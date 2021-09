Politiet: Savnet Instagram-eventyrer funnet død

Flere enn 50 personer har de siste dagene deltatt i en leteaksjon etter den savnede Instagram-eventyreren Gabby Petito. Søndag ble hun funnet død, melder politiet.

En død person har blitt funnet i en skog i kommunen Teton i delstaten Wyoming, nordvest i USA, melder CNN søndag kveld. Nå bekrefter politiet i North Port i Florida at det er snakk om den savnede Instagram-eventyreren.

– Vi er lei oss og sønderknust av å høre at Gabby er funnet omkommet. Vårt fokus fra starten av har vært å få henne hjem, skriver politiet på Twitter.

Meldingen kommer etter at det kjente Instagram-eventyreren Gabby Petito (22) ble meldt savnet i samme område 11. september.

Også hennes far deler en melding på Twitter, hvor han skriver at hun «rørte verden».

FBI meldte tidligere natt til mandag at de hadde gjort et funn som kunne samsvar med Gabby Petito. På denne pressekonferansen sa de samtidig att de ikke hadde identifisert den omkomne fullstendig.

– Obduksjonen er ikke fullført. Vi kan dermed ikke si med 100 prosent sikkerhet at det er Gabby, men hennes familie er informert, sa spesialetterforsker Charles Jones i FBI.

Ifølge legen som utreder dødsårsaken, Dr. Brent Blue, er dødsårsaken så langt ikke klar.

Sammen med kjæresten reiste hun over land og strand i USA i det Petito selv beskriver som «en liten varebil».

Risedagboken stanset brått – og er erstattet av et forsvinningsmysterium. Det har vært stille fra Petito siden 26. august.

Kjæresten meldt savnet

Kjæresten Brian Laundrie kom 1. september tilbake tilbake til deres hjem i North Port i Florida – uten Petito. Ti dager senere, ble hun meldt savnet.

De siste dagene har politiet i byen North Port i Florida, hvor paret bodde sammen med Laundires foreldre, søkt etter den forsvunne mannen i et naturreservat.

Samtidig har FBI ledet en leteaksjon etter Petito i nasjonalparken Grand Teton, hvor hun sist ble sett. Det er der det nå er funnet en død person.

Bilen de reiste sammen i, ble funnet hjemme hos paret i Florida – hvor de bodde sammen med Laundries foreldre





STORT SØK: Politiet i North Port i Florida søker etter Brian Laundrie i Carlton-reservatet.

I flere dager forsøkte etterforskere og FBI å få Laundrie til å prate med dem, uten å lykkes. De sier han er en person av interesse i saken, men har flere ganger understreket at han ikke har status som mistenkt.

– Vi arbeider ikke per nå med krimetterforskning. Nå etterforsker vi en sak med flere savnede personer, har politiet tidligere uttalt..

Gråt i frigitt video

Fredag slapp politiet en video fra kroppskameraet til en betjent. Den viser at paret den 12. august ble stanset av politiet i delstaten Utah. Politiet hadde fått melding fra et vitne om en mulig familievoldsepisode i bilen.

I bilen gråt Petito ukontrollerbart, men politiet fikk opplyst at han ikke hadde slått henne. Begge skal ha sagt til politiet at de var «forelsket, forlovet og ikke ønsket å se noen siktet for noe kriminelt».



STANSET AV POLITIET: Gabby Petito snakker med en polititjenestemann etter at hun og kjæresten ble stoppet i Moab i Utah 12. august. Nå skal hun være funnet omkommet.

Samtidig skal Brian Laundrie ha sagt til politiet at det var følelsesmessig belastende for paret å ha reist sammen over så lang tid. På daværende tidspunkt hadde de vært på reisefot i fire-fem måneder.

Politiet i Moab i Utah, hvor hendelsen fant sted, konkluderte med at det sannsynligvis ikke hadde eskalert til vold i nære relasjoner, melder Reuters.