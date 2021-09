SKADELIG? Denne måten å frakte neshorn på blir økende grad brukt for å flytte neshorn fra ett habitat til et annet. Kan det være skadelig, spurte Robin Radcliffe og hans forskerkolleger.

Forskning på hengende neshorn får pris

Nobelprisens vittige lillebror premierer forskning som «får deg til å le, deretter til å tenke». Studien av hengende neshorn gikk til topps i år.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

En gruppe forskere har undersøkt hvilken effekt det har på neshorn å henge opp-ned. Fredag ble de tildelt årets Ig nobelpris.

Prisutdelingen er et slags humoristisk motstykke til Nobelprisen. Arrangørene ønsker å premiere og gi oppmerksomhet til forskning som «først får folk til å le, deretter til å tenke».

Navnet er et ordspill på det engelske ordet «ignoble», som beskriver noe laverestående eller mindre ærefullt, og hinter selvsagt til navnet på den ordinære prisutdelingen.

12 hengende neshorn

Arrangørene bak prisutdelingen er det humoristiske vitenskapsmagasinet Annals of Improbable Research (Tidsskrift for usannsynlig forskning).

Neshornstudien innfrir prisens motto til det fulle, for hva kan vel virke mer tåpelig enn å henge 12 neshorn opp-ned i 10 minutter?

Veterinær Robin Radcliffe og hans kolleger fra Cornell University utførte dette eksperimentet fordi de ønsket å vite om dyrene kan ta skade av å henge fra føttene under et helikopter.

Det er en metode som brukes i økende grad i bestandsbevarende arbeid i Afrika i når de flyttes fra ett habitat til et annet.

Men ingen har egentlig stilt spørsmål ved om denne aktiviteten kan påvirke de bedøvede dyrenes hjerte- og lungefunksjoner mens de flyr opp-ned.

Derfor satte Radcliffe og forskerteamet hans, i samarbeid med det namibiske miljødepartementet, i gang med prosjektet hvor de bandt 12 bedøvede neshorn på føttene hengende fra en kran, og målte den fysiske responsen hos dem.

Det viste seg at dyrene taklet det meget bra. Undersøkelsene dokumenterte at det faktisk var bedre for neshornene å henge fra føttene, enn å ligge på brystet eller på siden.

10 trillioner Zimbabwe-dollar

Fredagens priser ble delt ut av tidligere nobelprisvinnere som Frances Arnold (kjemi, 2018), Carl Weiman (fysikk, 2001) og Eric Maskin (økonomi, 2007).

Selve premien var en et trofé som vinnerne selv måtte skrive ut fra en pdf-fil og et kontantbeløp i form av en forfalsket 10 trillion dollarseddel på en bankutskrift fra Zimbabwe.

Da prisvinner Robin Radcliffe ble spurt om hva han skulle gjøre med pengene flirte han før han svarte:

– Vi trenger alltids støtte til forskning.

Det ble også delt ut priser til forskningsprosjekter innen forskjellige fagdisipliner. Her er noen av dem.

Biologiprisen ble delt ut til Susanne Schötz for analyser av variasjoner mellom purring, småprat, mjauing, murring, plystring, rumling, maling, piping, gjesping, og andre former for kommunikasjon mellom katt og menneske.

Økonomiprisen gikk til Pavlo Blavatsky som har oppdaget at fedme blant et lands politikere kan være en god indikator på graden av korrupsjon i landet.

Fredsprisen fikk Ethan Beseris og hans kolleger for å teste hypotesen om at mennesker utviklet skjegg for å beskytte seg mot slag i ansiktet.