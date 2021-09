SIKRER BYGGET: Politiet har nok en gang satt opp høye gjerder rundt Kongressen.

USAs hovedstad i beredskap: − Tar ingen sjanser

WASHINGTON D.C. (VG) Nasjonalgarden står klare til å gripe inn og politiet i hovedstaden får låne politistyrker fra delstatene Virginia og Maryland før lørdagens demonstrasjon.

De massive gjerdene som ble satt opp etter stormingen 6. januar, omkranser nok en gang Kongressbygningen.

– Det er bra de tar sikkerheten på alvor, sier amerikaneren Bob Cruz til VG – som bor bare noen kvartaler unna den ikoniske bygningen.

Lørdag har gruppen «Look Ahead America» varslet en demonstrasjon de har kalt «Justice for J6», «rettferdighet for 6. januar».

Demonstrasjonen er til støtte for de som blir straffeforfulgt etter å ha stormet USAs demokratiske hjerte 6. januar 2021.

Ifølge amerikansk presse er det varslet rundt 700 deltagere. Hvorvidt dette er et reelt antall er ikke sikkert.

STORMET: 6. januar stormet flere hundre Trump-supportere og høyreekstreme Kongressen.

«Ikke riktig»

For åtte måneder siden fulgte flere tusen Trump-supportere og høyreekstreme USAs tidligere president Donald Trumps oppfordring om å «marsjere mot Kongressen».

Ikke lenge etter brøt de seg inn i Kongressen, mens livredde Kongressmedlemmer fant steder å gjemme seg.

Fem mistet livet og nær 140 politimenn ble skadet.

I etterkant av stormingen har flere hundre blitt straffeforfulgt.

Lederen for lørdagens demonstrasjon, Matt Braynard, - en tidligere Trump-valgkamp arrangør - mener at mange av fengslingene «ikke er riktige» og at de blir behandlet «for hardt».

«Oppmuntrer til vold»

På tross for at han har lovet at demonstrasjonen skal gå fredelig for seg, har sikkerhetsdepartementet i USA advart om mulige voldshandlinger.

– Vi er klar over et lite antall trusler om vold på nett som refererer til det planlagte arrangementet, inkludert diskusjoner på nettet som oppmuntrer til vold dagen før arrangementet.

Heter det i skrivet fra Sikkerhetsdepartementet, ifølge CNN.

Washington Post skriver også at politiet skal sitte på lignende informasjon, men at de håper at det vil gå rolig for seg.

– Det vi vet er at det vi hørte før 6. januar, viste seg å være troverdig. Så vi tar ingen sjanser.

Det sa Thomas Manger – sjefen for Kongresspolitiet på en pressekonferanse fredag.

Han skal også ha vært engstelig for sammenstøt ved motdemonstrasjoner.

Myndighetene har måtte tåle massiv kritikk etter stormingen. Politiet var nærmest fraværende, og politifolkene som forsøkte å holde inntrengerne ute var sjanseløse mot massene.

VG har tidligere snakket med politimannen Harry Dunn som forsvarte Kongressen. Slik opplevde han det;

– Jeg var redd, og trodde jeg kom til å bli skutt.

POLITI: Det er varslet at det vil være synlig politi i gatene på lørdag.

Ifølge Washington Post står nasjonalgarden klare til å gripe inn hvis det skulle eskalere. Politiet får også låne mannskap fra delstatene Virginia og Maryland.

– Disse som skal protestere i morgen må bli ferdige, og innse at de har tapt, sier amerikaneren Cruz og legger til:

– Vi andre vil bevare demokratiet, men disse høyreekstreme fascistene vil rive det ned.

Selv om beredskapen i hovedstaden er økt inn mot lørdagens demonstrasjon, kan det likevel ikke sammenlignes med slik det var i dagene etter stormingen hvor flere tusen soldater passet på byen og gjerdene rundt Kongress-området var dekket med piggtråd.

VIL SE HANDLING: Bob Cruz bor like ved Kongressen. For ham er det viktig at Kongress-stormerne blir dømt.

VG møter også Jim Burgess fra Texas utenfor kongressbygningen dagen før den planlagte demonstrasjonen. Han er bare på besøk i hovedstaden, og kommer ikke til å delta på hverken demonstrasjonen eller i noen motdemonstrasjon.

Han er likevel av den oppfatningen at det som skjedde 6. januar – ikke nødvendigvis er en av de mørkeste dagene i USAs historie – men at det har blitt «blåst opp», og at enkelte blir straffeforfulgt «for hardt».

– Dette var ikke noe opprør, det var en protest som kom ut av kontroll.

– Det var noen få som gjorde skade på bygningen som bør bli straffeforfulgt for hærverk.

«IKKE NOE OPPRØR»: Jim Burgess er på besøk fra Texas, og mener enkelte som deltok i stormingen blir behandlet for hardt.

Litt over en uke etter stormingen viste en Washington Post-meningsmåling at 80 prosent av republikanere tok avstand fra handlingene som ble utført den dagen.

Men i månedene som fulgte har flere republikanske politikere moderert seg - og enkelte har også vist sin støtte.

– Dette er mennesker som elsker landet sitt, og som virkelig respekterer politiet, sa senator Ron Johnson fra Wisconsin i mars om de som stormet Kongressen.

I tillegg til det store gjerdet som omkranser Kongressen er det også satt opp et mindre gjerde like ved The Capitol Reflecting Pool.

Her møter VG mor og datter Cathy og Nathalie Pfister. Mor Cathy er på besøk fra Chicago, og de to skulle egentlig på Washington D. C.-utflukt på lørdag, men på grunn av den varslede demonstrasjonen bestemte de seg for å fremskynde utflukten med én dag.

– For å være ærlig gjør dette meg engstelig. Når det er arrangementer som dette vil man unngå å være i områder hvor man vet de oppholder seg, sier Nathalie.

– Det er galskap. Det er mennesker som har repetert en ting nok ganger til at de tror på det, legger hun til.