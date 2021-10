FORBEREDELSER: Joy Evans er såkalt «patient educator», en pasientkontakt som svarer på spørsmål og er med som støtte for kvinner som skal ta abort.

Aborttilgangen tørker inn – nå skal Texas-loven opp for Høyesterett

MEMPHIS (VG) I sørstatene skyves nå kvinner fra stat til stat for å få tatt abort. Mandag skal Høyesterett ha åpen høring om den omstridte Texas-loven.

Madison Webb ved Memphis Choices, en abortklinikk i delstaten Tennessee, har sett tallrike nyhetsinnslag som stiller spørsmålet:

Hva ville skjedd om Høyesteretts abortavgjørelse fra 1973 – Roe vs. Wade – ble omgjort?

– Her i sør lever vi allerede i den virkeligheten, sier Webb, og ramser opp flere barrierer kvinner må gjennom før de kan gjennomføre en abort og viser til den begrensede tilgangen i sørstatene.

I hele fjor hadde Memphis Choices tre kvinner fra Texas som ville ta abort. I år er tallet hittil 20, og seks av disse har kommet etter at Texas innførte sin omstridte abortlov 1. september.

Den forbyr abort fra det tidspunktet hjerteslag er påvist – typisk rundt uke seks.

OPTIMIST: Madison Webb jobber som utviklingskoordinator ved Memphis Choices, USAs eneste klinikk for reproduktiv helse som både gjør aborter og fødsler – normalen i Norge.

Høring

Mandag starter det første slaget i Høyesterett om USAs fremtidige aborttilgang.

Klokken 18.00 norsk tid skal den høyeste domstolen i landet ha en åpen høring om Texas-loven.

Loven er fortsatt virksom og har omgått den grunnlovsfestede retten til abort stadfestet i Roe vs. Wade-avgjørelsen gjennom en særegen juridisk mekanisme.

Og i desember skal Høyesterett videre ha høring om en lokal lov fra delstaten Mississippi som vil forby abort fra uke 15.

Begge lover utfordrer på hver sin måte Roe vs. Wade, som sikret en føderal rett etter grunnloven til abort i alle delstater frem til barnets levedyktighet.

Blir Texas- og Mississippi-lovene ikke slått ned av Høyesterett, står flere titalls delstater klare til å innføre sine egne innskrenkende lover.

MOTSTAND: Carol Yarbrough (60) og Jean Tarry (59) står utenfor klinikken og markerer sin motstand. Yarbrough forteller at hun har demonstrert her i rundt 30 år.

I USA har retten til selvbestemt abort vært føderalt lovfestet siden saken Roe vs. Wade i 1973. Den slår fast at kvinner har rett til selvbestemt abort fram til fosteret er levedyktig – rundt uke 22–24.

Loven til Texas, med navn Senate Bill 8, forbyr abort etter at man kan registrere fosterets hjertelyd, altså rundt uke 6 i svangerskapet. Veldig mange kvinner er på dette tidspunktet ikke klar over at de er gravide.

Forrige uke bestemte høyesterett i USA at de ikke ville blokkere loven, som ikke gjør unntak for voldtekt eller incest, og som dermed er landets strengeste abortlov.

Krysser flere stater

Det er ikke bare gravide fra Texas som nå reiser til andre stater for å ta abort.

På grunn av den generelt magre tilgangen på abortklinikker i sørstatene, skyves kvinner videre fra stat til stat – hele veien til Memphis i Tennessee.

Antallet aborter gjennomført Texas ble redusert fra rundt 5000 i måneden til 2164 stykker i september, ifølge University of Texas.

– Det er en dominoeffekt. Vi vil kanskje ikke se en bølge av Texas-pasienter overalt, men vi vil se pasienter komme fra Arkansas og Mississippi, som ikke fikk en avtale i sin hjemstat, fordi klinikkene der får flere og flere fra Texas, sier Webb.

Selv om hun mener sørstatene derfor allerede lever i en «post Roe vs. Wade» æra, kan det likevel bli ytterligere innskrenkinger om den historiske avgjørelsen blir omgjort.

– Tennessee har en «trigger law» klar. Blir Roe vs. Wade omgjort, vil abort umiddelbart bli ulovlig her, sier Webb.

Totalt elleve stater har slike lover klare om Roe vs. Wade faller.

VENTEROM: Her skal kvinner som har tatt abort vente etter prosedyren eller inngrepet.

Fødsler

Memphis Choices er et unikt sted i USAs reproduktive landskap.

Dette er den eneste abortklinikken i landet som også har jordmødre og gjennomfører fødsler.

I Norge er dette normalen. Aborter tas selvbestemt på sykehus frem til uke tolv med gynekologisk avdeling, gjerne i samme bygning som fødestuene.

– Umiddelbart er det ofte reaksjonen: «Hvordan kan dette pågå i samme bygning?» Men det vi ser, er at det ofte er snakk om de samme pasientene, bare på ulike tidspunkt i livene sine, sier Webb.

PASIENTKONTAKT: Joy Evans ved Memphis Choices.

– Økonomi

Hittil i år er det gjort omtrent 3000 aborter, mens fødetilbudet, som ble etablert først i år, har resultert i rundt 60 fødsler.

Pasientkontakt Joy Evans er blant dem som er tettest på, helt inn i rommet hvor aborten tas.

– Mange kvinner føler at de økonomisk ikke har mulighet til å ta hånd om et barn. Det er mange følelser, men de fleste som kommer er 100 prosent sikker at de vil gjøre dette. Samtalene handler mye om hvordan det kommer til å føles, rent fysisk, sier hun.

– Avgjørende øyeblikk

Abortklinikker i sørstatene har i lang tid håndtert en stri strøm av begrensende lovforslag.

Det er likevel noe mer på spill nå.

– For sørstatene føles dette som et avgjørende øyeblikk.

Aborttilgangen i USA er i en særstilling fordi den i praksis reguleres av domstolene, som til enhver tid vurderer større og mindre lover fra delstatene.

Hadde den folkevalgte, lovgivende forsamlingen i Kongressen vedtatt en abortlov ville ikke domstolene hatt en slik altomfattende betydning i abortspørsmålet.

– Jeg blir ikke overrasket om de omgjør Roe vs. Wade, men om det skjer håper vi Kongressen trår til og vedtar en lov, sier Webb.