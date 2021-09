SAVNET: Gabby Petito snakker med en polititjenestemann etter at hun og kjæresten ble stoppet i Moab i Utah 12. august. Nå er hun savnet

Død person funnet i området hvor Instagram-eventyrer er savnet

Flere enn 50 personer har de siste dagene deltatt i en leteaksjon etter den savnede Instagram-eventyreren Gabby Petito. Søndag er det gjort et funn av en død person i søksområdet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En død person har blitt funnet i en skog i kommunen Teton i delstaten Wyoming, nordvest i USA, melder CNN søndag kveld.

Det skjer etter at det kjente Instagram-eventyreren Gabby Petito (22) ble meldt savnet i samme område 11. september.

Det er foreløpig ikke bekreftet at det er Petito som har blitt funnet.

Sammen med kjæresten reiste hun over land og strand i USA i det Petito selv beskriver som «en liten varebil».

Risedagboken stanset brått – og er erstattet av et forsvinningsmysterium. Det har vært stille fra Petito siden 26. august.

Kjæresten meldt savnet

Kjæresten Brian Laundrie kom 1. september tilbake tilbake til deres hjem i North Port i Florida – uten Petito. Ti dager senere, ble hun meldt savnet.

De siste dagene har politiet i byen North Port i Florida, hvor paret bodde sammen med Laundires foreldre, søkt etter den forsvunne mannen i et naturreservat.

Samtidig har FBI ledet en leteaksjon etter Petito i nasjonalparken Grand Teton, hvor hun sist ble sett. Det er der det nå er funnet en død person.

Bilen de reiste sammen i, ble funnet hjemme hos paret i Florida – hvor de bodde sammen med Laundries foreldre

STORT SØK: Politiet i North Port i Florida søker etter Brian Laundrie i Carlton-reservatet.

I flere dager forsøkte etterforskere og FBI å få Laundrie til å prate med dem, uten å lykkes. De sier han er en person av interesse i saken, men har flere ganger understreket at han ikke har status som mistenkt.

– Vi arbeider ikke per nå med krimetterforskning. Nå etterforsker vi en sak med flere savnede personer, har politiet tidligere uttalt..

Gråt i frigitt video

Fredag slapp politiet en video, som viser at paret den 12. august ble stanset av politiet i delstaten Utah. Politiet hadde fått melding fra et vitne om en mulig familievoldsepisode i bilen.

I bilen skal Petito ha grått ukontrollerbart, men politiet fikk opplyst at han ikke hadde slått henne. Begge skal ha sagt til politiet at de var «forelsket, forlovet og ikke ønsket å se noen siktet for noe kriminelt».

Samtidig skal Brian Laundrie ha sagt til politiet at det var følelsesmessig belastende for paret å ha reist sammen over så lang tid. På daværende tidspunkt hadde de vært på reisefot i fire-fem måneder.

Politiet i Moab i Utah, hvor hendelsen fant sted, konkluderte med at det sannsynligvis ikke hadde eskalert til vold i nære relasjoner, melder Reuters.