salvador Ramos fra Texas skøt og drepte 21 mennesker

Verste masseskyting på 10 år

Det var tirsdag at 19 barn og to voksne ble drept under massakren på Robb Elementary School i den lille byen Uvalde i Texas.

Dette er den verste masseskytingen på en barneskole i USA på et tiår.

VG er tilstede i den rammede småbyen i Texas.

Uvalde er en liten by med omtrent 16 000 innbyggere, omtrent 135 kilometer vest for San Antonio, helt sør i Texas.

Lokalsamfunnet er i sjokk etter hendelsen.

Den 18-åringe Salvador Ramos er mistenkt å stå bak massedrapet.

Politiet har bekreftet identiteten hans til blant andre New York Times.

– Skytteren er død, og det antas at politiet drepte ham, sier guvernør Greg Abbott ifølge nyhetsbyrået DPA.

Motivet for skytingen er foreløpig ikke kjent. ABC viser til en uttalelse fra politiet der det opplyses at USAs nasjonale antiterrorsenter sier det ikke er noen kjent terrortilknytning til massedrapet, skriver NTB.

LÆRER: Eva Mireles var en «svært elsket» lærer, ifølge offerets tante.

«Svært elsket» lærer

En av de to drepte lærerne skal være Eva Mireles som underviste i 4. klasse på Robb, ifølge Uvalde skoles nettside.

Hun døde mens hun prøvde å beskytte elevene sine, fortalte tanten Lydia Martinez Delgado til New York Times.

På skolens nettside står det at Mireles er gift med en offiser, har en datter på college og har vært lærer i 17 år. Hun likte å løpe, sykle og gå tur.

Ifølge hennes biografi på skolens ansattside, var Mireles gift med en Uvalde CISD politimann og hadde en datter.

Hun var veldig glad i kjæledyrene sine. Mireles var i begynnelsen av 40-årene og stolt av å undervise elever som var av Latino-arv, ifølge tanten. Tanten forteller også at hun var en «svært elsket» lærer.

Uklart motiv

Den mistenkte skal ha vært en «stille type» som holdt seg mye for seg selv. Han kom fra småbyen Uvalde i Texas.

Barneskolen der 19 barn og to voksne er bekreftet drept, Robb Elementary School. , har omtrent 475 elever.

Også den mistenkte gjerningspersonen ble drept i forbindelse med masseskytingen. Han ble skutt av politiet, ifølge blant andre NBC News.

Motivet hans er så langt uklart, men ifølge delstatsmyndighetene skal han ha handlet alene.

Før han gikk inn på barneskolen, skal Ramos ha skutt bestemoren sin, har lokale myndigheter opplyst til blant andre nyhetskanalen CNN.

Bestemoren skal være i kritisk tilstand, sier talsmann for offentlig sikkerhet i delstaten Erick Estrada til kanalen.

President ut mot våpenlobbyen

USAs president Joe Biden mener det er på tide å stå opp mot våpenlobbyen etter den siste skoleskytingen i Texas, der 19 barn og to voksne ble drept tirsdag.

– Når, i Guds navn, skal vi stå opp mot våpenlobbyen, spurte Biden i en tale da han ankom Det hvite hus natt til onsdag fra en reise i Asia.

Før Bidens tale kommenterte USAs visepresident Kamala Harris skoleskytingen. Hun sa at «nok er nok».

– Våre hjerter blir knust gang på gang. Vi må ha mot til å handle, sa Harris.