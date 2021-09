SLUKKING: Brannfly er satt inn i kampen mot flammene på den spanske solkysten. Her slipper et av dem vann over bygninger i Estepona, nær brannfronten.

Brannen på Costa del Sol: − Et sultent monster

Brannvesenet jobber på spreng for å få kontroll på skogbrannen i Malaga-provinsen. Nå har farenivået blitt oppjustert.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Det brenner fremdeles kraftig i den nest sørligste provinsen i Spania, Malaga.

Over 1000 personer er evakuert fra boligene sine på den spanske solkysten, og fredag er brannen langt fra under kontroll, ifølge avisen Malaga Hoy.

Spesielt feriekommunen Estepona og de to kommunene litt lenger inn i landet, Genalguacil og Jubrique, er rammet av brannen som raser i fjellområdet Sierra Bermeja og som nå måler mer 36 kvadratkilometer.

Fredag hevet Det andalusiske skogbrannvesenet klassifiseringen av brannen til E, som er det høyeste nivået de operer med. Dermed overtar regionale myndigheter ansvaret for å slukke den, skriver avisen La Opinion de Malaga.

Flere enn 400 brannmannskaper er nå satt inn i slukkingsarbeidet, i tillegg til tolv brannbiler og rundt 30 fly og helikoptre som bidrar fra luften.

– Brannen er utenfor vår kapasitet til å slukke, sier visebrannsjef Alejandro García på en pressekonferanse, skriver avisen Diario Sur.

Han presiserer at de ikke vil klare å slukke den i løpet av dagen. Etter den regionale brannmyndigheten tok over, har de hevet farenivået på brannen fra en til to – det nest høyeste nivået.

SKADENE: Slik ser det ut etter brannen har rast fra seg.

Brannen brøt ut onsdag kveld og spredt seg i løpet av torsdagen. Sent torsdag kveld ble det meldt at brannen var under kontroll, men fredag har utvikling snudd igjen.

Heller ikke vinden og været er på brannvesenets side.

– Vi kaller disse branntypene for sultne fordi de er ekstremt glupske. Den er et sultent monster, sier García.

Dette er nå planen for å få tilbake kontrollen:

– Vi planlegger å begrense den, stenge den inne med et par kontrollinjer – og så drepe den. Kort sagt: Den er i live og vi har dårlig værvarsel.

Før de forsøker å slukke den helt, vil de jobbe med at den ikke sprer seg til områder der den vil vokse i størrelse.

Det regionale brannvesenet har også bedt om hjelp fra det statlige brannvesenet til å få bukt med brannen.

Så langt har én brannkonstabel omkommet under slukkearbeidet. Myndighetene mener brannen påsatt, og har derfor iverksatt en etterforsking.

Flere nordmenn er i nordmenn er i området. Torsdag kveld sa sjømannsprest i Calahonda, Jon Aalborg, til VG at de var på god avstand fra brannen, men at naboene hans hadde fått askebelegg på verandaer og utemøbler.