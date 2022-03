VANSKELIG AVGJØRELSE: Novaja Gazetas redaktør Dmitri A. Muratov skriver i et brev til sine abonnenter at det har vært en vært en vanskelig avgjørelse, men at fokuset nå er å ta vare på hverandre. Her i redaksjonens lokaler i Moskva i oktober 2021.

Russlands siste uavhengige avis stanser produksjonen: − Fortsatte arbeidet helt til siste sekund

Avisen Novaja Gazeta legger ned frem til krigen i Ukraina er over. De er den siste i rekken av uavhengige medier i Russland som har stanset produksjonen sin.

Av Eirik Wichstad

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Mandag ble det kjent at den Moskva-baserte, russiske avisen Novaja Gazeta stanser all publisering inntil «spesialoperasjonen i Ukraina» er over.

Tidligere mandag mottok avisen sin andre advarsel fra det russiske medietilsynet Roskomnadzor.

Når en avis har mottatt to advarsler fra medietilsynet i samme år, får de en advarsel om at lisensen kan tilbakekalles.

De ny restriksjonene har gjort det svært vanskelig for avisen å utføre sitt journalistiske oppdrag, ifølge redaktør Dmitri A. Muratov.

– Vi fortsatte å arbeide helt til siste sekund, sier nobelpris-vinneren i et intervju med The New York Times.

– Nyhetsrommet vil bestå, vi skal ikke noen steder, og vi kommer til å tenke over hvilke nye produkter vi kan lage og vi vil tenke på måter i kan returnere til vårt publikum, sier Muratov uten at han kunne si hva slags produkter de vurderer eller når avisen vil gjenoppta sin produksjon.

Holdt ut lengst

I begynnelsen av mars innførte Russland en lov som forbyr «bevisst spredning av falsk informasjon om krigen».

Ved overtredelse risikerer man bøter eller fengselsstraff med opptil 15 års strafferamme.

Allerede i februar besluttet Russlands eneste uavhengige, nyhetsorienterte fjernsynskanal Dozhd å stanse sin ordinære produksjon.

Det samme gjelder den populære, liberale radiokanalen, Ekho Moskvy, som ble stengt av sitt eget styre rundt samme tid.

Novaja Gazeta er den av de uavhengige mediene som har holdt ut lengst der rommet for hva man kan sette på trykk har blitt stadig trangere.

– Vi er nødt til å stanse publisering av avisen og ikke oppdatere nettsiden eller våre sosiale medier frem til fiendtlighetene på Ukrainas territorium opphører, skrev Muratov i en mail til sine abonnenter mandag.

– For oss, og jeg vet, for dere, er dette en forferdelig og vanskelig avgjørelse. Men vi må ta vare på hverandre.

HOLDT DET GÅENDE: – Avisen har alltid klart å manøvrere seg unna maktens sensur på snedig vis, sier russisk-professor Atle Grønn. Her er redaktør Dmitrij Muratov på vei ut av Novaja Gazetas kontorbygning i 2021.

De siste ukene har avisen levert flere gripende øyenvitneskildringer fra frontlinjene i Ukraina.

På den måten har de holdt seg innenfor regelverket, men samtidig bidratt til å balansere bildet av krigen i Ukraina for russiske lesere.

– Det er en avis som på en måte alltid har klart å manøvrere seg unna maktens sensur på ganske snedig vis, sier Atle Grønn, professor i russisk ved Universitetet i Oslo.

Han viser til intervjuet den ukrainske presidenten, Volodymyr Zelenskyj, gjorde med avisen Meduza og TV-kanalen Dozhd søndag, der redaktør Muratov stilte et spørsmål via en journalist som gjennomførte intervjuet.

Avisen har også tidligere publisert tomme forsider som en protest mot Kremls angrep på pressefriheten.

– Innrømmer åpent at de driver med sensur

Novaja Gazeta har et relativt beskjedent opplag, og ifølge Grønn er den «veldig intellektuell og tung» å lese.

– Men den er en viktig avis som har dokumentert og gravd frem veldig krevende saker. Selvsagt veldig farlige saker, som har kostet flere av medarbeiderne livet, sier han.

Han referer blant annet til attentatet på journalisten Anna Politkovskaja, som laget omfattende gravejournalistikk om krigen i Tsjetsjenia.

Totalt har seks av avisens journalister blitt drept siden oppstarten i 1993.

Slik russisk-professoren ser det, hadde ikke avisen lenger noe annet valg enn å midlertidig stanse produksjonen.

SER EN FORVERRING: Professor i russisk, Atle Grønn, mener propagandasituasjonen i dagens Russland har forverret seg sammenlignet med sovjettiden.

– De kunne ikke skrive et eneste ord uten at det ble feil, sier Grønn.

– Tidligere har det statlige medietilsynet latet som de har prinsipper. Nå innrømmer de på en måte åpent at de driver med sensur.

Han viser til uttalelsen fra det russiske medietilsynet Roskomnadzor som på søndag advarte russiske medier mot å gjengi et intervju med Zelenskyj.

Situasjonen for det trykte ord i Russland nå er på mange måter lik som på 1980-tallet, før glasnost (åpenhet) og Mikhail Gorbatsjovs reformer, mener Grønn.

Men propagandasituasjonen har forverret seg, mener han.

– Sånn som det er nå er det på mange måter verre enn under Sovjet. I sovjetperioden var det en vits det de drev med. Med ny teknologi er propagandaen mer raffinert og massiv, men går først og fremst gjennom TV, sier han.