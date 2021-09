OPPMØTE: Det var mer politi og presse tilstede enn demonstranter.

Støttedemonstrasjon for Kongress-stormerne: Mener de er politiske fanger

WASHINGTON D.C. (VG) Det var forventet at opp mot 700 skulle delta. Kongressen var omkranset av høye gjerder og nasjonalgarden sto klare til å rykke inn ved behov. Men «Justice for J6»-demonstrasjonen trakk kun et fåtall.

«Better safe than sorry» har kanskje aldri vært mer passende enn til å beskrive politiets tilstedeværelse under støttedemonstrasjonen for Kongress-stormerne.

Området rundt Kongressen var sperret av, og for å ha kontroll på massene som ventet var det parkert brøytebiler tett inntil hverandre.

Tungt uniformert politi voktet den første sperringen ved The Capitol Reflecting Pool og nasjonalgarden var klare til å rykke inn hvis ting eskalerte.

MYE POLITI: Politiet fikk låne mannskap fra delstatene Virginia og Maryland.

«Behandles inhumant»

Kontrastene kunne ikke vært større til da tusenvis av Trump-supportere og høyreekstreme tok order fra USAs tidligere president, Donald Trump, om å «marsjere mot Kongressen».

Av de 700 som var ventet at muligens kom til å delta, møtte kun et fåtall opp.

Men budskapet til de fremmøtte var likevel klart:

– Jeg støtter de som ble arrestert den dagen, sier Steven Zabinski og holder fast rundt skiltet sitt hvor det står «Support for January 6th patriots». Støtte til 6. januar-patriotene, på norsk.

VISER SIN STØTTE: Steven Zabinski deltok på demonstrasjonen lørdag.

Zabinski er av den oppfatning at de fengslede er politiske fanger, og at de blir behandlet inhumant av amerikansk rettsvesen.

– Jeg hadde aldri trodd at vi skulle få se politiske fanger i USA, sier han og forteller at han heller aldri hadde sett for seg at de som stormet kongressen den dagen kom til å «bli kastet i fengsel» og «bli latt værende der».

Fem mistet livet som følge av stormingen og nær 140 politimenn ble skadet. Flere hundre har siden blitt straffeforfulgt i det som har blitt beskrevet som «det største digitale åstedet i historien». Totalt skal politiet sitte på over 15.000 timer med video.

På scenen under støttedemonstrasjonen ble det lest opp brev fra ektefeller og foreldre av dem som sitter fengslet.

En kvinne sammenlignet behandlingen Kongress-stormerne får i fengselet med hvordan jødene ble behandlet under andre verdenskrig.

For ordens skyld: Denne påstanden stemmer ikke.

Fra talerstolen hevdes det også at mange av dem som er siktet ikke begikk voldshandlinger, og at de kun utøvde sin konstitusjonelle rett til å delta i en politisk protest.

Sammenligner med George Floyd

– Jeg vil se ham i fengsel for drap, sier demonstranten Lory Smith.

Hun sikter til politimannen Michael Byrd som under stormingen avfyrte skuddet som drepte Ashli Babbitt i det hun og flere andre forsøkte å ta seg inn gjennom en politisperring inne i Kongressen.

Smith er av den oppfatning at Byrd bør straffes slik Derek Chauvin – politimannen som drepte George Floyd - ble straffet. Han fikk 22 år og seks måneder for drap.

Lory Smith tok turen til hovedstaden fra Arizona.

Hun presiserer likevel at hun ikke støtter de som deltok i selve stormingen – samtidig som hun sier at de nå blir behandlet på en «inhuman måte» i fengselsvesenet.

Ifølge amerikansk presse er rundt 60 – av 610 som er straffeforfulgt – fortsatt bak lås og slå. Disse er identifisert som en trussel mot allmennhetens sikkerhet.

TIL STEDE: Politisjef Robert Contee orienterer pressen under demonstrasjonen.

Trump viste denne uken sin støtte til demonstrantene – likevel var det få politikere som deltok, med unntak av Kongresskandidat Joe Kent.

Også han har fått støtte av Trump, etter at han bestemte seg for å ta opp kampen mot republikanske Jaime Herrera Beutler som stemte for å felle Trump i riksrettstiltalen.

– Dette er bra. Det er et fredelig arrangement hvor 200–300 viser sin støtte og utøver sin konstitusjonelle rett, sier han til VG.

HOLDT TALE: Kongresskandidat Joe Kent har fått støtte. av tidligere president Donald Trump.

«Kjemper mot fascisme»

Politiet har fryktet voldshendelser i forbindelse med demonstrasjonen, og spesielt knyttet til sammenstøt mellom deltagere i støttedemonstrasjonen og eventuelle motdemonstranter.

En av de som valgte å ta til motmæle og stilte seg midt blant demonstrantene var Medea Benjamin.

– Jeg var rasende under stormingen 6. januar. Vår oppgave er å bygge demokratiet videre, ikke støtte et kupp. Det at de står her i dag og støtter det som skjedde, og kaller dem for «politiske fanger», er helt uhørt.

– Nå blir de arrestert og tiltalt, og det er det riktige. Vi kjemper mot fascisme og kupp og vi står opp for demokratiet vårt. De som forsøker å bryte ned de må tåle konsekvensene.

MOTDEMONSTRANT: Medea Benjamin.

Det ble i forkant av demonstrasjonen spekulert i om høyreekstreme Proud Boys ville delta – men på den krypterte meldingstjenesten Telegram advarte gruppen mot å møte opp.

Det ble foretatt noen få arrestasjonen og én person skal ha blitt tatt for å ha båret skytevåpen.