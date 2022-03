PRESIDENTER: Aleksandr Lukasjenko og Vladimir Putin fotografert under et møte i Moskva den 18. februar, ei snau uke før krigen startet.

Ekspert tror Lukasjenko blir med i krigen de nærmeste dagene

Aleksandr Lukasjenko (67) bedyrer at han ikke har noen planer om å bli med i Ukraina-krigen. En Hviterussland-ekspert tror sannheten er noe helt annet.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

– Det er mye som tyder på at Hviterussland offisielt blir med i «militæroperasjonen» en av de nærmeste dagene, sier Arve Hansen i Helsingforskomiteen. Han har studert og jobbet i landet der Lukasjenko har styrt siden forrige århundre.

– Har Hviterussland allerede styrker i Ukraina?

– Nei, jeg har ikke sett det bekreftet noe sted. Men Lukasjenko har stilt sitt territorium til disposisjon for de russiske styrkene. Det blir skutt en del raketter inn i Ukraina fra de sørlige delene av landet. Så de facto er Hviterussland med i krigen, mener Arve Hansen.

Selv avviser Aleksandr Lukasjenko dette. Mannen som i mange år ble kalt «Europas siste diktator», sier dette ifølge det offisielle nyhetsbyrået BelTA.

– Jeg har sagt tusen og tjue ganger at vi ikke har noen planer om å kjempe i Ukraina. Men temaet er hett, sier presidenten.

– Vi kan bli dratt inn i krigen på bare én måte: Hvis aggresjonen starter mot oss, hvis de begynner å krige mot oss. Derfor holder jeg øynene åpne, fortsetter Lukasjenko, som mener at det er bevisst at det kastes ut rykter om at Hviterussland skal være med i krigen.

Lukasjenko har tidligere hevdet at han ikke visste noe om invasjonen i Ukraina før Vladimir Putin ringte ham klokka fem på morgenen den dagen russiske styrker gikk inn.

FREDSMEKLER? De første forhandlingene mellom Russland og Ukraina foregikk i Hviterussland den 7. mars.

Arve Hansen bekrefter opplysninger i ulike medier om at russiske soldater blir ført til feltsykehus i Hviterussland - og at de også får benytte vanlige sykehus.

– Hva er det som gjør at du tror Hviterussland snart er en offisiell del av krigen?

– For det første støtter jeg meg på amerikansk og britisk etterretning, som flere ganger tidligere har forutsett russiske handlinger, for det andre er det retorikken til Lukasjenko. Han sier tydelig at hvis det skjer noe mot hviterussisk jord, så vil de svare med å gå inn i krigen. Det virker som om han forbereder det hviterussiske folk på at de snart kommer til å bli en del av krigen. Det er flere videoer fra landet som viser at hviterussisk krigsmateriell flyttes rundt. Mye tyder derfor på en opptrapping.

– Tror du det er riktig at Lukasjenko ikke visste om invasjonen før samme morgen?

– Det er lite sannsynlig at Lukasjenko ikke fikk greie på det før da. Det måtte selvfølgelig klargjøres på forhånd med Lukasjenko at hviterussisk territorium skulle brukes som oppmarsjområde.

– Lukasjenko er Putins støttespiller?

– Han har lenge prøvd å balansere og være en nøytral spiller i geopolitikken mellom Russland og Vesten, men det er blitt stadig vanskeligere jo mer avhengig han er blitt av Putin. Særlig gjelder det etter demonstrasjonene i Hviterussland i 2020, da økonomisk og politisk støtte fra Putin var det som gjorde det mulig for Lukasjenko å sitte med makten videre.

– Om Putin ber han bli med i krigen, så har han ikke så mye valg, selv om han prøver å trekke det ut så lenge som mulig etter som krigen er lite populær i Hviterussland. Fra første dag har hviterussere - blant annet hackere - sabotert togsystemet slik at russiske styrker ikke skal kunne komme seg rundt i Hviterussland på en effektiv måte.

– Er det riktig at det er hviterussiske soldater som kjemper på ukrainsk side?

– Ja, det er flere hundre i en bataljon oppkalt etter den hviterussiske revolusjonshelten «Kastus Kalinouski». De slåss for Ukraina mot russerne. En del av dem var allerede i Ukraina etter som de flyktet fra Hviterussland på grunn av undertrykkelsen av opposisjonen i 2020 og 2021. Men det er også mange som har dratt til Ukraina via Polen - og nå kjemper på ukrainsk side.

Frankfurter Allgemeine Zeitung skriver at et flertall av hviterusserne er mot at landet skal bli en del av krigen, og at dette er noe som Lukasjenko ikke kan ignorere. De melder også at ikke bare de skadde, men også de døde, russiske soldatene blir brakt over til Hviterussland.

Aleksandr Lukasjenko har prøvd å være en fredsmekler, men EU har gjort det klart at Hviterussland regnes som en «medsammensvoren» mot Ukraina.

– Men ikke en gang Lukasjenko kan ignorere at så mange hviterussere er mot krigen, sier sikkerhetseksperten Andrej Porotnikov i «Belarus Security Blog» tli Frankfurter Allgemeine.