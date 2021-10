IS-krigeren som Jennifer W. var gift med, holdt en fem år gammel jente som slave. For å straffe jenta da hun tisset i sengen, ble hun lenket fast i solsteiken. Femåringen døde av tørst.

Dømt til ti års fengsel

Den tyske IS-kvinnen Jennifer W. er dømt til ti års fengsel, etter å ha latt en fem år gammel jente som ble holdt som slave, dø av tørst i Mosul i Irak.

Av Nilas Johnsen og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Jennifer W. sto tiltalt for slaveri, krigsforbrytelser og medlemskap i en terrororganisasjon. Saken har vekket avsky verden over.

Detaljene om hvordan hennes irakiske ektemann mishandlet et barn fra folkegruppen jesidiene har ført til den strenge dommen.

Den 30 år gamle kvinnen og hennes IS-ektemann kjøpte ifølge tysk påtalemyndighet den fem år gamle jenta, som de holdt fanget i irakiske Mosul i 2015. Byen var på det tidspunktet okkupert av IS.

Ifølge påtalemyndigheten skal jenta som avstraffelse ha blitt bundet fast utendørs, der hun ble etterlatt for å dø av tørst i kvelende hete.

Jesidiene er en minoritetsgruppe som lever i Irak og flere andre land i Midtøsten og som har sin egen religion. Da IS kontrollerte store deler av Irak og Syria, ble tusenvis av jesidi-kvinner holdt som slaver.

les også Kurdisk leder til VG: – Ny regjering må hente IS-kvinner

Saken har pågått lenge i det tyske rettsvesenet, og den 10. mars vitnet kvinnen om hvordan jentas hender ble bundet sammen og hun ble tvunget ut i bakgården på huset.

– Selvfølgelig ville jeg hjelpe henne, men jeg visste ikke hva jeg kunne gjøre. Jeg var i sjokk, har den domfelte forklart.

BAKGRUNN: De hjemvendte IS-kvinnene

Kvinnen sto også tiltalt for å ha mottatt mellom 70 og 100 dollar i måneden for å patruljere parker i de IS-kontrollerte byene Falluja og Mosul.

Bevæpnet med et AK47-gevær ble hun del av det fryktede moralpolitiet, hisbaen, og skulle påse at kvinner kledde og oppførte seg i tråd med islamistgruppens strenge krav.

Få andre dommer

Det er få eksempler på dommer mot IS-kvinner fra andre land i Vest-Europa. En oversikt gjort av Eurojust, et juristnettverk for etterforskning av folkemord og menneskerettsbrudd, har flest eksempler på kvinner fra Tyskland.

Her nevnes fem ulike saker, der fellestrekket er terrordeltagelse kombinert med krigsforbrytelser.

De domfelte har plyndret til seg boliger fra personer terrorhæren IS har drevet på flukt – noe som utgjør en krigsforbrytelse og har ført til straffer på opp til fem års fengsel.

I ett tilfelle er en kvinne også dømt for å ha sendt sin syv år gamle sønn til våpentrening i regi av IS.

I mars 2019 ble IS beseiret. Da ble det kjent at denne norske tobarnsmoren hadde overlevd seks år i terrorkalifatet. Hun ble hentet hjem av norske myndigheter i januar i fjor siden hun hadde et antatt sykt barn.

Den norske IS-kvinnen Sumaira Ghafoor (30) ble i mai dømt til tre og et halvt års fengsel for deltagelse i terrororganisasjonen IS. Dommeren vektla ikke kvinnens argument om å være et offer for menneskehandel.

Den dommen er anket, kvinnen og hennes forsvarere har forklart at hun ble holdt i IS-området mot sin vilje, og var gjennom i alt tre ekteskap preget av vold og tvang.

Det er fortsatt fire andre norske IS-kvinner, med til sammen fire barn med krav på norsk statsborgerskap, i leirer i Syria.