FN-AMBASSADØR: Sergiy Kyslytsya etter Generalforsamlingen i starten av mars.

Ukrainas FN-ambassadør til VG: Vil ikke være over med en fredsavtale

NEW YORK (VG) Sergiy Kyslytsya har blitt kjent som ukraineren som kriger med munnen i FN. Nå går han hardt ut mot russiske borgere og kommer med en klar beskjed til norske myndigheter.

– Norske myndigheter, sammen med flere andre, må bli enige om å anerkjenne at dette er en «lang og kald situasjon», sier FN-ambassadøren til VG.

Hvis en bærekraftig våpenhvile eller fredsavtale blir skrevet under av begge parter, mener Kyslytsya at det farligste verden kan gjøre er å gå tilbake til normalen.

– Selv om vi kommer til enighet om en bærekraftig våpenhvile vil vi fortsatt ha et stort land, som er nabo til Ukraina, Norge og mange flere – som ikke har noe å gjøre med demokrati eller rettsstat.

PÅ JOBB: VG møter FN-ambassadøren på den ukrainske FN-delegasjonen på Manhattan i New York.

Kyslytsya sitter ved det lange møtebordet inne på den ukrainske FN-delegasjonen på Manhattan i New York – bare noen få minutters gange fra FN-bygningen. Foran seg har han en oransje notatblokk som han noterer og skribler i under intervjuet.

Siden krigen brøt ut har diplomaten skapt overskrifter for sine tydelige taler og kraftige uttalelser i FN.

Her har han blant annet sammenlignet Russland med nazister, foreslått at Russlands diplomater i USA og Storbritannia kan søke mental hjelp, lest opp det som angivelig skal være meldinger fra en drept russiske soldat foran en fullsatt Generalforsamling og gått hardt ut mot sin russiske rival – FN-ambassadøren Vasilij Nebenzia.

– Jeg tror Russland, i motsetning til i 2014, er isolert. Når vi ser på de patetiske tallene over land som stemte sammen med Russland i generalforsamlingen, var det bare fire land, sier han – og sikter til den historiske avstemningen i FNs generalforsamling 2. mars.

STØTTE: Før et av de mange møtene i Sikkerhetsrådet i FN de siste ukene, møtte flere FN-delegasjoner opp for å vise sin støtte til Ukraina. Her holder Kyslytsya opp det ukrainske flagget.

«Fersk maling på mugg»

Mens liv har gått tapt og fire millioner ukrainere er på flukt, har det pågått fredsforhandlinger mellom de to partene.

Nå sist i Tyrkias hovedstad Istanbul.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har på sin side åpnet opp for et kompromiss med Russland om de østlige delene av Ukraina, og Russland har signalisert at de vil konsentrere seg kun om den østlige Donbas-regionen.

Men den ukrainske FN-ambassadøren mener jobben er langt fra ferdig hvis en fredsavtale eller bærekraftig våpenhvile blir inngått – og at verden, inkludert Ukraina presiserer han, er nødt til å lære av tidligere feil:

– Hver gang, i stedet for å gå til kjernen av problemet, så har den kollektive vesten – inkludert Norge – puttet «fersk maling på mugg», sier han og bruker maling som en metafor for å forklare manglende evne til å gripe inn i blant annet krigen i Georgia, Moldova, annekteringen av Krim og støtten fra Russland til regimet i Syria.

En pappa gjenforenes med sine barn og kone som kommer gående over grensen i byen Wlodawa, grensepasseringen mot Ukraina. 1 av 4 Foto: Espen Rasmussen / VG

«I egne hender»

Han legger også deler av ansvaret for en strukturell endring av landet, på russiske borgere:

– Jeg kjøper ikke denne versjonen at de er så hjernevasket at de ikke fatter hva som skjer – for vi lever ikke i Sovjettiden hvor det ikke var internett, eller hvor borgerne ikke kunne reise utenlands eller de ikke hadde noen midler til å få informasjon, sier han.

Russland bruker i stor skala propaganda for å forklare sine krigshandlinger til russiske borgere. Det er også dokumentert hvordan flere russere har tatt til gatene og på ulike måter har vist sin protest mot Putin og krigen i Ukraina.

ARRESTERT: En person blir arrestert av politiet under en demonstrasjon i Moskva i Russland 24. februar.

Journalister og borgere står i dag overfor en trussel om 15 år i fengsel for å spre det Russiske myndigheter mener er feilinformasjon om krigen i Ukraina – det inkluderer å kalle krigen for krig og ikke for en «militær spesialoperasjon».

– Man kan også si at de er så terroriserte og trakasserte at de ikke offentlig anerkjenner hva som skjer – men det er sånn demokratier blir bygget; når borgere tar skjebnen til landet sitt i egne hender, sier FN-ambassadøren.

Kyslytsya tar en liten kort pause, før han selvsikkert følger opp:

– Når Putin blir fjernet enten for dette (invasjonen av Ukraina red.anm.) eller for en annen grunn – fysisk eller politisk – så betyr ikke det at det er et land som vi kan snakke med eller forholde oss til som andre normale demokratiske land. Vi, ikke bare Ukraina, men alle, må legge ned en jobb i å hjelpe den russiske befolkningen med å sette landet sitt tilbake på veien mot demokrati, hvordan utvikle demokratiske institusjoner og hvordan utvikle et levende bærekraftig samfunn.

– Ser du det skje?

– Nei. Det jeg ser er at tusener på tusener av russere flykter fra landet sitt. Så sjansene for at det russiske samfunnet kan ha det nødvendige antall mennesker, som er villig til å kjempe på innsiden av landet for å få tilbake demokratiet, reduseres hver dag.

LYTTER: Ambassadøren lytter til andre medlemsland av Sikkerhetsrådet uttale seg om invasjonen av Ukraina mens han forbereder seg til å holde sin tale.

«Mangler grunnleggende fundament»

I slutten av 2013 tok ukrainere til gatene i tusentall og sto opp mot daværende president Viktor Janukovitsj. Kampene mellom demonstrantene og politi var harde, men presset på den ukrainske presidenten ble etter hvert så stort at han flyktet landet. I februar 2014 ble han avsatt av det ukrainske parlamentet.

FN-ambassadøren er av den oppfatning av at russiske borgere ikke vil kunne stå opp mot Kreml på samme måte.

– Russland mangler grunnleggende fundament for et levende og bærekraftig samfunn, sier han og trekker frem hvordan opposisjonsledere fengsles – og sikter dermed til Aleksej Navalnyj som i forrige uke ble dømt til ni år i fangeleir.

«Vanskelig»

Utenfor den ukrainske FN-delegasjonen står en politibil parkert. Innenfor sitter en vakt i militæruniform å sjekker legetimasjonen til de som går inn i bygget.

Ambassadøren innrømmer at de siste ukene har vært en påkjenning for han selv og de ansatte.

– De er nødt til å balansere deres ansvar med å jobbe her i New York, og observere stygge bilder av hva som skjer i hjembyene deres. Mange har familiemedlemmer og slektninger som er flyktninger. Det er vanskelig.

BESØK: Sergiy Kyslytsya roser Norges innsats i Sikkerhetsrådet. Avbildet er Norges FN-ambassadør Mona Juul sammen med utenriksminister Anniken Huitfeldt under hennes besøk i New York i januar. Huitfeldt hadde da en prat med den ukrainske FN-ambassadøren.

Han er likevel ikke i tvil om at vestens sanksjoner, og støtten fra FN har overrasket den russiske presidenten – selv om FN-ambassadøren gjerne skulle sett en fundamental endring av organiseringen av Sikkerhetsrådet, hvor Russland sitter som ett av totalt fem vetoland.

– Selv om Sikkerhetsrådet ikke kan levere, så er det fortsatt veldig viktig at Russland forblir isolert, sier han og påpeker at Norge – som medlem av Sikkerhetsrådet ut 2022 – har en viktig rolle.

– Nordmenn skal være veldig stolte av hvordan landet oppfører seg i Sikkerhetsrådet og generalforsamlingen, sier han og trekker frem relasjonen han har til Norges FN-ambassadør Mona Juul – og utenriksminister Anniken Huitfeldt FN-besøk i januar, da Norge satt med presidentskapet i rådet.

NABO: Mona Juul i Sikkerhetsrådet, sitter ved siden av den russiske FN-ambassadøren. Her under et innlegg i rådet for to uker siden.

Når Ukraina – den 24. august i år, skal markere nasjonaldagen sin – og feire 31 års uavhengighet fra sovjetisk styre – er ikke FN-ambassadøren i tvil om hvordan dagen vil se ut:

– Ukraina vil være selvstendig, og vi vil feire nasjonaldagen vår med våre partnere og venner.

– Tror du at Russland er ute av Ukraina?

– Militært vil Russland bli nedkjempet – det vil koste oss ytterligere tap av sivile og militære liv, og vi kan bare forsøke å minimere skadene, men sammen med Norge og andre allierte er jeg ikke i tvil om at Russland blir militært nedkjempet på ukrainsk territorium.

– Men vi må ikke bli villedet av premisset om at militær nedkjempelse er bare det som trengs for å adressere de fundamentale utfordringene, avslutter han.