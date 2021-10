DEMOKRATI I FARE: En rekke eksperter roper varsku om demokratiets fremtid i USA. En kollaps vil kunne få dramatiske følger for Norge.

Mener demokratiet i USA undergraves: Ber norske politikere våkne

Rundt 200 eksperter advarer om at demokratiet i USA kan kollapse. Konsekvensene kan bli store for Norge, men norske politikere kvier seg for å ta debatten.

Av Roy Kvatningen

– Demokratiet i USA, slik vi kjenner det, står i fare for å bli undergravd, sier seniorforsker Svein Melby ved Senteret for forsvarsstudier til VG.

Han er ikke alene om å mene dette. Rundt 200 professorer og statsvitere i USA har signert et opprop hvor de advarer om at det amerikanske demokratiet er i reell fare.

Melby er bekymret for konsekvensene for Norge hvis USA samtidig trekker seg tilbake fra sin internasjonale lederrolle – og overlater et tomrom som Kina og Russland kan fylle.

– Dette baner vei for at disse autokratiske stormaktene kan få en mye større rolle internasjonalt. Norske politikere er nødt til å ta dette inn over seg, sier Melby til VG.

– Norske politikere må se den utfordringen som det som skjer i USA representerer for våre egne interesser. Jeg har ikke sett at sentrale skikkelser i regjeringen eller opposisjonen tar dette på alvor.

ROPER VARSKU: Seniorforsker Svein Melby ved Senteret for forsvarsstudier ber norske politikere ha en plan B for forsvaret av Norge.

Skulle USA kollapse, vil landet følge en urovekkende trend. Stadig færre land styres nemlig som demokratier, konstaterer den partinøytrale organisasjonen Freedom House, som overvåker styresett over hele verden.

– Det har vært en nedgang i demokratier i lang tid. Autoritære regimer vipper vekten fra demokratier. Det ser vi fordi det er blitt mindre frihet 15 år på rad. Det som bekymrer oss enda mer, er at nedgangen gikk enda raskere i 2020, sier seniorforsker Amy Slipowitz i Freedom House til VG.

Freedom House gir alle land en score fra 1 til 100 poeng. Det siste tiåret har USA falt med elleve poeng til 83. Dette skyldes ifølge Slipowitz massearrestasjoner, vold mot journalister og en nedgang i myndighetenes åpenhet.

– Det startet under Barack Obama og akselererte under Donald Trump. Vår siste rapport dekker 2020, så vi har ennå ikke tatt hensyn til det som skjedde 6. januar. Det er selvsagt veldig bekymringsfullt og er enda et tegn på at demokratiske institusjoner er blitt svekket det siste tiåret, sier hun til VG.

Avhengig av NATO

Jusprofessor Richard Hasen ved University of California vil ikke overdrive faren for demokratiets kollaps i USA, men også han kommer med en advarende pekefinger.

– Selv om USA sannsynligvis vil fortsette å være et demokrati, må vi være våkne. Vi kan ikke ta for gitt at de demokratiske normene vil overleve det neste tiåret i USA, sier Hasen til VG.

For Norges del har USA helt siden andre verdenskrig spilt en sentral rolle i forsvarspolitikken, gjennom NATO-alliansen.

Mens det norske forsvaret har en maksimal kapasitet på rundt 70.000, inkludert 40.000 fra Heimevernet, har NATO et militært potensial på 3,5 millioner fra sine 30 medlemsland.

– Vi har lagt alle våre egg i den amerikanske kurven. Det er USA og NATO-medlemskapet, men NATO er jo USA. Vi har gjort et valg her, og sånn situasjonen er i Norge, er jo en EU-debatt umulig å få i gang igjen, så vi er avhengig av at USA igjen vil fremstå som en garantist for det internasjonale systemet, oppsummerer Melby.

ET POLARISERT LAND: Amerikanerne er splittet i synet på det meste for tiden, enten det handler om politikk, vitenskap eller pandemier.

Vil ikke svare

VG har bedt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) svare på Melbys kommentarer. Men til tross for gjentatte purringer, har svarene uteblitt.

VG har også bedt om svar fra de utenrikspolitiske talspersonene i Sp, SV, Høyre og Venstre.

Kun Liv Signe Navarsete (Sp) og Ola Elvestuen (V) har svart.

– USA er en demokratisk stormakt og en viktig alliert for Norge. Slik sett vil jo all svekkelse av demokratiet gi grunn til bekymring, sier Navarsete til VG.

– Så lenge Det republikanske partiet domineres av et ytterste høyre som er villig til å undergrave demokratiske prosesser, er det en reell fare for at USA går i en autoritær retning, sier Elvestuen.

Både Navarsete og Elvestuen påpeker at Kina og Russland vil kunne gripe muligheten til å svekke vestlige demokratier – som Norge.

– Hvilke utfordringer får Norge hvis USA trekker seg ut av NATO?

– Dersom USA trekker seg ut av NATO vil det trolig bety slutten for NATO-samarbeidet, svarer Navarsete.

– Den amerikanske sikkerhetsgarantien gjennom NATO er avgjørende for norsk sikkerhet og kan ikke erstattes. Vi vil bli langt mer sårbare overfor press fra Kina og/eller Russland. Eneste mulighet vil være å bidra til et mye sterkere og fullintegrert nordisk og europeisk forsvarssamarbeid, mener Elvestuen.

I BARDUFOSS: Liv Signe Navarsete besøkte militærbasen i Bardufoss under valgkampen.

Men hvorfor er så mange eksperter bekymret for demokratiets fremtid i USA?

– USA opplever en trussel uten sidestykke mot valgintegriteten, fra «trumpistene» på høyresiden, forklarer Richard Hasen.

Det er denne trusselen som de 200 ekspertene også advarer mot i sitt opprop.

Kort oppsummert er det tre områder som til sammen kan få demokratiet til å kollapse i USA:

Nye, partiske valglover

Svekkelse av institusjonene

Partiske valgdistrikter

Nye, partiske valglover

Som første president i amerikansk historie, nektet Donald Trump å akseptere et valgnederlag. I stedet forsøkte han å få valgresultatet omgjort.

Trump etterforskes i Georgia etter å ha bedt delstaten «finne flere stemmer». Trump skal ha forsøkt å få justisdepartementet til å gripe inn – og granskes for dette også.

Det hele kulminerte med Trump-tilhengernes angrep på Kongressen 6. januar, da de folkevalgte skulle igjennom den obligatoriske verifiseringen av valgresultatet.

Angrepet mislyktes og valgresultatet ble verifisert. Nå er blikket rettet mot mellomvalget i 2022 og neste presidentvalg i 2024 – og prosessen med å påvirke disse valgene er for lengst startet.

Republikanerne jobber nå for å endre valglovene til sin fordel. Ifølge Brennan Center er det vedtatt 30 nye valgrelaterte lover i 18 delstater siden 1. januar i år.

«Samlet sett forvandler disse initiativene det politiske systemet i mange delstater i så stor grad at de ikke lenger innfrir minstekravet for frie og rettferdige valg», skriver ekspertene i oppropet.

– Vi er bekymret over valglover som vedtas på delstatsnivå. Det er viktig at vi har ordninger som sikrer at det er enkelt å avgi stemme. Noen av ordningene som er vedtatt eller foreslått, er vi svært bekymret over, sier Amy Slipowitz.

VEDTOK OMSTRIDT LOV: Georgias republikanske guvernør Brian Kemp (i bildet) under en pressekonferanse om delstatens nye, omstridte valglov. Major League Baseball valgte å flytte sin All Star-kamp ut av delstaten i protest. Dette er «den beste måten vi kan demonstrere våre verdier på», sa ligaens sjef Rob Manfred.

Svekkelse av institusjonene

Både justisdepartementet og pressen står svekket igjen etter Trump. Mens tidligere presidenter i stor grad lot justisdepartementet drive selvstendig og etter loven, ble departementet endret dramatisk fra 2017 til 2021:

FBI-direktør James Comey og justisminister Jeff Sessions ble sparket fordi de ikke gjorde som Trump ønsket.

William Barr, som hadde uttalt at presidenten står over loven og ikke kan etterforskes, ble innsatt som ny justisminister.

Trump skal ha bedt statsadvokatene om å jakte på fiendene hans , ifølge The Atlantic. Han la i tillegg press på Justisdepartementet for å få Bidens valgseier kategorisert som illegal.

Trump utnevnte også 245 dommere på sine fire år som president.

ANGREP DEMOKRATIET: Trump-tilhengere gikk til angrep på Kongressen 6. januar, rett før visepresident Mike Pence skulle godkjenne valgresultatet.

– I Trump-administrasjonen så vi at generalinspektører, som skal passe på at ledere opptrer ansvarlig, ble sagt opp, forteller Slipowitz.

Under Trump ble også pressens posisjon kraftig svekket, gjennom hans utallige anklager om «fake news». En tredjedel av befolkningen tror på Trumps påstand om at Biden vant gjennom juks – selv om han ifølge The Washington Post kom med 30.573 løgner eller feilaktige påstander i løpet av sine fire år som president.

En undersøkelse som Associated Press har gjort av 120 av Trump-tilhengere som stormet Kongressen 6. januar, viser at det var denne valgfuskløgnen som motiverte dem til å angripe sine folkevalgte.

Partiske valgdistrikter

I tillegg til endringene i valglover og effekten av Trumps valgfuskpåstand, er det et tredje element som kan svekke demokratiet i USA fremover, nemlig det amerikanerne kaller «gerrymandering».

Dette innebærer å dele inn valgkretser på måter som er urimelig fordelaktig for ett av partiene.

I 2011 tegnet Republikanerne eksempelvis opp valgkretsene i Pennsylvania på en sånn måte at partiet vant 13 av delstatens 18 kretser, selv om Demokratene totalt fikk 51 prosent av stemmene. Delstatens høyesterett konkluderte med at opptegningen var ulovlig og et nytt kart ble tegnet opp før valget i 2014.

SPEKULATIVT: Dette var ett valgdistrikt – det syvende valgdistriktet i Pennsylvania. Kun en sjømatrestaurant som holdt distriktet sammen, der «Langbeins fot treffer Donald Duck», som det ble beskrevet i rettssaken som satte en stopper for denne ekstreme gerrymanderingen.

I 2019 fastslo imidlertid USAs konservative høyesterett at domstolene ikke kan blande seg inn i «gerrymandering».

Nå tegnes nye valgdistrikt opp i flere delstater. Dette temaet kan du lese mer utfyllende om i denne VG-artikkelen: – Alle alarmklokker må ringe nå.

Liten handlefrihet

Svein Melby mener at det vil være naivt å tro at Joe Biden skal kunne snu skuta mens han er president.

– Det skal ikke mer til enn at dette Trump-vennlige republikanske partiet vinner mellomvalget neste år – da vil det ha ganske store konsekvenser for Bidens handlefrihet internasjonalt, mener Melby.

STØTTER OPPRØRERNE: Tidligere president Donald Trump sa «Jeg elsker dere» til opprørerne da han ba dem dra hjem fra Kongressen 6. januar. I september fulgte han opp med å si at de blir «urettferdig forfulgt».

Bidens handlefrihet er allerede begrenset. I tillegg til at Høyesterett har gitt grønt lys til omskriving av valgdistrikter, mangler Biden stemmene som kreves for å få vedtatt en nasjonal valglov som overstyrer delstatenes lovverk.

Den eneste muligheten som gjenstår der, er å fjerne den såkalte «filibuster»-regelen, slik at loven kan vedtas med simpelt flertall på 50 stemmer i Senatet, men det står egne partifeller som Joe Manchin og Kyrsten Sinema i veien for.

USA-ekspert Eirik Løkke hos Civita ser ikke bort fra at Republikanerne kan ta over både Representantes hus, Senatet og Det hvite hus uten å få flest stemmer ved de neste valgene – og den tanken skremmer ham.

– Vi har et republikansk parti som ikke lenger har et demokratisk sinnelag. Det er så spinnvilt at du må tenke over den setningen om igjen. Trump får med seg det republikanske partiet på nærmest hva som helst – og han har knapt demokratiske fibre i kroppen. Han er autoritær, konstaterer Løkke.